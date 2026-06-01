Hosszú idő után újra magyar szakembert nevezett ki a Ferencváros – Borbély Balázs az új vezetőedző

Borbély négy év után térhet vissza a Ferencvároshoz, amelynél 2019 és 2022 között dolgozott az utánpótlásban és volt a második csapat vezetőedzője is. Az FTC II után a DAC másodedzőjeként dolgozott, majd 2024 tavaszán igazolt az akkor még NB II-es ETO-hoz. Azóta feljutott a csapattal az élvonalba, a második NB I-es idényében pedig bajnokságot is nyert a győriekkel. A győri mérlege 85 tétmeccsen 48 győzelem, 20 döntetlen és 17 vereség (171 szerzett és 91 kapott gól mellett).

Magyar szakemberként legutóbb Máté Csaba irányította a Ferencvárost, de neki csak ideiglenes szerep jutott 2023-ban, 47 napig volt az FTC vezetőedzője (tíz mérkőzésen dirigálta az együttest). Máté Csabának 2021-ben és 2013-ban is volt egy „beugrása”, ő előtte Détári Lajos volt a legutóbbi, nem ideiglenesen megbízott magyar szakvezetője az FTC-nek, 14 évvel ezelőtt, a 2012–2013-as idény elején (Détári 2012 augusztusában, az Újpesttől elszenvedett 2–1-es vereség után távozott az FTC-től, Ricardo Moniz lett az utódja – a szerk.). Azóta – az ideiglenesen megbízott edzőket nem számolva – két holland (Ricardo Moniz és Pascal Jansen), egy-egy német (Thomas Doll), ukrán (Szerhij Rebrov), osztrák (Peter Stöger), orosz (Sztaniszlav Csercseszov), szerb (Dejan Sztankovics) és ír (Robbie Keane) szakember irányította a Ferencvárost.

A nemzetközi porondon az Európa-ligában érdekelt, Magyar Kupa-győztes FTC a jövő héten kezdi meg a nyári felkészülést, immár Borbély Balázs irányításával.