Chema Rodríguez: Egyre inkább magyarnak érzem magam, maradni szeretnék

2026.05.21. 19:15
Chema Rodríguez maradna a válogatott élén (Fotó: Szabó Miklós)
magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitány Chema Rodríguez
A szerbek elleni világbajnoki selejtezős búcsú után először szólalt meg a nyilvánosság előtt a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya. Chema Rodríguez az M4 Sportnak adott interjújában beszélt a csalódottságáról, a felelősségről, valamint arról is, hogy továbbra is Magyarországon képzeli el a jövőjét.

A magyar válogatott múlt héten összesítésben egyetlen góllal maradt alul a Szerbiával szembeni selejtezős párharcban, így jelen állás szerint nem jutott ki a 2027-es németországi világbajnokságra. A Magyar Kézilabda-szövetség ugyanakkor szabadkártyát igényelt a tornára, így még nem dőlt el véglegesen a részvétel kérdése.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány az M4 Sportnak elmondta, a kiesés okozta fájdalom napokkal később sem enyhült.

„Még mindig nagyon csalódott vagyok, semmi nem változott vasárnap óta. Nehéz volt akkor is, most is, hiszen jelen pillanatban nincs meg a kvalifikáció” – fogalmazott a szakember.

A kapitány ugyanakkor hangsúlyozta, hogy büszke a játékosaira, akik szerinte mindent megtettek a továbbjutás érdekében: „Büszkék lehetünk arra a munkára, amit végeztünk. Láthatta mindenki, hogy a mieink oroszlánként küzdöttek, beleadtunk mindent, ez most erre volt elég. Amikor a válogatott nem jut ki, vagy nem nyer, engem terhel a felelősség. Amikor vereséget szenvedünk, a stáb valamit nem csinált jól.”

A jövőjével kapcsolatban Rodríguez egyértelmű üzenetet küldött. Kiemelte, hogy jól érzi magát Magyarországon, és szívesen folytatná a munkát a válogatott élén: „Nagyon szeretek itt élni, szeretem a magyar kézilabdát, a magyar embereket, szerencsés vagyok, hogy itt lehetek. Itt akarok lenni, de nyilván a szövetségé az utolsó szó. Ha azt szeretnék, hogy maradjunk, akkor természetesen maradunk. Boldog vagyok itt, egyre inkább magyarnak érzem magam, de ez nem változtat azon, hogy a válogatott kijutott-e a világbajnokságra vagy sem.”

