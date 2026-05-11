Liverpooli lábnyomok: Arne Slot a Chelsea ellen megérezte az Anfield haragját

CS. M.
2026.05.11. 17:01
Liverpooli lábnyomok podcast Liverpool Szoboszlai Dominik
A Liverpooli lábnyomok című podcastben Gyenge Balázzsal, lapunk helyszíni tudósítójával veséztük ki a Premier League címvédőjének legutóbbi mérkőzését.

 

A szurkolók kifütyülték Arne Slot döntését, reagált a Liverpool edzője

Ryan Gravenberch, a hazaiak gólszerzője: „Alakítottunk ki helyzeteket, a legtöbb Szoboszlai Dominiktól érkezett.”

Hiába szerzett vezetést korán a Liverpool, az Anfielden megszakadt a Chelsea vereségsorozata

A Pool a második félidőben két kapufáig jutott, az egyik Szoboszlai Dominik nevéhez fűződött – Kerkez Milos is végig a pályán volt.

ANGOL PREMIER LEAGUE
36. FORDULÓ
Liverpool FC–Chelsea 1–1 (1–1)
Liverpool, Anfield, 60 429 néző. Vezette: Pawson
Liverpool: Mamardasvili – C. Jones, Van Dijk, I. Konaté (J. Gomez, 77.), Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – J. Frimpong, Szoboszlai, Ngumoha (Isak, 67.) – Gakpo (Chiesa, 77.). Menedzser: Arne Slot
Chelsea: Jörgensen – Colwill, W. Fofana, Hato – Gusto, A. Santos (R. James, 63.), Caicedo, Cucurella – Palmer, E. Fernández – Joao Pedro. Megbízott menedzser: Calum McFarlane
Gólszerző: Gravenberch (6.), ill. E. Fernández (35.)

1. Arsenal

36

24

7

5

68–26

+42 

79 

2. Manchester City

35

22

8

5

72–32

+40 

74 

3. Manchester United

36

18

11

7

63–48

+15 

65 

4. Liverpool

36

17

8

11

60–48

+12 

59 

5. Aston Villa

36

17

8

11

50–46

+4 

59 

6. Bournemouth

36

13

16

7

56–52

+4 

55 

7. Brighton & Hove Albion

36

14

11

11

52–42

+10 

53 

8. Brentford

36

14

9

13

52–49

+3 

51 

9. Chelsea

36

13

10

13

55–49

+6 

49 

10. Everton

36

13

10

13

46–46

49 

11. Fulham

36

14

6

16

44–50

–6 

48 

12. Sunderland

36

12

12

12

37–46

–9 

48 

13. Newcastle

36

13

7

16

50–52

–2 

46 

14. Crystal Palace

35

11

11

13

38–44

–6 

44 

15. Nottingham Forest

36

11

10

15

45–47

–2 

43 

16. Leeds United

35

10

13

12

47–52

–5 

43 

17. Tottenham

35

9

10

16

45–54

–9 

37 

18. West Ham

36

9

9

18

42–62

–20 

36 

19. Burnley

36

4

9

23

37–73

–36 

21 

20. Wolverhampton

36

3

9

24

25–66

–41 

18 

AZ ÁLLÁS

 

 

