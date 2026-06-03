„Ausztriának nincsenek Szoboszlai Dominikjai vagy Kerkez Milosai”



A FRANCIAORSZÁGI TORNA ÓTA ELŐSZÖR, azaz 1998 után szerepel ismét világbajnokságon Ausztria. Az osztrák válogatott az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül, a legutóbbi Európa-bajnokságon nyolcaddöntőbe kerülve megmutatta, a legnagyobb nemzetek ellen is versenyképes. A 23-szoros válogatott, a Salzburggal osztrák bajnok Jakob Jantscher szerint ugyanakkor előfordul, hogy esélyesként nem feltétlenül teljesít tudásához mérten.

„Az osztrák válogatott kétségtelenül hatalmas lépést tett előre az elmúlt években– mondta a Nemzeti Sportnak Jakob Jantscher. – Az Európa-bajnokságon láthattuk, le tudunk győzni olyan topcsapatokat, mint Hollandia, ugyanakkor az is kiderült, hogy még mindig van egy régi problémánk: a szerényebbnek tartott ellenfelekkel szemben könnyen botlunk. Jól mutatja ezt a törökök elleni Eb-kudarc is. Mindenki azt hitte, megverjük Törökországot, aztán mégis kiestünk a tizenhat között – ez is Ausztria. A nagyok ellen sokszor jobbak vagyunk, mert nem nekünk kell irányítanunk a játékot. Ha Ausztriában azt mondod, az aktuális világbajnok Argentínától kikapsz, mindenki természetesnek veszi. Ilyenkor nincs nyomás, csak meglepetést szerezhetünk. Ezzel szemben az olyan mérkőzések, mint a közelgő világbajnokságon a Jordánia vagy az Algéria elleni, kellemetlenebbek lehetnek. Az osztrák szurkolók azt mondják, ezeket kötelező megnyerni, de egyik meccs sem lesz sétagalopp.”

A korábbi válogatott szélső hangsúlyozta, a csapat egyik legnagyobb erőssége a szervezettség és az agresszív letámadás.

„Rendkívül egységes válogatott a miénk. Agresszívak vagyunk labda nélkül, magas letámadást alkalmazunk, ezzel sok nagycsapatnak tudunk kellemetlenséget okozni – még talán az argentinoknak is. Az osztrák válogatott futballja egyértelműen Ralf Rangnick szövetségi kapitány elképzeléseit tükrözi, nagyon hasonlóan játszik, mint a Red Bull-csapatok. A fő hangsúly a labda nélküli játékon van. A Bayern Münchent erősítő Konrad Laimer vagy a lipcsei Nicolas Seiwald és Xaver Schlager mind olyan futballisták, akiknek ez a legnagyobb erősségük. A szintén lipcsei Christoph Baumgartner sajnos combsérülést szenvedett, így lemarad a vb-ről, ami jelentős érvágás.”

Jakob Jantscher játékos-pályafutása során dolgozott Ralf Rangnickkal Salz­burgban, így közelről látta a német szakember módszereit.

„Nagyon világos elképzelése van a futballról. Ausztriában kedvező a megítélése, az emberek bíznak benne, és a média is támogatja. Olyan csapatból kell eredményes társaságot faragnia, amelynek nincs igazi szupersztárja, mint amilyen az öt-tíz évvel korábban még világklasszis szinten teljesítő David Alaba vagy Marko Arnautovic volt. Magyarországnak vannak, nekünk nincsenek Szoboszlai Dominikjaink vagy Kerkez Milosaink. A két évvel ezelőtti Európa-bajnokságon Törökországnak is volt olyan egyénisége, mint Kenan Yildiz, ezzel szemben nálunk nem találni ilyen szintű játékost azóta sem – ezért kell együtt erősnek lennünk. Szerencsére kiegyensúlyozott a játékunk, nincsenek olyan posztok, amelyekben nagyon gyengélkednénk. A mi erőnk a csapatdinamikában és az összetartásban rejlik, minden labdarúgó tudja a szerepét.”

A világbajnoksággal kapcsolatban külön kiemelte, hogy a torna légköre teljesen más, mint az Európa-bajnokságé. Ezt már csak azért is tudja, mert 2016-ban ott volt Franciaországban a kontinensviadalon – a magyarok elleni csoportkörös meccset a kispadról nézte végig.

„Volt szerencsém Európa-bajnokságon játszani, hatalmas esemény volt, de a világbajnokság más szintet képvisel. Amerika, különböző időzónák, óriási stadionok – teljesen más dimenzió. Rengeteget számít majd a rajt, a Jordánia elleni első csoportmérkőzés lesz a legfontosabb. Emlékszem, kétezertizenhatban a Magyarországtól elszenvedett vereség rányomta bélyegét a folytatásra. Úgy mentünk bele abba a meccsbe, hogy győzelemmel kezdünk, aztán kikaptunk, és végül kiestünk. Egy-egy torna teljesen más világ, sok apróság dönt. Ha Ausztria simán legyőzi kettő-nullára vagy három-nullára Jordániát az első mérkőzésen, Algéria ellen is jó helyzetbe kerül, hiszen még az Argentína elleni vereség esetén is maradna esély a továbbjutásra.”

AZ OSZTRÁK VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Patrick Pentz (Bröndby – Dánia), Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen – Csehország)

Védők: David Affengruber (Elche – Spanyolország), David Alaba (Real Madrid – Spanyolország), Kevin Danso (Tottenham Hotspur – Anglia), Marco Friedl (Werder Bremen – Németország), Philipp Leinhart (Freiburg – Németország), Phillipp Mwene (Mainz – Németország), Stefan Posch (Mainz – Németország), Alexander Prass (Hoffenheim – Németország), Michael Svoboda (Venezia – Olaszország)

Középpályások: Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund – Németország), Florian Grillitsch (Braga – Portugália), Konrad Laimer (Bayern München – Németország), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund – Németország), Xaver Schlager (RB Leipzig – Németország), Romano Schmid (Werder Bremen – Németország), Alessandro Schöpf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig – Németország), Paul Wanner (PSV – Hollandia), Patrick Wimmer (Wolfsburg – Németország)

Támadók: Marko Arnautovic (Crvena zvezda – Szerbia), Michael Gregoritsch (Augsburg – Németország), Sasa Kalajdzic (LASK)

Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick (német)

Június 17., szerda, 3.00

Kansas City, Kansas City Stadion Argentína–Algéria Június 17., szerda, 6.00

Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion Ausztria–Jordánia Június 22., hétfő, 19.00

Dallas, Dallas Stadion Argentína–Ausztria Június 23., kedd, 5.00

Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion Jordánia–Algéria Június 28., vasárnap, 4.00

Kansas City, Kansas City Stadion Algéria–Ausztria Június 28., vasárnap, 4.00

Dallas, Dallas Stadion Jordánia–Argentína VB 2026, A J-CSOPORT PROGRAMJA



