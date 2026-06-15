Nemzeti Sportrádió

Ayari két gyönyörű gólt lőtt, de Isak és Gyökeres is betalált – videó

B. A. P.B. A. P.
2026.06.15. 06:05
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Yasin Ayari gyönyörű gólt szerzett (Fotó: Getty Images)
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VIDEÓ foci vb 2026 Svédország Tunézia
A labdarúgó-világbajnokságon előbb Yasin Ayari, majd Alexander Isak is gólt szerzett Tunézia ellen. Az afrikai csapat azonban a félidő előtt szépített. A második játékrészben Viktor Gyökeres növelte a svédek góljainak számát, aztán a csereként beálló Mattias Svanberg is eredményes volt, míg az 5–1-es végeredményt a duplázó Ayari állította be.

YASIN AYARI TÁVOLRÓL SZERZETT VEZETÉST

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A MÁSODIK FÉLIDŐBEN GYÖKERES IS BEKÖSZÖNT

MATTIAS SVANBERG ELSŐ LABDAÉRINTÉSÉBŐL BETALÁLT

 

VIDEÓ foci vb 2026 Svédország Tunézia
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