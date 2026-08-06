Öttusa Eb: Guzi Blanka döntős Isztambulban

Csütörtök délelőtt rendezték meg a női elődöntő küzdelmeit az A-csoportban, ahol a három, selejtezőből továbbjutó magyar versenyzőből csak Guzi Blanka kapott helyet. A 18-as létszámú csoportból szokásosan a legjobb kilenc érhette el a finálét.

A DVTK egyéniben kétszeres világbajnoki ezüstérmes öttusázója a szerdai rangsoroló vívást jónak mondható plusz egyes (18–17) mérleggel zárta, ezzel csoportjában a nyolcadik kiemelést kapta – ennek is köszönhetően az első három párbajában kedvezményezett volt. Erre döntetlen esetén támaszkodhatott volna, ám nem volt rá szüksége, ugyanis a 16, a nyolc, majd a négy között is nyert – még csak nem is kellett megvárni az egy perc végét, mindegyiket öt találattal zárta le. A brit Olivia Green (17–18, 8.) még kisebb nyomás alatt tartotta, ám a hajrában Guzi jobb volt, és 5:3-mal diadalmaskodott. A hazaiak kedvence, Ilke Özyüksel (13–22, 16.) ellen, majd az orosz Alisza Melihovával (15–20, 12.) szemben is dominálva nyert 5:2-re. A fináléban a svájci Vivienne Meyerrel (6.) vívott, vele szemben 2:2-re végzett – mondhatjuk azt is, hogy „rendes játékidőben” nem kapott ki a táblavívásban, és bár a magasabb rangsor a svájcit segítette győzelemhez, értékes pontokkal gazdagodott a miskolci sportoló.

Az akadályversenyében maradt néhány másodperc, az ufónál és a buzogánynál is lendületet, ezzel időt vesztett – 36.73-as ideje csak a tizedik helyre volt elég a számban, ám nem sokkal maradt el az előtte végzőktől, többen nem remekeltek. Guzi így a harmadik helyen állt két szám után.

A 100 méteres gyorsúszásban 1:01.58-cal hatodik lett, és sokat hozott az első helyét egyébként megőrző Meyeren, akinél majdnem három másodperccel jobbat ért el. Az első öt helyezettet csupán hat pont választotta el, majd jött egy kisebb szakadék – Guzi Blanka továbbra is a harmadik helyen, négy másodpercre követte az éllovas Meyert, de negyven másodperc előnyben volt a 10. helyezett, szintén svájci Florina Jurttól, nem úgy tűnt tehát, hogy „meg kellene szakadni” a döntőért.

Egyedül a második lövészete tartott kicsivel tovább, miközben sokkal jobb tempót futott, mint Meyer és a másodikként startoló Aurora Tognetti – a tavaly augusztusi kaunasi vb-n bronzérmes olasznak nem sikerült a kombinált szám, a 11. helyen búcsúzott. Az utolsó körre kieresztő magyar öttusázó a befutónál maga elé engedte a hetedik helyről szépen kombizó Özyükselt, és kézen fogva kocogtak be a célba – csakúgy, mint a májusi pazardzsiki világkupaverseny elődöntőjében.

Ebben a csoportban versenyzett a 2023-ban vb-bronzérmes, 2024-ben Budapesten Eb-aranyérmes brit Kerenza Bryson, ő nullázott az akadálypályán, ezután nem maradt valós esélye a továbbjutásra, utolsó lett. Az Eb-címvédő francia Rebecca Castaudinak is akadtak nehézségei az első három számban, 23 másodpercet kellett ledolgoznia a 15. helyről a továbbjutásért a kombinált számban, de ezt teljesítette, hatodikként döntős.

17 órai kezdettel két másik versenyzőnk, Bauer Blanka és Erdős Rita célozza meg a finálét a B-csoportban.

ÖTTUSA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ISZTAMBUL

NŐK, ELŐDÖNTŐ

A-csoport

1. Ilke Özyüksel (török) 1430 pont – továbbjutott

2. Guzi Blanka 1430 – tj.

3. Anasztaszija Arol (fehérorosz) 1426 – tj.

Később

B-csoport (17.00)