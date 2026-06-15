Nemzeti Sportrádió

Amerikai pite: új szupersztárja van a tornának – vb-kibeszélő, 4. nap

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.06.15. 07:54
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A Nemzeti Sport világbajnoki meccskibeszélője minden reggel összefoglalja az amerikai labdarúgó-vb éjjeli történéseit. A negyedik játéknapon Németország 7–1-re kiütötte Curacaót, Hollandia ikszelt (2–2) Japánnal, de pályára lépett Elefántcsontpart, Ecuador, Svédország és Tunézia is. Hogy ki a címben emlegetett új szupersztár? A videóból kiderül!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
E-CSOPORT
Németország–Curacao 7–1 (3–1)
Houston, NRG Stadion, 68 021 néző. Vezette: Dzsajed (marokkói)
NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich (Anton, 83.), Tah (Rüdiger, 72.), N. Schlotterbeck, Brown (Raum, 72.) – F. Nmecha (Goretzka, 72.), Pavlovic – L. Sané, Musiala (Undav, 64.), Wirtz – Havertz. Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann
CURACAO: Room – Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville – Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna, Chong (Kastaneer, 82.) – Locadia (Margaritha, 65.), Hansen (Antonisse, a szünetben). Szövetségi kapitány: Dick Advocaat
Gólszerző: F. Nmecha (6.), N. Schlotterbeck (38.), Havertz (45+5., 88. – az elsőt 11-esből), Musiala (47.), Brown (68.), Undav (78.), ill. Comenencia (21.)

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
F-CSOPORT
HOLLANDIAJAPÁN 2–2 (0–0)
Dallas, AT&T Stadion. Vezette: Elfath (amerikai)
HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch (Aké, 81.), F. de Jong – Summerville (Koopmeiners, 70.), Reijnders (Q. Timber, 70.), Gakpo (Brobbey, 85.) – Malen (Depay, 70.). Szövetségi kapitány: Ronaldo Koeman
A kispad: Roefs (k), Flekken (k), Geertruida, Aké, Wieffer, Hato, De Roon, Kluivert, Til, Koopmeiners, Q. Timber, Weghorst, Depay, Lang, Brobbey
JAPÁN: Szuzuki Z. – Vatanabe (Tomijaszu, 75.), Tanigucsi, Ito H. – Doan (Szugavara, 75.), Maeda (Dzsunja, 66.), Nakamura, Kamada, Szano K. – Kubo (Ogava, 75.) – Ueda (Siogai, 84.). Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime
A kispad: Oszako (k), Hajakava (k), Szugavara, Itakura, Nagatomo, Szeko, Szuzuki Dzs., Tomijaszu, Szuzuki J., Tanaka, Goto, Ito Dzs., Macsino, Ogava, Siogai
Gólszerző: Van Dijk (51.), Summerville (64.), ill. Nakamura (57.), Kamada (89.)

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
E-CSOPORT
ELEFÁNTCSONTPART–ECUADOR 1–0 (0–0)
Philadelphia, Philadelphia Stadion, 68 274 néző. Vezette: Francois Letexier (francia)
ELEFÁNTCSONTPART: Y. Fofana – G. Doué (Kossounou, 89.), Singo, Agbadou, G. Konan – Y. Diamondé, S. Fofana (Sangaré, 77.), Kessié, B. Touré (A. Diallo, 56.) – Pépé (Oulai, 77.), Wahi (Bonny, 56.). Szövetségi kapitány: Emerse Faé
ECUADOR: Galíndez – A. Franco (Porozo, 62.), Ordónez, Pacho, Hincapié – Yeboah (Preciado, 62.), M. Caicedo, Vite, Minda (Angulo, 56.) – Plata, E. Valencia (K. Rodríguez, 77.). Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece
Gólszerző: A. Diallo (90.)

 

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