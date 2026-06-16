Nemzeti Sportrádió

Amerikai pite: leszereplés? Ez eddig nem Európa tornája – vb-kibeszélő, 5. nap

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.06.16. 08:20
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A Nemzeti Sport világbajnoki meccskibeszélője minden reggel összefoglalja az amerikai labdarúgó-vb éjjeli történéseit. Az 5. játéknapon Spanyolország a torna eddigi legnagyobb blamáját produkálta, de nem nyert Belgium és Uruguay sem, viszont két új hőse is lett a vb-nek.

 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
G-CSOPORT
BELGIUM–EGYIPTOM 1–1 (0–1)
Seattle, Seattle Stadion, 66 775 néző. Vezette: Ramon Abatti (brazil)
BELGIUM: Courtois – Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne (De Cuyper, 56.) – A. Onana (Raskin, 56.), Tielemans – Trossard, De Bruyne (Vanaken, 86.), Doku (Fernández-Pardo, 86.) – De Ketelaere (R. Lukaku, 66.). Szövetségi kapitány: Rudi Garcia
EGYIPTOM: Sobeir – Ibrahim, Hani, Fathi (Adel, 88.), El-Fotuh (Hafez, 88.) – Attia, Lasin – Szalah (Abdelkarim, 76.), Asur (Rabia, 70.), Ziko (Zizo, 76.) – Marmus. Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan
Gólszerző: Hani (66. – öngól), ill. Asur (20.)

IRÁN–ÚJ-ZÉLAND 2–2 (1–1) 
Inglewood, Los Angeles Stadion, 70 108 néző. Vezette: César Arturo Ramos (mexikói)
IRÁN: Beiranvand – Rezaijan, Nemati, Halilzadeh, Mohammadi – Juszefi (Gajedi, a szünetben), Goddosz (Hadszszafi, 65.), Ezatolahi, Mohebi – Moganlu (Alipur, 53.), Taremi (Hosszeinzadeh, 80.). Szövetségi kapitány: Amir Galenui
ÚJ-ZÉLAND: Crocombe – Payne (Elliot, 78.), Surman, Boxall, Cacace (Old, 68.) – Bell, Stamenic (Bindon, 90+2.) – McCowatt (Thomas, 68.), Singh (Randall, 90+2.), Just – Wood. Szövetségi kapitány: Darren Bazeley
Gólszerzők: Rezaijan (32.), Mohebi (64.), ill. Just (7., 54.)  

H-CSOPORT
SPANYOLORSZÁG–ZÖLD-FOKI-SZIGETEK 0–0
Atlanta, Atlanta Stadion, 67 640 néző. Vezette: Mahadmeh (jordániai)
Spanyolország: Unai Simón – M. Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Ruiz (Merino, 71.), Rodri (N. Williams, 87.), Pedri – F. Torres (Olmo, 81.), Oyarzabal, Gavi (Yamal, 71.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
Zöld-foki-szigetek: Vozinha – Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral (Joao Paulo, 76.) – Jovane Cabral (Semedo, 61.), Laros Duarte (Deroy Duarte, 61.), Monteiro (Arcanjo, 79.), K. Pina – Ryan Mendes, Livramento (Da Costa, 61.). Szövetségi kapitánya: Pedro Leitao Brito

SZAÚD-ARÁBIA–URUGUAY 1–1 (1–0)
Miami, Miami Stadion, 62 764 néző. Vezette: Maurizio Mariani (olasz)
Szaúd-Arábia: Al-Ovaisz – Abdulhamid (Ladzsami, 90+3.), Al-Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi (Al-Hamdan, 90+3.) – Al-Samat (Busal, 81.), Kanno, Al-Haibari, Sz. Al-Davszari – Dzsuvajr, Al-Burajkan (Al-Hedzsi, 90+3.). Szövetségi kapitány: Jorgosz Donisz (görög)
Uruguay: Muslera – Varela, Cáceres, Olivera, Vina (Sanabria, a szünetben) – Valverde, Ugarte (De la Cruz, 72.), Bentancur, M. Araújo (B. Rodríguez, 80.) – Vinas (Aguirre, 90.), Núnez (Canobbio, a szünetben). Szövetségi kapitány: Marcelo Bielsa (argentin)
Gólszerző: Al-Amri (41.), ill. M. Araújo (80.)

 

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