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Dupla Tízes: hány magyar csapat jut rájátszásba Európában?
CSELŐTEI MÁRK
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2026.08.06. 13:29
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Címkék
Konferencialiga
Dupla Tízes
Európa-liga
A Dupla Tízes futballpodcast nyári adásában ezúttal a magyar európai kupaszereplők kerültek előtérbe.
Konferencialiga
Dupla Tízes
Európa-liga
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