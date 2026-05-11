As: jelentős átalakítás várható a nyáron a Real Madridnál

Tagadhatatlan, hogy válság van a Bernabéuban – írja a Barcelona ellen 2–0-ra elveszített el Clásico másnapján a tekintélyes madridi sportlap, az As. A cikket jegyző José Félix Díaz szerint a „királyi gárda” vezetősége, élén Florentino Pérez klubelnökkel, már megkezdte azon okok elemzését, amelyek az utóbbi 20 év leggyengébb szerepléséhez vezettek a 15-szörös BEK/BL-győztes, 36-szoros spanyol bajnok egyesületnél, mert nem szeretnék újból átélni, hogy az örök rivális Barcelona épp az ellenük vívott mérkőzés után ünnepelje frissen megszerzett bajnoki címét.

Az As szerzője szerint az új tréner kiléte nem igazán kérdéses, a klub megtette tétjét, így a labda José Mourinho térfelén pattog. Mourinho ismeri a Real Madridot és a vezetőedzői pozícióval járó kihívásokat, s ha igent mond, az állás az övé, meglehet edzői pályafutása utolsó nagy dobása – fogalmaz Díaz.

A cikkíró szerint Pérezék bíznak abban, hogy a régi-új vezetőedző fel tudja rázni a játékosokat annyira, hogy olyan szinten tudjanak teljesíteni, mint a Xabi Alonso–Álvaro Arbeloa-érában bekövetkezett hanyatlás előtt, ám mind a keret összetételében, mind a klub struktúrájában változtatásokra lesz szükség, ha a jelen pillanatban komoly belső feszültségektől terhelt öltözőt (Aurélien Tchouaméni és Federico Valverde tettlegességig fajuló nézeteltérése sem épp a harmóniáról árulkodik) újra egységbe akarják kovácsolni.

Díaz úgy véli: leginkább a védelem összetételében várható jelentős változás a nyáron, a távozó David Alaba mellett Raúl Asencio és Daniel Carvajal jövője sem biztos, és furcsa Álavaro Carreras hiányzása is az utóbbi időben. Ezt még súlyosbítják Ferland Mendy és Éder Militao állandó sérülései – szinte biztosra vehető, hogy a világbajnokság után pár új arc feltűnik majd ebben a csapatrészben.

Az As szerzője úgy látja, a középpályán a Tchouaméni–Valverde-balhé megnyithatja az utat esetleges új érkezők előtt, a támadószekcióban viszont „megvannak” a fehér mezesek, főleg mivel borítékolható a Comóban, illetve az Olympique Lyonban remeklő Nicolás Paz és Endrick visszatérése.