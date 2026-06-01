Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: Pozsgai Tamás a 12. idényét kezdi a magyar bajnoknál

2026.06.01. 18:38
null
Pozsgai Tamás hosszabbított (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
Pozsgai Tamás Erste Liga BJA HC
A magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia HC bejelentette Pozsgai Tamás szerződéshosszabbítását.

A 37 éves hátvéd 2015-ben igazolt az akkor még MAC Budapest néven szereplő klubhoz.

Pozsgai a legutóbbi Erste Liga-évadban 35 alapszakasz-mérkőzésen két gólt lőtt és 13 gólpasszt osztott ki, míg a rájátszásban 13 meccsen 2 pontot (1, 1) gyűjtött.

„Megtisztelő, hogy a klub fennállása óta kölcsönös bizalom van közöttünk. Sok szép medált és kupát tettünk fel a polcra, és remélem, még fogunk is! Egy csapatban az egyik legfontosabb tényező a mentális felkészültség, ami átsegít sok feladaton. Ebben a csapatban ez mindig megvan. Ehhez mindenki hozzáteszi a legjobbját, és akkor sikeresek leszünk” – mondta Pozsgai Tamás a BJA Facebook-oldalán.

 

Pozsgai Tamás Erste Liga BJA HC
Legfrissebb hírek

Erste Liga: Arany Gergely az újoncnál folytatja

Jégkorong
2026.05.27. 19:09

A Háromszéki Ágyúsok csatlakozik az Erste Ligához

Jégkorong
2026.05.20. 13:14

Erste Liga: kilenc nevezés érkezett a következő idényre

Jégkorong
2026.04.29. 12:20

Erste Liga: Vincze Péter öt idény után távozik a címvédő Gyergyói HK-tól

Jégkorong
2026.04.23. 19:17

Jégkorong: Szilassy Zoltán ismét bizonyított a Gyergyóval

Jégkorong
2026.04.22. 11:02

„Hollywoodi volt a koreográfia” – a Gyergyói HK vezetőedzője az Erste Liga-győzelem után

Jégkorong
2026.04.17. 09:44

Drámai meccsen nyert, és megvédte címét a Gyergyó az Erste Ligában

Jégkorong
2026.04.16. 19:46

Kiütéssel egy lépésre a címvédéstől a Gyergyó

Jégkorong
2026.04.14. 20:30
Ezek is érdekelhetik