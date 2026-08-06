Isaac del Toro 2031-ig Pogacar csapatánál marad

Az UAE csütörtökön a közösségi oldalán jelentette be, hogy a mexikói bringás, aki a szlovén világklasszis legfontosabb segítője, 2031-ig az istállónál marad.

Del Toro tavaly a Giro d'Italián, idén pedig a Tour de France-on segítette diadalra Pogacart úgy, hogy ő maga közben második, illetve harmadik lett összetettben, ráadásul mindkét viadalon kiérdemelte a legjobb fiatalnak járó fehér trikót és nyert egy-egy szakaszt.

A 22 éves Del Toro idén első lett két egyhetes körversenyen, a tirrén–adriai viadalon és a Tourt felvezető Critérium du Dauphinén.