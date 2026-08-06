Bejelentette a Real Madrid Yan Diomandé érkezését

Yan Diomandé 15 esztendős korától a floridai DME Academyn nevelkedett, majd a helyi AS Frenziben futballozott. Első profi klubja a spanyol Leganés volt, innen tavaly nyáron vitte el az RB Leipzig. Idén nyáron a világbajnokságon hazája, Elefántcsontpart mind a négy mérkőzésén pályára lépett.

A Real Madrid honlapján megjelent rövid közlemény szerint a 19 éves szélső hét évre, azaz 2033 nyaráig írt alá.

A királyi gárda Philipp Hinze transzferguru szerint – a 107 millió eurós garantált átigazolási díjon felül – további 13-18 millió eurót fizethet még különböző feltételek teljesülése esetén. Florian Plettenberg értesülése szerint az átigazolás teljes összege a 135-140 milliót is elérheti, amiben a Leganésnek fizetendő továbbértékesítési díj és az ötszázalékos „haszonadó” is benne foglaltatik.