Ayari két gyönyörű gólt lőtt, de Isak és Gyökeres is betalált – videó
A labdarúgó-világbajnokságon előbb Yasin Ayari, majd Alexander Isak is gólt szerzett Tunézia ellen. Az afrikai csapat azonban a félidő előtt szépített. A második játékrészben Viktor Gyökeres növelte a svédek góljainak számát, aztán a csereként beálló Mattias Svanberg is eredményes volt, míg az 5–1-es végeredményt a duplázó Ayari állította be.
YASIN AYARI TÁVOLRÓL SZERZETT VEZETÉST
ALEXANDER ISAK DUPLÁZTA MEG A SVÉD ELŐNYT
A SZÜNET ELŐTT SZÉPÍTETT TUNÉZIA
A MÁSODIK FÉLIDŐBEN GYÖKERES IS BEKÖSZÖNT
MATTIAS SVANBERG ELSŐ LABDAÉRINTÉSÉBŐL BETALÁLT
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik