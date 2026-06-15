A zöld-foki-szigeteki szurkolókat is utolérte a vb-láz

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😍El fiestón con el que llegan los de Cabo Verde, afición rival, que nunca enemiga, de España esta tarde... ¡Qué locura! #Mundial2026📲@paumilla10 pic.twitter.com/Y26QpvEZpE— MARCA (@marca) June 15, 2026
😍El fiestón con el que llegan los de Cabo Verde, afición rival, que nunca enemiga, de España esta tarde... ¡Qué locura! #Mundial2026📲@paumilla10 pic.twitter.com/Y26QpvEZpE
Cape Verde 🇨🇻 make their World Cup debut today against Spain 🇪🇸 and their fans are hyped🔥🔥… They aren’t only bringing football to America 🇺🇸 pic.twitter.com/O7ZyfDGQgy— NEDU (@Nedu_brazil01) June 15, 2026
Cape Verde 🇨🇻 make their World Cup debut today against Spain 🇪🇸 and their fans are hyped🔥🔥… They aren’t only bringing football to America 🇺🇸 pic.twitter.com/O7ZyfDGQgy