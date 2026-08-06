Nemzeti Sportrádió

Profi kerékpáros lesz az olimpiai bajnok sílövő

2026.08.06. 15:31
Émilien Jacquelin (Fotó: Getty Images)
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kerékpár sílövészet Émilien Jacquelin
Profi kerékpárversenyeken indul a jövőben Émilien Jacquelin, a férfi sílövészet olimpiai bajnoka.

A Decathlon-CMA CGM csapat csütörtöki bejelentése szerint a 31 éves sportoló jövő vasárnap a Polynormande, augusztus 18. és 21. között pedig a Tour de Limousin elnevezésű versenyen vesz részt hazájában, Franciaországban.

„Mindez több hónapos kemény munka eredménye, amely során mindent megtettem, hogy felkészüljek. Elszánt vagyok, hogy mindent megtegyek a csapatért, de inkább félreteszem az érzelmeimet, hogy a versenyen a tennivalóimra tudjak koncentrálni” – nyilatkozta Jacquelin, aki pályafutása fontos mérföldkövének nevezte a lehetőséget. Az ötszörös világbajnok sílövő februárban váltóban lett olimpiai aranyérmes, majd májusban kezdte meg a kerékpáros edzéseket.

„Az a célunk, hogy beilleszkedjen a csapatba, a lehető legtöbbet hozzátegye annak teljesítményéhez, és megtanulja, hogyan kell kezelni az ilyen viadalokat profi szinten. Ha ez megvan, akkor elmondhatjuk, hogy a projekt ezen része bevált. A két verseny elemzése alapján együtt megbeszélhetjük majd a következő lépéseket” – magyarázta a csapat egyik vezetője, Jean-Baptiste Quiclet.

Jacquelin korábban úgy fogalmazott, hogy a francia Alpokban sorra kerülő 2030-as téli olimpiai részvételt tekinti pályafutása egyik fő céljának. Edzője, Simon Fourcade megjegyezte, hogy ha a következő idényben is szeretne sílövőként versenyezni, legkésőbb szeptember elején vissza kell térnie a csapatba.

 

kerékpár sílövészet Émilien Jacquelin
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