Nemzeti Sportrádió

A Pókember könnyfakasztó jelenetét felhasználva jelentette be új kapusát a Burnley

R. P.R. P.
2026.08.06. 11:51
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Burnley Ben Amos Championship
Különleges videóval jentette be új kapusát az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban (Championship) szereplő Burnley. A Port Vale-től érkező Ben Amos a Pókember egyik fontos jelenetébe beleszerkesztve jelenik meg.

A 2002-es filmnek arról a részéről van szó, amikor a főszereplő Pókember (Peter Parker) nagybátyja meghal, ő pedig megsiratja. Ám a Burnley videójában Ben bácsi helyett az angol korosztályos válogatott Ben Amos jelenik meg.

Burnley's announcement video for signing goalkeeper Ben Amos
by u/ChiefLeef22 in soccer

 

Burnley Ben Amos Championship
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