Maronka és Flasár kikerült a vb-selejtezős keretből

A magyar szövetség közösségi oldalának csütörtöki beszámolója szerint mindketten amerikai egyetemi elfoglaltságaik miatt nem tudnak pályára lépni 27-én Miskolcon az észtek, illetve 30-án Ljubljanában a szlovénok ellen.

A kerettagok közül 15-en augusztus 16-án kezdik meg a felkészülést Székesfehérváron, Nathan Reuvers viszont csak 23-án csatlakozik a többiekhez.

A világbajnokságra 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között kerül sor Katarban, a magyarok még a svédekkel találkoznak a kvalifikáció során.

Benke Szilárd (Paks), Cseh Botond (Szeged), Golomán György (Hiopos Lleida, spanyol), Krnjajski Boris (Szolnok), Lukács Norbert (BC Nizsnyij Novgorod, orosz), Lukácsi Gábor (Pécs), Meleg Gergő (Pécs), Pallai Tamás (Szolnok), Perl Zoltán (Szombathely), Pongó Marcell (Alba Fehérvár), Radó Ádám (EPS-Honvéd), Nathan Reuvers (Valencia Basket, spanyol), Somogyi Ádám (Surne Bilbao, spanyol), Tanoh Dez András (Szombathely), Valerio-Bodon Vincent (EPS-Honvéd), Váradi Benedek (Szombathely) A magyar válogatott 16 fős kerete

Augusztus 27.: Magyarország–Észtország, Miskolc

Augusztus 30.: Szlovénia–Magyarország, Ljubljana

November 27.: Svédország–Magyarország

November 30.: Magyarország–Szlovénia

2027. február 25.: Észtország–Magyarország

2027. február 28.: Magyarország–Svédország A mIEINK menetrendje az L-csoportban

Az L-csoport állása: 1. Franciaország 11 pont, 2. Finnország 10, 3. Észtország 9, 4. Svédország 9, 5. Szlovénia 9, 6. Magyarország 9

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény, annak híján a kosárkülönbség rangsorol. A csoport első három helyezettje jut ki a világbajnokságra.