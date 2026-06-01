Keddi sportműsor: Szeged–Veszprém, a döntő második mérkőzése a férfi kézilabda NB I-ben
JÚNIUS 2., KEDD
FUTBALLPROGRAM
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
1.00: Kolumbia–Costa Rica
3.00: Kanada–Üzbegisztán
18.00: Horvátország–Belgium (Tv: Spíler2)
19.00: Grúzia–Románia (Tv: Spíler1)
19.00: Marokkó–Madagaszkár
20.45: Wales–Ghána (Tv: Spíler2)
MINIFUTBALL
EURÓPA-BAJNOKSÁG, POZSONY
NEGYEDDÖNTŐ
17.30: Magyarország–Bulgária
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
NŐI GIRO D'ITALIA
14.15: 4. szakasz (Belluno–Nevegal, 12.7 km), hegyi időfutam (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
19.00: OTP Bank-Pick Szeged–One Veszprém HC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
KOSÁRLABDA
3X3-AS VILÁGBAJNOKSÁG, VARSÓ
NŐK, B-CSOPORT
1. FORDULÓ
17.05: Magyarország–Spanyolország
2. FORDULÓ
18.55: Magyarország–Egyesült Államok
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1083 (Tv: Sport2)
TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
11.00: férfi egyes, negyeddöntő, páros negyeddöntő; női egyes, negyeddöntő, páros, negyeddöntő; vegyes páros, negyeddöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: 40 éves a szovjet–magyar 6–0. A vonalban Ballai Attila
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté
9.00: A vonalban Marosán György. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 40 éve volt a magyar–szovjet 0–6
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.15: A legnagyobb fogás
13.30: Profil, műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
14.00: Fonák és tenyeres, műsorvezető: Farkas Márton
14.35: Szabadidő Keszi Dórával
Hazafutás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Erdei Márk
15.00: Ma 40 éve volt a magyar futball legnagyobb tragédiája (Szovjetunió–Magyarország 6–0)
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Bobory Balázs, Gergelics József, Göbölyös Gábor
17.00: Ma 50 éves Székely Bulcsú olimpiai és Európa-bajnok korábbi vízilabdázó
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Már csak 9 nap, és kezdődik a 23. labdarúgó-világbajnokság
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: 40 éve volt a szovjet–magyar 6–0. Újratöltve magazin 1. rész, ismétlés
18.40: Felvezetés a férfi kézilabdabajnoki döntő elé
19.00: Közvetítés a Szeged–Veszprém NB I-es férfi kézilabdabajnoki döntőről. Kommentátor: Németh Kornél, szakkommentátor: Marosán György, riporter: Szilágyi Dóra
21.00: Értékelések a bajnoki döntőről
21.20: Interjú Molnár Martinnal
21.30: Interjú Erdős Ritával
22.00: A hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág