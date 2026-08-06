Nemzeti Sportrádió

Japán indulója is lesz a HunGarian Baja terepraliversenynek

2026.08.06. 14:22
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Fotó: Facebook/HunGarian Baja
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tereprali Várpalota HunGarian Baja
Japán indulója is lesz a 23. HunGarian Baja terepraliversenynek, amelynek jövő héten csütörtöktől szombatig Várpalota ad otthont.

A HunGarian Baja szervezőinek csütörtöki sajtóközleménye szerint Magyarország legrangosabb terepraliversenyére 21 országból – köztük Japánból – érkeztek nevezések. Az Európa-kupa résztvevői 432, az országos bajnokság indulói pedig 303 kilométert tesznek majd meg. A megszokott nyomvonal mellett egy régóta nem használt, valamint egy még sosem használt rész is tovább színesíti az Európa legnagyobb összefüggő katonai lőterén kanyargó pályát.

A szervízpark a korábbi évekhez hasonlóan a várpalotai sportcsarnoknál és a hipermarket körül lesz, míg a versenyközpontnak a Thury-vár ad otthont. Az események központi helyszíne a vár előtti Hunyadi Mátyás tér lesz, péntek este ott rendezik a látványos rajtceremóniát, szombaton pedig a díjátadót.

 

tereprali Várpalota HunGarian Baja
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