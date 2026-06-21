Nem lehetett gólt lőni a curacaói kapusnak – videó

A mérkőzés összefoglalója

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

E-CSOPORT

ECUADOR–CURACAO 0–0

Kansas City, Kansas Stadion, 68 598 néző. Vezette: Ma Ning (kínai)

ECUADOR: Galíndez – Franco (Preciado, 83.), Pacho, Hincapié – Yeboah (J. Caicedo, 89.), Alcívar (K. Rodríguez, a szünetben), M. Caicedo, Vite, Estupinán (Angulo, 71.) – Plata, E. Valencia. Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece

CURACAO: Room – Brenet, Gaari, Floranus, Obispo, Fonville (Van Eijma, 75.) – Comenencia (Roemeratoe, 84.), Chong (Margaritha, 76.), L. Bacuna, J. Bacuna (Gorré, 75.) – Locadia (Kastaneer, 84.). Szövetségi kapitány: Dick Advocaat