Hosszú idő után újra magyar szakembert nevezett ki a Ferencváros – Borbély Balázs az új vezetőedző
Korábbi hírünknek megfelelően a hétfői tárgyalás után jelentette be a Ferencváros a dunaszerdahelyi születésű, 46 éves Borbély Balázs szerződtetését. Mint ismert, az ETO FC már pénteken közölte, hogy a szakember elfogadta az FTC megkeresését, de akkor még nem írt alá. A megállapodás véglegesítésére most került sor, ami után a fővárosi klub be is jelentette Borbély Balázs szerződtetését, aki az idény végén lemondott ír Robbie Keane helyét veszi át a vezetőedzői poszton.
Borbély négy év után térhet vissza a Ferencvároshoz, amelynél 2019 és 2022 között dolgozott az utánpótlásban és volt a második csapat vezetőedzője is. Az FTC II után a DAC másodedzőjeként dolgozott, majd 2024 tavaszán igazolt az akkor még NB II-es ETO-hoz. Azóta feljutott a csapattal az élvonalba, a második NB I-es idényében pedig bajnokságot is nyert a győriekkel. A győri mérlege 85 tétmeccsen 48 győzelem, 20 döntetlen és 17 vereség (171 szerzett és 91 kapott gól mellett).
Magyar szakemberként legutóbb Máté Csaba irányította a Ferencvárost, de neki csak ideiglenes szerep jutott 2023-ban, 47 napig volt az FTC vezetőedzője (tíz mérkőzésen dirigálta az együttest). Máté Csabának 2021-ben és 2013-ban is volt egy „beugrása”, ő előtte Détári Lajos volt a legutóbbi, nem ideiglenesen megbízott magyar szakvezetője az FTC-nek, 14 évvel ezelőtt, a 2012–2013-as idény elején (Détári 2012 augusztusában, az Újpesttől elszenvedett 2–1-es vereség után távozott az FTC-től, Ricardo Moniz lett az utódja – a szerk.). Azóta – az ideiglenesen megbízott edzőket nem számolva – két holland (Ricardo Moniz és Pascal Jansen), egy-egy német (Thomas Doll), ukrán (Szerhij Rebrov), osztrák (Peter Stöger), orosz (Sztaniszlav Csercseszov), szerb (Dejan Sztankovics) és ír (Robbie Keane) szakember irányította a Ferencvárost.
A nemzetközi porondon az Európa-ligában érdekelt, Magyar Kupa-győztes FTC a jövő héten kezdi meg a nyári felkészülést, immár Borbély Balázs irányításával.
„Nem titok, hogy most már pont 20 éve ismerjük egymást, és nagyon jó barátok vagyunk, sok mindent átéltünk közösen, úgyhogy éppen ezért a felelősség is nagyon nagy, hogy jól csináljuk. Azért esett Borbély Balázsra a választás, mert ismerjük testközelből is, sok időt itt töltött a Ferencvárosnál, és láttuk már akkor is, hogy milyen tehetséges edző, amikor az U17-es, az U19-es korosztálynál és a második csapatunknál dolgozott. Utána, amikor elment tőlünk, látva azt, hogy utána Győrben milyen munkát végzett, hogy a csapatot hogyan fejlesztette, a játékosok hogyan fejlődtek az ő keze alatt, milyen játékstílust játszott a Győr, és az eredményeit pedig nem kell bemutatni. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ez most a megfelelő pillanat arra, hogy egy ilyen tehetséges edző vezesse a csapatunkat. Úgyhogy ezek a szempontok játszottak most szerepet, tehát régóta néztük, és vártuk, hogy mikor jön el a hazatérés ideje, amikor újra a Ferencvároshoz tud csatlakozni, és a felnőttcsapatot vezethet – nyilatkozta a klubhonlapnak Hajnal Tamás klubigazgató, aki kitért arra is, hogy magyar edző került a Ferencváros élére: – Nem az volt a fő szempont, hogy magyar edző legyen. Örülünk, hogy most ez egy ilyen kombináció, és szerintem nagyon sokan ezt pozitívan veszik, de ugye mindig is a szakma volt a legfontosabb. Véleményünk szerint csak a megfelelő edző tudja sikerre vezetni a csapatot, mert szerintem ez az, amit a szurkolók elvárnak. Ez az, amiért mi dolgozunk nap mint nap, úgyhogy bízom benne, hogy ebben az együttműködésben is nagyon sok öröme lesz a szurkolóknak.”