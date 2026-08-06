Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: kikaptak a görögöktől a magyarok az U16-os fiú-vb-n

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2026.08.06. 14:53
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Nem bírt a görög csapattal a magyar válogatott a zágrábi U16-os fiú vízilabda-vb-n.

Az első három meccsét magabiztosan megnyerte az U16-os magyar fiú vízilabda-válogatott a zágrábi korosztályos vb-n, az viszont várható volt, hogy a csütörtök délutáni, görögök elleni összecsapás az eddigi legnehezebb feladat elé állítja majd a fiatalokat.

A második negyedben zsinórban négy gólt dobott az ellenfél, ami megfogta a magyarokat, akik ebből a hátrányból már nem tudtak visszajönni, és

12–8-ra elveszítették a találkozót.

U16-OS FIÚ-VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB
Negyedik csoportmérkőzés
Magyarország–Görögország 8–12 (3–2, 1–5, 1–1, 3–4)
Gólszerzőink: Stogicza L. 3, Szaka O. 2, Fráter O. 2, Fabinyi H.

Az U16-os fiú vb-csapat:
Bekker Zalán
Budai-Csillag Dominik
Dávid Barna
Éder Barnabás
Fabinyi Huba
Fráter Olivér
Lászlófi András
Maschl Bertalan
Nagy Benedek
Nagy-Hornok Sámuel
Papp László
Paróczai Bendegúz
Saska Barnabás
Stogicza Levente
Szaka Olivér

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)

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