Nemzeti Sportrádió

A Barcelona egyiptomi tehetsége elégedett a belgák elleni iksszel

B. A. P.B. A. P.
2026.06.15. 23:56
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foci vb 2026 Egyiptom Belgium

Az egyiptomi Hamza Abdelkarim a Belgium elleni döntetlen után a BBC One-nak nyilatkozott: „Az egész csapat jól játszott. A három pont megszerzése volt a cél, végül egy pontot sikerült szereznünk, de mindent beleadtunk. Köszönetet kell mondanunk a szurkolóknak, a hangulat fantasztikus volt. Most a következő mérkőzésre koncentrálunk.”

A jövőre tekintve így fogalmazott: „Tudjuk, hogy Belgium jó csapat, kiváló játékosai vannak, de nem mondhatjuk, hogy ez volt a legnehezebb vagy a legkönnyebb mérkőzésünk, minden mérkőzésen három pontot kell szereznünk.”

 

foci vb 2026 Egyiptom Belgium
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