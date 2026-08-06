Nemzeti Sportrádió

NB III: két korábbi játékosa vásárolta meg a Siófokot

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.06. 15:20
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Fotó: Facebook, BFC Siófok
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BFC Siófok Siófok NB III
A BFC Siófok labdarúgócsapata a hivatalos Facebook-oldalán számolt be róla, hogy Horváth Tamás és Csák Tamás vásárolták meg a klub teljes tulajdonrészét.

A Siófok közleménye szerint a nyár folyamán bizonytalan volt a klub helyzete: bár az MLSZ elfogadta az NB III-as licenckérelmét, a BFC feje felett ott lebegett, hogy csak a megye III-ban indulhat.

A klub két egykori játékosa, Horváth Tamás és Csák Tamás azonban felkarolta a klubot, tárgyaltak a lehetséges befektetőkkel, és jelenleg is több támogatójelölttel tárgyalásban állnak.

Szerdán a legfontosabb tárgyalások lezárultak, s eldőlt, hogy Horváth Tamás és Csák Tamás 50-50 százalékos tulajdonrészt vásárolt a klubnál. A tulajdonosok terve, hogy a siófoki futball visszatérjen arra a helyre, ahová való.

Horváth Tamás elsődlegesen a szponzori, adminisztratív és technikai feladatokkal fog foglalkozni, míg Csák Tamás fő vonala a szakmai rész irányítása lesz. 

Az is eldőlt, hogy a vezetőedzői feladatokat továbbra is Mészáros József látja el.

 

 

BFC Siófok Siófok NB III
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