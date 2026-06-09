Nemzeti Sportrádió

Brazil játékvezető a vb nyitó mérkőzésén

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.09. 15:29
Wilton Sampaio Katarban negyeddöntőt vezetett, most övé a nyitó mérkőzés (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Wilton Sampaio játékvezetés
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elkészítette a csütörtökön rajtoló világbajnokság első mérkőzéseinek játékvezető küldését

Wilton Sampaio a világbajnoki mezőny egyik legrutinosabb tagja: a 44 éves brazil bíró 2018-ban videósként, négy évvel később vezetőbíróként volt ott a vb-n, utóbbin négy meccset vezetett, közte az angol–francia negyeddöntőt.

Sampaio vezeti a csütörtöki Mexikó–Dél-Korea nyitó mérkőzést, ahol honfitársai segítik az oldalvonal mellett, míg a videobírói feladatot a chilei Nicolás Gallo látja el.

A Dél-Korea–Csehország mérkőzést az egyiptomi Amin Mohamed, a Kanada–Bosznia-Hercegovina összecsapást az argentin Facundo Tello, míg az Egyesült Államok–Paraguayt a holland Danny Makkelie vezeti.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
21.00: Mexikó–Dél-Afrika, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

foci vb 2026 Wilton Sampaio játékvezetés
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