Erste Liga: Pozsgai Tamás a 12. idényét kezdi a magyar bajnoknál

A 37 éves hátvéd 2015-ben igazolt az akkor még MAC Budapest néven szereplő klubhoz.

Pozsgai a legutóbbi Erste Liga-évadban 35 alapszakasz-mérkőzésen két gólt lőtt és 13 gólpasszt osztott ki, míg a rájátszásban 13 meccsen 2 pontot (1, 1) gyűjtött.

„Megtisztelő, hogy a klub fennállása óta kölcsönös bizalom van közöttünk. Sok szép medált és kupát tettünk fel a polcra, és remélem, még fogunk is! Egy csapatban az egyik legfontosabb tényező a mentális felkészültség, ami átsegít sok feladaton. Ebben a csapatban ez mindig megvan. Ehhez mindenki hozzáteszi a legjobbját, és akkor sikeresek leszünk” – mondta Pozsgai Tamás a BJA Facebook-oldalán.