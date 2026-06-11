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A Kongói DK elindult az Egyesült Államokba – Fotó

T. Z.T. Z.
2026.06.11. 14:50
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A Kongói DK válogatottja elindult az Egyesült Államokba, ahol elsőként Houstonban, Portugália ellen lép pályára a világbajnokság csoportkörében június 17-én.

 

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