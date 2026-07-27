Nemzeti Sportrádió

Tóth Balázs visszautasította a Blackburn szerződéshosszabbítási ajánlatát – sajtóhír

T. Z.T. Z.
2026.07.27. 10:12
null
Tóth Balázs (Fotó: Getty Images)
Címkék
Blackburn angol foci Tóth Balázs szerződéshosszabbítás Championship
A Csakfoci szúrta ki, hogy Alan Nixon angol sportújságíró szerint megszakadtak a szerződéshosszabbítási tárgyalások Tóth Balázs és az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban (Championship) szereplő Blackburn Rovers között.

Már a nyári átigazolási szezonban távozhat a Blackburntől Tóth Balázs, a magyar válogatott kapusa. Az angol sportújságíró, Alan Nixon vasárnapi híre szerint ugyanis a kapus és a klub között megszakadtak a tárgyalások az új szerződésről, ezért a Championshipben szereplő együttes inkább értékesítené a játékost – írta meg a Csakfoci.

Tóth Balázs 2024-ben hároméves szerződést kötött a Blackburnnel, s a kontraktusból már csak egy év van hátra. A 28 éves kapusnak hosszabbítást ajánlott a klub, amit azonban Tóth visszautasított. Ezért a Blackburn kész meghallgatni az ajánlatokat Nixon információi szerint.

Más források úgy tudják, hogy a Blackburn a nyári átigazolási szezonban, de akár a januári piacon is értékesítené a kapust, akinek a piaci értékét 1 millió euróra teszi a mértékadó Transfermarkt. 

 

Blackburn angol foci Tóth Balázs szerződéshosszabbítás Championship
Legfrissebb hírek

Pécsi Ármin kölcsönben az osztrák Bundesligában folytatja – hivatalos

Légiósok
2026.07.23. 13:03

Phil Foden négyéves új szerződést írt alá a Manchester Cityvel

Angol labdarúgás
2026.07.22. 15:18

Szoboszlai Dominik új szerződést kap a Liverpoolnál, közel az aláírás – sajtóhír

Angol labdarúgás
2026.07.16. 14:57

A Manchester United közel került a belga középpályás szerződtetéséhez – sajtóhír

Angol labdarúgás
2026.07.13. 12:43

NBA: Wembanyamával szerződést hosszabbított a Spurs

Amerikai sportok
2026.07.11. 11:29

Döntött Háfra és Strannigg sorsáról a Mosonmagyaróvár – hivatalos

Kézilabda
2026.07.10. 10:46

Női kézilabda NB I: a Mosonmagyaróvár meghosszabbította Tóth Eszter szerződését – hivatalos

Kézilabda
2026.07.09. 11:33

Vb 2026: szerződést hosszabbítottak az egyiptomi szövetségi kapitánnyal

Foci vb 2026
2026.07.09. 09:32