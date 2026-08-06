Isaac del Toro 2031-ig Pogacar csapatánál marad

Isaac del Toro meghosszabbította szerződését a jelenkor legjobb országúti kerékpárosát, Tadej Pogacart is foglalkoztató UAE csapatánál.
Az UAE csütörtökön a közösségi oldalán jelentette be, hogy a mexikói bringás, aki a szlovén világklasszis legfontosabb segítője, 2031-ig az istállónál marad.
Del Toro tavaly a Giro d'Italián, idén pedig a Tour de France-on segítette diadalra Pogacart úgy, hogy ő maga közben második, illetve harmadik lett összetettben, ráadásul mindkét viadalon kiérdemelte a legjobb fiatalnak járó fehér trikót és nyert egy-egy szakaszt.
A 22 éves Del Toro idén első lett két egyhetes körversenyen, a tirrén–adriai viadalon és a Tourt felvezető Critérium du Dauphinén.
Legfrissebb hírek
Pogacar és a Vuelta? Hétfőn talán kiderül...
Kerékpár
2026.08.03. 07:27
Evenepoel megint nyert San Sebastiánban
Kerékpár
2026.08.01. 21:37
Szintlépésre készül a Team United Shipping
Kerékpár
2026.07.29. 19:51
Jan Ullrich szerint Tadej Pogacar a jelenkor Eddy Merckxe
Kerékpár
2026.07.28. 21:26
Népsport: A fájdalomtűrés amerikai világbajnoka
Népsport
2026.07.27. 07:47
Őrületes izgalmak után Mathieu van der Poel nyert Párizsban
Kerékpár
2026.07.26. 20:25