Keddi sportműsor: Szeged–Veszprém, a döntő második mérkőzése a férfi kézilabda NB I-ben

JÚNIUS 2., KEDD

FUTBALLPROGRAM

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

1.00: Kolumbia–Costa Rica

3.00: Kanada–Üzbegisztán

18.00: Horvátország–Belgium (Tv: Spíler2)

19.00: Grúzia–Románia (Tv: Spíler1)

19.00: Marokkó–Madagaszkár

20.45: Wales–Ghána (Tv: Spíler2)

MINIFUTBALL

EURÓPA-BAJNOKSÁG, POZSONY

NEGYEDDÖNTŐ

17.30: Magyarország–Bulgária

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

NŐI GIRO D'ITALIA

14.15: 4. szakasz (Belluno–Nevegal, 12.7 km), hegyi időfutam (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

19.00: OTP Bank-Pick Szeged–One Veszprém HC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

KOSÁRLABDA

3X3-AS VILÁGBAJNOKSÁG, VARSÓ

NŐK, B-CSOPORT

1. FORDULÓ

17.05: Magyarország–Spanyolország

2. FORDULÓ

18.55: Magyarország–Egyesült Államok

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1083 (Tv: Sport2)

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS

11.00: férfi egyes, negyeddöntő, páros negyeddöntő; női egyes, negyeddöntő, páros, negyeddöntő; vegyes páros, negyeddöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: 40 éves a szovjet–magyar 6–0. A vonalban Ballai Attila

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté

9.00: A vonalban Marosán György. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 40 éve volt a magyar–szovjet 0–6

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.15: A legnagyobb fogás

13.30: Profil, műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

14.00: Fonák és tenyeres, műsorvezető: Farkas Márton

14.35: Szabadidő Keszi Dórával

Hazafutás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Erdei Márk

15.00: Ma 40 éve volt a magyar futball legnagyobb tragédiája (Szovjetunió–Magyarország 6–0)

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Bobory Balázs, Gergelics József, Göbölyös Gábor

17.00: Ma 50 éves Székely Bulcsú olimpiai és Európa-bajnok korábbi vízilabdázó

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Már csak 9 nap, és kezdődik a 23. labdarúgó-világbajnokság

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: 40 éve volt a szovjet–magyar 6–0. Újratöltve magazin 1. rész, ismétlés

18.40: Felvezetés a férfi kézilabdabajnoki döntő elé

19.00: Közvetítés a Szeged–Veszprém NB I-es férfi kézilabdabajnoki döntőről. Kommentátor: Németh Kornél, szakkommentátor: Marosán György, riporter: Szilágyi Dóra

21.00: Értékelések a bajnoki döntőről

21.20: Interjú Molnár Martinnal

21.30: Interjú Erdős Ritával

22.00: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág