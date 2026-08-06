A Pókember könnyfakasztó jelenetét felhasználva jelentette be új kapusát a Burnley
Különleges videóval jentette be új kapusát az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban (Championship) szereplő Burnley. A Port Vale-től érkező Ben Amos a Pókember egyik fontos jelenetébe beleszerkesztve jelenik meg.
A 2002-es filmnek arról a részéről van szó, amikor a főszereplő Pókember (Peter Parker) nagybátyja meghal, ő pedig megsiratja. Ám a Burnley videójában Ben bácsi helyett az angol korosztályos válogatott Ben Amos jelenik meg.
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