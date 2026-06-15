Nemzeti Sportrádió

A zöld-foki-szigeteki szurkolókat is utolérte a vb-láz

B. A. P.B. A. P.
2026.06.15. 17:23
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foci vb 2026 szurkoló Zöld-foki-szigetek

 

foci vb 2026 szurkoló Zöld-foki-szigetek
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