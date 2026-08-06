Nemzeti Sportrádió

Maronka és Flasár kikerült a vb-selejtezős keretből

2026.08.06. 13:10
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Maronka Zsomborral ezúttal nem számolhat a szövetségi kapitány (Fotó: Árvai Károly)
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Flasár Zalán Maronka Zsombor magyar férfi kosárlabda-válogatott
Maronka Zsombor és Flasár Zalán kikerült az augusztusi világbajnoki selejtező mérkőzésekre készülő magyar férfi kosárlabda-válogatott keretéből.

A magyar szövetség közösségi oldalának csütörtöki beszámolója szerint mindketten amerikai egyetemi elfoglaltságaik miatt nem tudnak pályára lépni 27-én Miskolcon az észtek, illetve 30-án Ljubljanában a szlovénok ellen.

A kerettagok közül 15-en augusztus 16-án kezdik meg a felkészülést Székesfehérváron, Nathan Reuvers viszont csak 23-án csatlakozik a többiekhez.

A világbajnokságra 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között kerül sor Katarban, a magyarok még a svédekkel találkoznak a kvalifikáció során.

Benke Szilárd (Paks), Cseh Botond (Szeged), Golomán György (Hiopos Lleida, spanyol), Krnjajski Boris (Szolnok), Lukács Norbert (BC Nizsnyij Novgorod, orosz), Lukácsi Gábor (Pécs), Meleg Gergő (Pécs), Pallai Tamás (Szolnok), Perl Zoltán (Szombathely), Pongó Marcell (Alba Fehérvár), Radó Ádám (EPS-Honvéd), Nathan Reuvers (Valencia Basket, spanyol), Somogyi Ádám (Surne Bilbao, spanyol), Tanoh Dez András (Szombathely), Valerio-Bodon Vincent (EPS-Honvéd), Váradi Benedek (Szombathely)
A magyar válogatott 16 fős kerete
Augusztus 27.: Magyarország–Észtország, Miskolc
Augusztus 30.: Szlovénia–Magyarország, Ljubljana
November 27.: Svédország–Magyarország
November 30.: Magyarország–Szlovénia
2027. február 25.: Észtország–Magyarország
2027. február 28.: Magyarország–Svédország
A mIEINK menetrendje az L-csoportban

Az L-csoport állása: 1. Franciaország 11 pont, 2. Finnország 10, 3. Észtország 9, 4. Svédország 9, 5. Szlovénia 9, 6. Magyarország 9
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény, annak híján a kosárkülönbség rangsorol. A csoport első három helyezettje jut ki a világbajnokságra.

 

Flasár Zalán Maronka Zsombor magyar férfi kosárlabda-válogatott
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