Erste Liga: Pozsgai Tamás a 12. idényét kezdi a magyar bajnoknál

A magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia HC bejelentette Pozsgai Tamás szerződéshosszabbítását.
A 37 éves hátvéd 2015-ben igazolt az akkor még MAC Budapest néven szereplő klubhoz.
Pozsgai a legutóbbi Erste Liga-évadban 35 alapszakasz-mérkőzésen két gólt lőtt és 13 gólpasszt osztott ki, míg a rájátszásban 13 meccsen 2 pontot (1, 1) gyűjtött.
„Megtisztelő, hogy a klub fennállása óta kölcsönös bizalom van közöttünk. Sok szép medált és kupát tettünk fel a polcra, és remélem, még fogunk is! Egy csapatban az egyik legfontosabb tényező a mentális felkészültség, ami átsegít sok feladaton. Ebben a csapatban ez mindig megvan. Ehhez mindenki hozzáteszi a legjobbját, és akkor sikeresek leszünk” – mondta Pozsgai Tamás a BJA Facebook-oldalán.
Legfrissebb hírek
Erste Liga: Arany Gergely az újoncnál folytatja
Jégkorong
2026.05.27. 19:09
A Háromszéki Ágyúsok csatlakozik az Erste Ligához
Jégkorong
2026.05.20. 13:14
Erste Liga: kilenc nevezés érkezett a következő idényre
Jégkorong
2026.04.29. 12:20
Jégkorong: Szilassy Zoltán ismét bizonyított a Gyergyóval
Jégkorong
2026.04.22. 11:02
Kiütéssel egy lépésre a címvédéstől a Gyergyó
Jégkorong
2026.04.14. 20:30
Ezek is érdekelhetik