„Ausztriának nincsenek Szoboszlai Dominikjai vagy Kerkez Milosai”
A FRANCIAORSZÁGI TORNA ÓTA ELŐSZÖR, azaz 1998 után szerepel ismét világbajnokságon Ausztria. Az osztrák válogatott az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül, a legutóbbi Európa-bajnokságon nyolcaddöntőbe kerülve megmutatta, a legnagyobb nemzetek ellen is versenyképes. A 23-szoros válogatott, a Salzburggal osztrák bajnok Jakob Jantscher szerint ugyanakkor előfordul, hogy esélyesként nem feltétlenül teljesít tudásához mérten.
„Az osztrák válogatott kétségtelenül hatalmas lépést tett előre az elmúlt években– mondta a Nemzeti Sportnak Jakob Jantscher. – Az Európa-bajnokságon láthattuk, le tudunk győzni olyan topcsapatokat, mint Hollandia, ugyanakkor az is kiderült, hogy még mindig van egy régi problémánk: a szerényebbnek tartott ellenfelekkel szemben könnyen botlunk. Jól mutatja ezt a törökök elleni Eb-kudarc is. Mindenki azt hitte, megverjük Törökországot, aztán mégis kiestünk a tizenhat között – ez is Ausztria. A nagyok ellen sokszor jobbak vagyunk, mert nem nekünk kell irányítanunk a játékot. Ha Ausztriában azt mondod, az aktuális világbajnok Argentínától kikapsz, mindenki természetesnek veszi. Ilyenkor nincs nyomás, csak meglepetést szerezhetünk. Ezzel szemben az olyan mérkőzések, mint a közelgő világbajnokságon a Jordánia vagy az Algéria elleni, kellemetlenebbek lehetnek. Az osztrák szurkolók azt mondják, ezeket kötelező megnyerni, de egyik meccs sem lesz sétagalopp.”
A korábbi válogatott szélső hangsúlyozta, a csapat egyik legnagyobb erőssége a szervezettség és az agresszív letámadás.
„Rendkívül egységes válogatott a miénk. Agresszívak vagyunk labda nélkül, magas letámadást alkalmazunk, ezzel sok nagycsapatnak tudunk kellemetlenséget okozni – még talán az argentinoknak is. Az osztrák válogatott futballja egyértelműen Ralf Rangnick szövetségi kapitány elképzeléseit tükrözi, nagyon hasonlóan játszik, mint a Red Bull-csapatok. A fő hangsúly a labda nélküli játékon van. A Bayern Münchent erősítő Konrad Laimer vagy a lipcsei Nicolas Seiwald és Xaver Schlager mind olyan futballisták, akiknek ez a legnagyobb erősségük. A szintén lipcsei Christoph Baumgartner sajnos combsérülést szenvedett, így lemarad a vb-ről, ami jelentős érvágás.”
Jakob Jantscher játékos-pályafutása során dolgozott Ralf Rangnickkal Salzburgban, így közelről látta a német szakember módszereit.
„Nagyon világos elképzelése van a futballról. Ausztriában kedvező a megítélése, az emberek bíznak benne, és a média is támogatja. Olyan csapatból kell eredményes társaságot faragnia, amelynek nincs igazi szupersztárja, mint amilyen az öt-tíz évvel korábban még világklasszis szinten teljesítő David Alaba vagy Marko Arnautovic volt. Magyarországnak vannak, nekünk nincsenek Szoboszlai Dominikjaink vagy Kerkez Milosaink. A két évvel ezelőtti Európa-bajnokságon Törökországnak is volt olyan egyénisége, mint Kenan Yildiz, ezzel szemben nálunk nem találni ilyen szintű játékost azóta sem – ezért kell együtt erősnek lennünk. Szerencsére kiegyensúlyozott a játékunk, nincsenek olyan posztok, amelyekben nagyon gyengélkednénk. A mi erőnk a csapatdinamikában és az összetartásban rejlik, minden labdarúgó tudja a szerepét.”
A világbajnoksággal kapcsolatban külön kiemelte, hogy a torna légköre teljesen más, mint az Európa-bajnokságé. Ezt már csak azért is tudja, mert 2016-ban ott volt Franciaországban a kontinensviadalon – a magyarok elleni csoportkörös meccset a kispadról nézte végig.
„Volt szerencsém Európa-bajnokságon játszani, hatalmas esemény volt, de a világbajnokság más szintet képvisel. Amerika, különböző időzónák, óriási stadionok – teljesen más dimenzió. Rengeteget számít majd a rajt, a Jordánia elleni első csoportmérkőzés lesz a legfontosabb. Emlékszem, kétezertizenhatban a Magyarországtól elszenvedett vereség rányomta bélyegét a folytatásra. Úgy mentünk bele abba a meccsbe, hogy győzelemmel kezdünk, aztán kikaptunk, és végül kiestünk. Egy-egy torna teljesen más világ, sok apróság dönt. Ha Ausztria simán legyőzi kettő-nullára vagy három-nullára Jordániát az első mérkőzésen, Algéria ellen is jó helyzetbe kerül, hiszen még az Argentína elleni vereség esetén is maradna esély a továbbjutásra.”
AZ OSZTRÁK VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Patrick Pentz (Bröndby – Dánia), Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen – Csehország)
Védők: David Affengruber (Elche – Spanyolország), David Alaba (Real Madrid – Spanyolország), Kevin Danso (Tottenham Hotspur – Anglia), Marco Friedl (Werder Bremen – Németország), Philipp Leinhart (Freiburg – Németország), Phillipp Mwene (Mainz – Németország), Stefan Posch (Mainz – Németország), Alexander Prass (Hoffenheim – Németország), Michael Svoboda (Venezia – Olaszország)
Középpályások: Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund – Németország), Florian Grillitsch (Braga – Portugália), Konrad Laimer (Bayern München – Németország), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund – Németország), Xaver Schlager (RB Leipzig – Németország), Romano Schmid (Werder Bremen – Németország), Alessandro Schöpf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig – Németország), Paul Wanner (PSV – Hollandia), Patrick Wimmer (Wolfsburg – Németország)
Támadók: Marko Arnautovic (Crvena zvezda – Szerbia), Michael Gregoritsch (Augsburg – Németország), Sasa Kalajdzic (LASK)
Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick (német)
|Június 17., szerda, 3.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Argentína–Algéria
|Június 17., szerda, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Ausztria–Jordánia
|Június 22., hétfő, 19.00
Dallas, Dallas Stadion
|Argentína–Ausztria
|Június 23., kedd, 5.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Jordánia–Algéria
|Június 28., vasárnap, 4.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Algéria–Ausztria
|Június 28., vasárnap, 4.00
Dallas, Dallas Stadion
|Jordánia–Argentína