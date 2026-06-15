A Barcelona egyiptomi tehetsége elégedett a belgák elleni iksszel

Az egyiptomi Hamza Abdelkarim a Belgium elleni döntetlen után a BBC One-nak nyilatkozott: „Az egész csapat jól játszott. A három pont megszerzése volt a cél, végül egy pontot sikerült szereznünk, de mindent beleadtunk. Köszönetet kell mondanunk a szurkolóknak, a hangulat fantasztikus volt. Most a következő mérkőzésre koncentrálunk.”

A jövőre tekintve így fogalmazott: „Tudjuk, hogy Belgium jó csapat, kiváló játékosai vannak, de nem mondhatjuk, hogy ez volt a legnehezebb vagy a legkönnyebb mérkőzésünk, minden mérkőzésen három pontot kell szereznünk.”