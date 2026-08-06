Magyar ezüstérem a fallabdázók egyetemi világbajnokságán

A második helyen végzett a fallabdázók Mumbaiban rendezett egyetemi világbajnokságán Takács Benedek.
Takács Benedek ezüstérmet szerzett szerdán a fallabdázók egyetemi világbajnokságán, Mumbaiban. A magyar szövetség közösségi oldala alapján a magyar játékos magabiztosan menetelt a döntőig, amelyben aztán szoros csatában, öt szettben alulmaradt a hazai közönség előtt szereplő, második helyen kiemelt indiai Suraj Kumarral szemben.
Takács a két hét múlva sorra kerülő budapesti felnőtt egyéni Európa-bajnokságon is pályára lép.
Legfrissebb hírek
Döntős a magyar női válogatott a fallabdacsapat Eb-n
Egyéb egyéni
2026.05.01. 12:02