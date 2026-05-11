As: jelentős átalakítás várható a nyáron a Real Madridnál

V. H. L.
2026.05.11. 16:56
Fotó: Getty Images
José Mourinho Bajnokok Ligája Florentino Pérez La Liga
A legutóbbi két évtized leggyengébb szereplését produkálta a 2025–2026-os idényben a Real Madrid, Florentino Pérez és tanácsadói már azt vizsgálják, hogy José Mourinho várható szerződtetése mellett hogyan alakítsák át úgy a játékoskeretet és az egyesület szerkezetét, hogy a „királyiak” visszatérhessenek az őket megillető helyre az európai és a spanyol futballban egyaránt – írja az As.

Tagadhatatlan, hogy válság van a Bernabéuban – írja a Barcelona ellen 2–0-ra elveszített el Clásico másnapján a tekintélyes madridi sportlap, az As. A cikket jegyző José Félix Díaz szerint a „királyi gárda” vezetősége, élén Florentino Pérez klubelnökkel, már megkezdte azon okok elemzését, amelyek az utóbbi 20 év leggyengébb szerepléséhez vezettek a 15-szörös BEK/BL-győztes, 36-szoros spanyol bajnok egyesületnél, mert nem szeretnék újból átélni, hogy az örök rivális Barcelona épp az ellenük vívott mérkőzés után ünnepelje frissen megszerzett bajnoki címét.

Az As szerzője szerint az új tréner kiléte nem igazán kérdéses, a klub megtette tétjét, így a labda José Mourinho térfelén pattog. Mourinho ismeri a Real Madridot és a vezetőedzői pozícióval járó kihívásokat, s ha igent mond, az állás az övé, meglehet edzői pályafutása utolsó nagy dobása – fogalmaz Díaz.

A cikkíró szerint Pérezék bíznak abban, hogy a régi-új vezetőedző fel tudja rázni a játékosokat annyira, hogy olyan szinten tudjanak teljesíteni, mint a Xabi Alonso–Álvaro Arbeloa-érában bekövetkezett hanyatlás előtt, ám mind a keret összetételében, mind a klub struktúrájában változtatásokra lesz szükség, ha a jelen pillanatban komoly belső feszültségektől terhelt öltözőt (Aurélien Tchouaméni és Federico Valverde tettlegességig fajuló nézeteltérése sem épp a harmóniáról árulkodik) újra egységbe akarják kovácsolni.

Díaz úgy véli: leginkább a védelem összetételében várható jelentős változás a nyáron, a távozó David Alaba mellett Raúl Asencio és Daniel Carvajal jövője sem biztos, és furcsa Álavaro Carreras hiányzása is az utóbbi időben. Ezt még súlyosbítják Ferland Mendy és Éder Militao állandó sérülései – szinte biztosra vehető, hogy a világbajnokság után pár új arc feltűnik majd ebben a csapatrészben.

Az As szerzője úgy látja, a középpályán a Tchouaméni–Valverde-balhé megnyithatja az utat esetleges új érkezők előtt, a támadószekcióban viszont „megvannak” a fehér mezesek, főleg mivel borítékolható a Comóban, illetve az Olympique Lyonban remeklő Nicolás Paz és Endrick visszatérése.

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Barcelona35301490–29+61 91 
2. Real Madrid35245670–33+37 77 
3. Villarreal35216865–40+25 69 
4. Atlético Madrid351961058–37+21 63 
5. Betis351315754–43+11 54 
6. Celta Vigo3513111149–44+5 50 
7. Getafe351361628–36–8 45 
8. Real Sociedad3511111354–55–1 44 
9. Athletic Bilbao351351739–51–12 44 
10. Osasuna351191542–45–3 42 
11. Rayo Vallecano3410121235–41–6 42 
12. Valencia351191538–50–12 42 
13. Sevilla351171743–56–13 40 
14. Elche359121446–54–8 39 
15. Mallorca351091643–52–9 39 
16. Espanyol351091638–53–15 39 
17. Girona349111436–51–15 38 
18. Alaves359101641–54–13 37 
19. Levante35991739–56–17 36 
20. Oviedo356111826–54–28 29 

 

 

