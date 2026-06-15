Ayari két gyönyörű gólt lőtt, de Isak és Gyökeres is betalált – videó

A labdarúgó-világbajnokságon előbb Yasin Ayari, majd Alexander Isak is gólt szerzett Tunézia ellen. Az afrikai csapat azonban a félidő előtt szépített. A második játékrészben Viktor Gyökeres növelte a svédek góljainak számát, aztán a csereként beálló Mattias Svanberg is eredményes volt, míg az 5–1-es végeredményt a duplázó Ayari állította be.

YASIN AYARI TÁVOLRÓL SZERZETT VEZETÉST ALEXANDER ISAK DUPLÁZTA MEG A SVÉD ELŐNYT A SZÜNET ELŐTT SZÉPÍTETT TUNÉZIA A MÁSODIK FÉLIDŐBEN GYÖKERES IS BEKÖSZÖNT MATTIAS SVANBERG ELSŐ LABDAÉRINTÉSÉBŐL BETALÁLT