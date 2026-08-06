Nemzeti Sportrádió

Bayern München: a BL-győzelem a cél

2026.08.06. 15:07
Vincent Kompany a remekül sikerült legutóbbi idény eredményeit is felülmúlná a Bayernnel (Fotó: Getty Images)
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Bayern München Bajnokok Ligája Bundesliga Vincent Kompany
Vincent Kompany vezetőedző szerint a Bayern München célja a következő idényben az, hogy a bajnokság és a Német Kupa mellett a Bajnokok Ligáját is megnyerje.

A Távol-Keleten túrázik a német bajnok és kupagyőztes Bayern München. A bajor sztárcsapat belga trénere, Vincent Kompany elmondta: ha most kérdezik, mivel lenne elégedett az idény végén, akkor egyértelműen a triplázást nevezné meg.

„Most azt mondom, a BL-győzelem a cél, de idény közben meccsről meccsre fogunk gondolkozni. Ahhoz, hogy mindhárom sorozatban a csúcsra érjünk, a keret minden tagjának egészségesnek kell lennie. Okosan kell bánnunk a játékosokkal és tökéletesítenünk kell a keretet. Ez utóbbin már túl vagyunk, remélem, ez segít majd bennünket a céljaink elérésében” – magyarázta Kompany, akinek irányításával a Bayern az előző évadban a BL-ben az elődöntőben maradt alul a későbbi győztes Paris Saint-Germainnel szemben.

A szakember hozzátette, nehéz lesz felülmúlni az elmúlt idényt, amelyben a müncheniek – minden sorozatot figyelembe véve – 55 tétmérkőzésen 46-szor nyertek és 184 gólt szereztek.

 

Bayern München Bajnokok Ligája Bundesliga Vincent Kompany
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