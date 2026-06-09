Brazil játékvezető a vb nyitó mérkőzésén

Wilton Sampaio a világbajnoki mezőny egyik legrutinosabb tagja: a 44 éves brazil bíró 2018-ban videósként, négy évvel később vezetőbíróként volt ott a vb-n, utóbbin négy meccset vezetett, közte az angol–francia negyeddöntőt.

Sampaio vezeti a csütörtöki Mexikó–Dél-Korea nyitó mérkőzést, ahol honfitársai segítik az oldalvonal mellett, míg a videobírói feladatot a chilei Nicolás Gallo látja el.

A Dél-Korea–Csehország mérkőzést az egyiptomi Amin Mohamed, a Kanada–Bosznia-Hercegovina összecsapást az argentin Facundo Tello, míg az Egyesült Államok–Paraguayt a holland Danny Makkelie vezeti.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

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21.00: Mexikó–Dél-Afrika, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!