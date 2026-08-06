Nemzeti Sportrádió

Gyász: halálra verték a telefonjáért az ugandai rekordbajnok csapatkapitányát

2026.08.06. 11:52
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David Owori (1998–2026) (Fotó: SC Villa)
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Uganda David Owori gyász
A BBC beszámolója szerint kedd este Uganda fővárosában, Kampalában otthona közelében ismeretlen rablók halálra verték David Oworit, az ugandai rekordbajnok SC Villa csapatkapitányát.

Az elkövetők a 27 éves labdarúgó telefonját és egyéb értékeit próbálták megszerezni, ám amikor Owori ellenállt, térkövekkel kezdték dobálni, ütlegelni, amíg az eszméletét nem vesztette, majd a tettesek elvették az értékeit és elmenekültek.

A támadás helyszínére ugyan gyorsan megérkeztek a mentők és hamar sikerült is egy közeli magánklinikára szállítani Oworit, ám szerdán belehalt az elszenvedett sérülésekbe.

Owori haláláról klubja, az ugandai rekordbajnok SC Villa számolt be közleményében.

A 27 éves Owori jobbhátvédként és középpályásként volt bevethető, 2018-tól szerepelt az SC Villában, amelynek az elmúlt években már a csapatkapitánya is volt – közben a 2021–2022-es idényben a spanyol negyedosztályú Vélez CF-nél, egy idénnyel később pedig a svéd másodosztályú Utsiktens BK csapatánál is megfordult. Hazája válogatottjának bő keretében 2021-től rendszeresen helyet kapott.

 

 

Uganda David Owori gyász
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