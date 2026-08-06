Vízilabda: kikaptak a görögöktől a magyarok az U16-os fiú-vb-n

Az első három meccsét magabiztosan megnyerte az U16-os magyar fiú vízilabda-válogatott a zágrábi korosztályos vb-n, az viszont várható volt, hogy a csütörtök délutáni, görögök elleni összecsapás az eddigi legnehezebb feladat elé állítja majd a fiatalokat.

A második negyedben zsinórban négy gólt dobott az ellenfél, ami megfogta a magyarokat, akik ebből a hátrányból már nem tudtak visszajönni, és

12–8-ra elveszítették a találkozót.

U16-OS FIÚ-VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

Negyedik csoportmérkőzés

Magyarország–Görögország 8–12 (3–2, 1–5, 1–1, 3–4)

Gólszerzőink: Stogicza L. 3, Szaka O. 2, Fráter O. 2, Fabinyi H.



Az U16-os fiú vb-csapat:

Bekker Zalán

Budai-Csillag Dominik

Dávid Barna

Éder Barnabás

Fabinyi Huba

Fráter Olivér

Lászlófi András

Maschl Bertalan

Nagy Benedek

Nagy-Hornok Sámuel

Papp László

Paróczai Bendegúz

Saska Barnabás

Stogicza Levente

Szaka Olivér

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)