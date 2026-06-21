Nemzeti Sportrádió

Nem lehetett gólt lőni a curacaói kapusnak – videó

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.21. 06:10
A kék mezben játszó curacaóiak megszerezték első vb-pontjukat (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 vb 2026 Curacao Ecuador
Ahogy beszámoltunk róla, Ecuador és Curacao gól nélküli döntetlent játszott egymással a labdarúgó-világbajnokság E-csoportjában. Cikkünkben megtekinthető a mérkőzés összefoglalója.

A mérkőzés összefoglalója

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
E-CSOPORT
ECUADOR–CURACAO 0–0
Kansas City, Kansas Stadion, 68 598 néző. Vezette: Ma Ning (kínai)
ECUADOR: Galíndez – Franco (Preciado, 83.), Pacho, Hincapié – Yeboah (J. Caicedo, 89.), Alcívar (K. Rodríguez, a szünetben), M. Caicedo, Vite, Estupinán (Angulo, 71.) – Plata, E. Valencia. Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece
CURACAO: Room – Brenet, Gaari, Floranus, Obispo, Fonville (Van Eijma, 75.) – Comenencia (Roemeratoe, 84.), Chong (Margaritha, 76.), L. Bacuna, J. Bacuna (Gorré, 75.) – Locadia (Kastaneer, 84.). Szövetségi kapitány: Dick Advocaat

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