Chema Rodríguez: Egyre inkább magyarnak érzem magam, maradni szeretnék

„Még mindig nagyon csalódott vagyok, semmi nem változott vasárnap óta. Nehéz volt akkor is, most is, hiszen jelen pillanatban nincs meg a kvalifikáció” – fogalmazott a szakember.

A kapitány ugyanakkor hangsúlyozta, hogy büszke a játékosaira, akik szerinte mindent megtettek a továbbjutás érdekében: „Büszkék lehetünk arra a munkára, amit végeztünk. Láthatta mindenki, hogy a mieink oroszlánként küzdöttek, beleadtunk mindent, ez most erre volt elég. Amikor a válogatott nem jut ki, vagy nem nyer, engem terhel a felelősség. Amikor vereséget szenvedünk, a stáb valamit nem csinált jól.”

A jövőjével kapcsolatban Rodríguez egyértelmű üzenetet küldött. Kiemelte, hogy jól érzi magát Magyarországon, és szívesen folytatná a munkát a válogatott élén: „Nagyon szeretek itt élni, szeretem a magyar kézilabdát, a magyar embereket, szerencsés vagyok, hogy itt lehetek. Itt akarok lenni, de nyilván a szövetségé az utolsó szó. Ha azt szeretnék, hogy maradjunk, akkor természetesen maradunk. Boldog vagyok itt, egyre inkább magyarnak érzem magam, de ez nem változtat azon, hogy a válogatott kijutott-e a világbajnokságra vagy sem.”