Bayern München: a BL-győzelem a cél

A Távol-Keleten túrázik a német bajnok és kupagyőztes Bayern München. A bajor sztárcsapat belga trénere, Vincent Kompany elmondta: ha most kérdezik, mivel lenne elégedett az idény végén, akkor egyértelműen a triplázást nevezné meg.

„Most azt mondom, a BL-győzelem a cél, de idény közben meccsről meccsre fogunk gondolkozni. Ahhoz, hogy mindhárom sorozatban a csúcsra érjünk, a keret minden tagjának egészségesnek kell lennie. Okosan kell bánnunk a játékosokkal és tökéletesítenünk kell a keretet. Ez utóbbin már túl vagyunk, remélem, ez segít majd bennünket a céljaink elérésében” – magyarázta Kompany, akinek irányításával a Bayern az előző évadban a BL-ben az elődöntőben maradt alul a későbbi győztes Paris Saint-Germainnel szemben.

A szakember hozzátette, nehéz lesz felülmúlni az elmúlt idényt, amelyben a müncheniek – minden sorozatot figyelembe véve – 55 tétmérkőzésen 46-szor nyertek és 184 gólt szereztek.