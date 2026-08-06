Nemzeti Sportrádió

Magyar ezüstérem a fallabdázók egyetemi világbajnokságán

2026.08.06. 16:14
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Takács Benedek (Fotó: squash2026.fisu.net)
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fallabda Takács Benedek egyetemi világbajnokság Mumbai
A második helyen végzett a fallabdázók Mumbaiban rendezett egyetemi világbajnokságán Takács Benedek.

Takács Benedek ezüstérmet szerzett szerdán a fallabdázók egyetemi világbajnokságán, Mumbaiban. A magyar szövetség közösségi oldala alapján a magyar játékos magabiztosan menetelt a döntőig, amelyben aztán szoros csatában, öt szettben alulmaradt a hazai közönség előtt szereplő, második helyen kiemelt indiai Suraj Kumarral szemben.

Takács a két hét múlva sorra kerülő budapesti felnőtt egyéni Európa-bajnokságon is pályára lép.

 

fallabda Takács Benedek egyetemi világbajnokság Mumbai
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