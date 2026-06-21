Nemzeti Sportrádió

Kapott egy puszit a holland királynétől a parádésan védő curacaói kapus

VÉGH JÁNOSVÉGH JÁNOS
2026.06.21. 05:28
Fotó: Getty Images
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Mint ismert, Ecuador gól nélküli döntetlent játszott Curacaóval a labdarúgó-világbajnokság csoportkörének 2. fordulójában, az E-csoportban. A meccs utáni sajtótájékoztatón így értékelt a két szövetségi kapitány, Sebastián Beccacece és Dick Advocaat, valamint a mérkőzés legjobbjának választott Eloy Room.

„Még fel kell dolgoznom azokat az érzéseket, amelyek elfogtak a meccs során, illetve a lefújást követően. Igazi csapatmunka volt ez a siker, harcoltunk az utolsó pillanatig” – jelentette ki a 15 védést bemutató Eloy Room.

A lefújást követően Vilmos Sándor holland király, felesége, Máxima királyné és harmadik lányuk, Ariane hercegnő meglátogatták az öltözőben a történelmi pontszerzését ünneplő (a Holland Királysághoz tartozó) curacaói válogatott tagjait.

„Nagyon különleges érzés volt találkozni a királyi család tagjaival. A királynétől kaptam egy puszit. Remélem, a feleségem nem hallja” – mondta mosolyogva a kapus.

„Nagyszerű, hogy ők is átélték az ünnepi hangulatot az öltözőben. Ők is velünk táncoltak.”

Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026
Máxima holland királyné a curacaói öltözőben (Fotó: Getty Images)

Arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy mit szól ahhoz, hogy Tim Howard (16) után ő mutatta be a második legtöbb (15) védést világbajnoki mérkőzésen, úgy fogalmazott, idegesíti, hogy nem döntötte meg az amerikai kapus rekordját.

A curacaói szövetségi kapitány, Dick Advocaat is köszönetet mondott a királyi családnak a látogatásért. 

„Büszke vagyok. Tudják, milyen messziről jöttünk. Gyakorlatilag a semmiből. Most pedig 60 ezer néző előtt játszottunk a vb-n, úgy, arra is megvolt az esélyünk, hogy megnyerjük a mérkőzést. Németországgal egyszerűen nem volt egy ligában, de ma oroszlánként harcoltunk és megláttuk, mit lehet elérni magas képességű játékosok ellen.

Az ecuadori válogatottat irányító Sebastián Beccacece nem érti mi csúszott félre az eddigi két vb-meccsen a korábban mutatott jó teljesítményükhöz képest.

„A vb-selejtezőn másodikak lettünk, nagynevű válogatottakat megelőzve. A felkészülési meccseken is jól teljesítettünk veretes csapatok ellen” –  emelte ki az argentin szakember.

„Még van hátra egy meccsünk. Az életben időnként át kell mennünk nehéz pillanatokon. Odadadással kell dolgoznunk, hogy jobbá válljunk. Sok fájdalmat élünk meg és frusztráltak vagyunk. Az élet ilyen. Néha veszít, néha nyer az ember. A keretünk ugyanakkor továbbra is nagyszerű.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
E-CSOPORT
ECUADOR–CURACAO 0–0
Kansas City, Kansas Stadion, 68 598 néző. Vezette: Ma Ning (kínai)
ECUADOR: Galíndez – Franco (Preciado, 83.), Pacho, Hincapié – Yeboah (J. Caicedo, 89.), Alcívar (K. Rodríguez, a szünetben), M. Caicedo, Vite, Estupinán (Angulo, 71.) – Plata, E. Valencia. Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece
CURACAO: Room – Brenet, Gaari, Floranus, Obispo, Fonville (Van Eijma, 75.) – Comenencia (Roemeratoe, 84.), Chong (Margaritha, 76.), L. Bacuna, J. Bacuna (Gorré, 75.) – Locadia (Kastaneer, 84.). Szövetségi kapitány: Dick Advocaat

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Megtekinthető a mérkőzés összefoglalója.

 

 

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