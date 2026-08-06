Nemzeti Sportrádió

Dupla Tízes: hány magyar csapat jut rájátszásba Európában?

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.08.06. 13:29
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Konferencialiga Dupla Tízes Európa-liga
A Dupla Tízes futballpodcast nyári adásában ezúttal a magyar európai kupaszereplők kerültek előtérbe.
Konferencialiga Dupla Tízes Európa-liga
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