Nemzeti Sportrádió

„Biztos vagyok benne, hogy az utunk még keresztezi egymást” – Vitális Milán elbúcsúzott az ETO-tól

V. H. L.V. H. L.
2026.08.06. 12:11
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Fotó: Facebook/AEK FC
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ETO FC Vitális Milán labdarúgó NB I AEK Athén
Az ETO FC hivatalos közösségi oldalán közzétett videoüzenetben búcsúzott el a zöld-fehér klubtól és annak szurkolóitól a távozó magyar válogatott középpályás, Vitális Milán, aki Varga Barnabás csapattársaként a görög bajnok AEK-ben folytatja a pályafutását, s az athéniak bejegyzésében már a stadionból jelentkezett.

„Elérkezett az idő, hogy búcsút intsek a városnak, a klubnak, a csapatnak, a stábnak és az itt dolgozóknak. Hogy őszinte legyek, ez nagyon nehéz, hiszen itt nőttem fel, itt váltam gyerekből labdarúgóvá, azzá, aki vagyok. Kisgyermekként reményekkel és álmokkal telve érkeztem ide, az utánpótlásban és felnőttként is megtapasztaltam, hogy itt Győrben igazán szeretnek, tisztelnek, és biztos vagyok abban, hogy amíg itt voltam, én is a legtöbbet, a legjobbat és önmagamat adtam az ETO-nak. Az, hogy tovább tudok lépni, építeni tudom az életemet, a karrieremet, az a klubnak, a szurkolóknak, az ETO-családnak is köszönhető, hiszen ők segítettek oda, ahová az utam vezet” – búcsúzott a zöld-fehérektől a csapatkapitány, aki azt is megjegyezte, biztos benne, hogy az útjaik a jövőben még keresztezik egymást.

A  24 éves játékos nem sokkal később az AEK Facebook-oldalán is közzétett videóban is feltűnt, s üdvözölte a görög csapat drukkereit.

Helló, AEK-szurkolók! A nevem Milán, a stadionból jelentkezem, és boldog vagyok, hogy itt lehetek. Remélem, remek eredményeket érünk el együtt. Csak az AEK!” – hangzottak Vitális első görögországi szavai. A középpályást Mariosz Iliopulosz AEK-elnök is köszöntötte, akinek Vitális megígérte, hogy nagyszerű eredményeket érhetnek el.

„Megígérem, hogy mindent beleadok a csapatért, az életemet adom a klubért. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek.”

 

ETO FC Vitális Milán labdarúgó NB I AEK Athén
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