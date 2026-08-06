Nemzeti Sportrádió

Isaac del Toro 2031-ig Pogacar csapatánál marad

2026.08.06. 12:07
Isaac del Toro (Fotó: Getty Images)
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UAE kerékpár Isaac del Toro
Isaac del Toro meghosszabbította szerződését a jelenkor legjobb országúti kerékpárosát, Tadej Pogacart is foglalkoztató UAE csapatánál.

Az UAE csütörtökön a közösségi oldalán jelentette be, hogy a mexikói bringás, aki a szlovén világklasszis legfontosabb segítője, 2031-ig az istállónál marad. 

Del Toro tavaly a Giro d'Italián, idén pedig a Tour de France-on segítette diadalra Pogacart úgy, hogy ő maga közben második, illetve harmadik lett összetettben, ráadásul mindkét viadalon kiérdemelte a legjobb fiatalnak járó fehér trikót és nyert egy-egy szakaszt.

A 22 éves Del Toro idén első lett két egyhetes körversenyen, a tirrén–adriai viadalon és a Tourt felvezető Critérium du Dauphinén.

 

UAE kerékpár Isaac del Toro
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