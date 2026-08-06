Gert Remmel: Az első pillanattól az utolsóig harcolnunk kell

Eddig az örmény csapat elleni továbbjutás jelenti a sikerfaktort a debreceniek idényében, hiszen a hazai bajnokságban beragadt a csapat. A rajton a Nagyerdei Stadionban nyert 2–0-ra a Puskás Akadémia, múlt vasárnap pedig Újpesten maradtak pont nélkül a piros-fehérek (2–4). A Pjunik elleni párharcban a DVSC védekezését lehetett dicsérni, hiszen kapott gól nélkül hozta le a kétszer kilencven percet, így Cibla Flórián Debrecenben szerzett szépségdíjas találata továbbjutást ért. Az NB I-ben már nem működött ilyen jól a védekezés, a két meccsen kapott hat gól nagyon sok, ezen mindenképpen javítani kell a folytatásban.

Tovább nehezíti a debreceni szakmai stáb dolgát, hogy rengeteg a sérült a keretben. Az osztrák belső védő, Maximilian Hofmann és a spanyol középpályás, Sergi Samper egyaránt combhajlítóizom-sérüléssel bajlódik, rájuk még hetekig nem számíthat a csapat, pedig mindketten alapemberek lehetnének az újjáépülő Lokiban. Ha ehhez hozzáadjuk, hogy Kocsis Dominikot és Tercza Gergőt is le kellett cserélni sérülés miatt a Megyeri úton, valamint Julien Dacosta, Szakál Dénes és Vajda Botond is hiányzik, kijelenthetjük, nincs könnyű helyzetben a Debrecen.

Miskolcon, a DVTK Stadionban fogadja csütörtök 20 órától az izraeli Hapoel Tel-Aviv a lengyel Katowicét a Konferencialiga harmadik selejtezőkörének első mérkőzésén. A diósgyőri klub honlapjának tájékoztatása szerint a magyar szurkolóknak fenntartott szektorba csak személyesen lehet jegyet vásárolni a találkozóra, a szezonbérletes drukkerek ugyanakkor ingyen nézhetik meg az összecsapást, ha előtte regisztrációs jegyet váltanak. További információk a dvtk.eu weboldalon. N. ZS. Konferencialiga-meccsnek ad helyet Diósgyőr

„Fontos volt a Pjunik elleni továbbjutás, a következő forduló pedig új kihívást jelent – kezdte mondandóját az FC Köbenhavn elleni párharc első meccse előtti napon tartott sajtótájékoztatón a debreceniek vezetőedzője, Gert Remmel. – Örmény ellenfelünk is jó csapat volt, de elmondhatjuk, hogy az FC Köbenhavn más kategória, nagyon erős rivális. A dánok kerete tízszer olyan értékes, mint a miénk, tele van kiváló labdarúgóval. Ellenfelünk több játékrendszerben is kiemelkedően tud futballozni. Szurkolóink abban bízhatnak, hogy az első pillanattól az utolsóig harcolunk. Szervezetten kell játszanunk. Vannak olyan kvalitású játékosaink, akik képesek helyzeteket kialakítani.”

A DVSC-re a dán sztárcsapat elleni Konferencialiga-meccs után vasárnap újabb jelentős kihívás vár, a szomszédvár Nyíregyháza érkezik a Nagyerdei Stadionba. Ez a mérkőzés mindig sokkal többet jelent a debreceni szurkolóknak, mint egy szimpla bajnoki.

„Még nem sok ideje vagyok Debrecenben, de pontosan tudom, a Nyíregyháza elleni rangadó milyen kiemelten fontos szerepet játszik csapatunk szurkolóinak életében – folytatta mondandóját az észt szakember. – Egyelőre azonban a kupamérkőzésre koncentrálunk, a koppenhágaiak elleni találkozót helyeztük fókuszba. Kemény meneteléssel kezdtük az idényt, sok a meccsünk, s úgy érzem, a csapat erőnléte optimális.”

A DVSC eddig lejátszott négy mérkőzésből toronymagasan kiemelkedett az Újpest elleni vasárnapi bajnokin produkált mintegy húsz perc, az első ivószünetig tartó periódus. Szendrei Ákos találatával vezetett a debreceni együttes, s nem a lila-fehéreken múlt, hogy csak egygólos volt a vendégelőny. De vajon meg tudja-e ismételni a Loki kupameccsen ezt a teljesítményt, s ez elég lehet-e a dánok ellen?

„Az a célunk, hogy azt a teljesítményt minél hosszabb időszakra tudjuk kitolni – mondta Gert Remmel. – Kilencven percig nem lehet így játszani, de hatvanöt-hetven percig igen.”

GYORSABB DÖNTÉSHOZATALRA VAN SZÜKSÉG – Mennyiben más egy európai kupameccs, mint egy hazai bajnoki találkozó?

– Mindig érdekes kihívás a nemzetközi kupában szerepelni, hiszen más futballkultúrából érkezik az ellenfél, más a tempó. Gyorsabb döntéshozatalra van szükség, gyorsabban kell gondolkodni. De azért dolgozunk nap mint nap, hogy ilyen meccseket játszhassunk, nívós ellenfelekkel szemben. Ez egy lehetőség, amellyel élni kell. – Az eddig lejátszott két bajnokin hat gól kaptak. Miben kell javulnia a védekezésüknek?

– A kapott gólok a dekoncentráltságnak tudhatók be. Újpesten minden hibából gólt kaptunk, ennél jóval többet várunk el magunktól, egymástól. Tudatosítani kell magunkkal, hogy minden meccsen végig maximális koncentrációra van szükség. – Rutinos játékosként milyen felelősséggel jár ennyi fiatallal együtt futballozni, terelgetni őket?

– Még új ez a szerep, de én is érzem, hogy egyre nagyobb felelősség hárul rám. Ezek a srácok fiatalok, tehetségesek, de még az útjuk elején járnak. Remélem, a tapasztalatommal tudok segíteni nekik abban, hogy mi kell a mai modern futballhoz, melyek azok az elemek, amelyekre fókuszálni kell. LANG Ádám, a Debreceni VSC védője

Az elmúlt idényben megjárta a poklot az FC Köbenhavn. A rekordbajnok 1992-es megalakulása óta (két nagy múltú, de akkoriban már középszerű klub, a KB és a B 1903 egyesüléséből jött létre a dán főváros reprezentatív csapata) története legsúlyosabb krízisét élte át, amikor az alapszakasz végén nem került be a felsőházi rájátszásba. Ekkor érkezett a kispadra Jacob Neestrup helyére Bo Svensson , akivel minden megváltozott. A rájátszás alsóházának nyitó körében 7–0-ra verte meg a gárda a Silkeborgot, végül a legjobb lett a mezőnyben, s a lebonyolítás értelmében osztályozót játszhatott a Konferencialiga-szereplésért a felsőházi negyedik Bröndbyvel. Így aztán idegenben, a Bröndby stadionjában vívta ki az európai kupaszereplést a koppenhágai együttes, majd a Kl előző selejtezőkörében az ukrán Zsitomirt búcsúztatta. A Köbenhavn az új bajnokságot is két győzelemmel kezdte, nem véletlen, hogy nagy önbizalommal várja a DVSC elleni párharcot. A dán csapat nem tartott a meccs előtt edzést a Nagyerdei Stadionban és a párharc előtti sajtótájékoztatót is hazai környezetben rendezte meg. A klub honlapján a Markgráf Ákos szerződtetéséről szóló hír volt napokig a központban, ám az Újpestről Dániába igazoló védőt nem találtuk a Konferencialiga harmadik selejtezőkörére nevezett játékosok között. Ott van viszont a 19 esztendős Németh Hunor, igaz, sérülése miatt nem valószínű, hogy benne lesz a debreceni mérkőzés meccskeretében. Remek formában érkezik a dán rekordbajnok

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Főág

17.00: Inter Turku (finn)–Vaduz (liechtensteini)

18.00: Jablonec (cseh)–RFS (lett)

18.00: HJK Helsinki (finn)–Motherwell (skót)

18.00: Paide Linnameeskond (észt)–Rapid Wien (osztrák)

18.00: Noa (örmény)–FC Sion (svájci)

18.30: CFR Cluj (román)–Tromsö (norvég)

19.00: Zalgiris Vilnius (litván)–Hajduk Split (horvát)

19.00: Sheriff Tiraspol (moldovai)–St. Gallen (svájci)

19.00: Raków Czestochowa (lengyel)–Hammarby (svéd)

19.00: IFK Göteborg (svéd)–Gent (belga)

19.00: DEBRECENI VSC–FC Köbenhavn (dán) (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Qarabag (azeri)

19.30: Beitar (izraeli)–Austria Wien (osztrák)

20.00: Twente (holland)–DAC 1904 (szlovákiai)

20.00: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–GKS Katowice (lengyel)

20.00: Ajax (holland)–Shelbourne (ír)

20.30: Valur (izlandi)–Nordsjaelland (dán)

20.30: Braga (portugál)–Dinamo Minszk (fehérorosz)

20.30: Lugano (svájci)–NSÍ Runavík (feröeri)

20.45: Bohemians (ír)–Midtjylland (dán)

20.45: Rijeka (horvát)–Ilves (finn)

21.00: Partizan (szerb)–Tobol (kazah)

21.00: Hibernian (skót)–Shkëndija (északmacedón)



