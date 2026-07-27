Tóth Balázs visszautasította a Blackburn szerződéshosszabbítási ajánlatát – sajtóhír

Már a nyári átigazolási szezonban távozhat a Blackburntől Tóth Balázs, a magyar válogatott kapusa. Az angol sportújságíró, Alan Nixon vasárnapi híre szerint ugyanis a kapus és a klub között megszakadtak a tárgyalások az új szerződésről, ezért a Championshipben szereplő együttes inkább értékesítené a játékost – írta meg a Csakfoci.

Tóth Balázs 2024-ben hároméves szerződést kötött a Blackburnnel, s a kontraktusból már csak egy év van hátra. A 28 éves kapusnak hosszabbítást ajánlott a klub, amit azonban Tóth visszautasított. Ezért a Blackburn kész meghallgatni az ajánlatokat Nixon információi szerint.

Más források úgy tudják, hogy a Blackburn a nyári átigazolási szezonban, de akár a januári piacon is értékesítené a kapust, akinek a piaci értékét 1 millió euróra teszi a mértékadó Transfermarkt.