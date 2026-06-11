A Kongói DK elindult az Egyesült Államokba – Fotó

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✈️ Nos Léopards 🐆 s'envolent pour les États-Unis !Avec eux, les rêves de tout un peuple, la fierté d'une nation et la détermination de porter haut les couleurs de la RD Congo sur la scène mondiale.#FecofaRdc #AllezLesLéopards #BendeleEkweyaTe #RoadToWorldCup pic.twitter.com/liHpa8qWeo— Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) June 11, 2026
✈️ Nos Léopards 🐆 s'envolent pour les États-Unis !Avec eux, les rêves de tout un peuple, la fierté d'une nation et la détermination de porter haut les couleurs de la RD Congo sur la scène mondiale.#FecofaRdc #AllezLesLéopards #BendeleEkweyaTe #RoadToWorldCup pic.twitter.com/liHpa8qWeo