Röplabda: újra trónon a Pénzügyőr az U20-as férfibajnokságban

Azok után, hogy egy héttel korábban az U20-as leány röplabdázóknál a Békéscsaba győzött, vasárnap délután a fiúk mezőnyében is bajnokot avattak ugyanebben a korosztályban a dr. Koltai Jenő Sportközpontban.

A hatcsapatos budapesti országos döntőben a címvédő Pénzügyőr és a Kaposvár jutott el a fináléig, miután mindkét csapat veretlenül, első helyen abszolválta a csoportkört, és ezzel automatikusan bejutott az elődöntőbe, amelyben aztán a fővárosi zöld-fehérek 3:2-re verték a házigazda TFSE-t, míg a somogyiak 3:0-ra győzték le a fehérvári MÁV Előre együttesét.

A vasárnapi finálénak a Kovács Zoltán vezette Pénzügyőr volt az esélyese, és végül érvényesítette is a papírformát:

az első és a második szettet is magabiztosan, egyaránt 25:15-re húzta be a PSE, amely a harmadik felvonásban (25:17) le is zárta az összecsapást, és

sima, 3:0-s sikerrel szerezte meg a bajnoki címet.

Újra a Pénzügyőr lett a bajnok az U20-as fiúk országos döntőjében Forrás: Pénzügyőr SE

A Pénzügyőr ezzel ismételni tudott az U20-as fiúk között,

megvédve a klub tavalyi elsőségét a legidősebb utánpótlás-korosztályban.

A harmadik helyet a hazai pályán szereplő TFSE érdemelte ki, miután három játszmában nyert a MÁV Előre ellen a bronzcsatában.

Ezen a héten péntektől az U17-es korosztály országos döntői következnek, a fiúkét Kazincbarcikán, a lányokét Békéscsabán rendezik meg.

U20-AS FÉRFIBAJNOKSÁG, ORSZÁGOS DÖNTŐ, BUDAPEST

dr. Koltai Jenő Sportközpont, Testnevelési Egyetem

Finálé:

Pénzügyőr SE–Fino Kaposvár 3:0 (15, 15, 17)



A hatos döntő végeredménye:

1. Pénzügyőr SE

2. Fino Kaposvár

3. TFSE

4. MÁV Előre

5. Dág KSE

6. Szolnoki Sportcentrum

(Kiemelt kép forrása: Pénzügyőr SE)