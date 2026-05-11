Az ETO a bajnoki címért, a DVSC a kupaindulásért, a Kanizsa az NB II-ért küzd

KI LESZ A BAJNOK AZ NB I-BEN?

A 2025–2026-os hazai futballidény legfontosabb kérdésére is a napokban, egész pontosan szombat este, 19 óra környékén születik meg válasz, vagyis hogy melyik csapat nyeri meg az NB I-es bajnokságot, megszakítja-e a 36-szoros élvonalbeli bajnok Ferencváros hetes győzelmi sorozatát az NB I-ben négyszeres aranyérmes ETO.

A képlet egyszerű: ha a győriek nyernek Kisvárdán, bajnok a jelenleg egypontos előnnyel élen álló ETO. Ha az ETO nem tud győzni, akkor a múlt héten a Magyar Kupát megnyerő Ferencváros a bajnokságban is aranyérmes lehet, ha egy ponttal többet szerez az utolsó fordulóban hazai pályán a ZTE ellen, mint az ETO Kisvárdán. Pontazonosság esetén ugyanis a több győzelem a Ferencvárosnak kedvezne.

KI LESZ A 3., MELY CSAPATOK INDULHATNAK A NEMZETKÖZI PORONDON?

A kupaindulók kérdése egy fokkal egyszerűsödött azok után, hogy a jelenleg 5. helyen álló ZTE nem tudta megnyerni a múlt héten a Magyar Kupát. Így ugyanis az már biztos, hogy az első négy helyezett osztja el egymás között a nemzetközi kupaindulást érő helyeket. A Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhat a bajnok, az Európa-ligában a kupagyőztes, a 3. és a 4. pedig a Konferencialiga-selejtezőben.

A kupagyőztes Ferencváros indulhat tehát az El-ben, ha az ETO lesz a bajnok. Amennyiben a Ferencváros lesz az aranyérmes, akkor a bajnokságban 2. győriek szerepelhetnek az Európa-ligában.

A 4. helytől két pontra lévő Zalaegerszeg már csak abban az esetben reménykedhet a Konferencialiga-indulás kiharcolásában, ha nyer szombaton az Üllői úton. Ha nem nyer, akkor az utolsó fordulóban Diósgyőrbe látogató Paks és az Újpestet fogadó DVSC szerepelhet a harmadik számú európai kupasorozatban. A paksiaknak és a debrecenieknek egyaránt 50 pontjuk van, de a tolnaiaknak több a győzelmük, így a DVSC csak akkor szerezheti meg a bronzérmet, ha az utolsó fordulóban több pontot szerez, mint a Paks.

NB I, 33. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Május 15., péntek

17.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

20.00: Puskás Akadémia–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Május 16., szombat

17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: m4sport.hu)

17.15: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: m4sport.hu)

17.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

17.15: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)

1. ETO FC 32 19 9 4 64–30 +34 66 2. Ferencvárosi TC 32 20 5 7 64–31 +33 65 3. Paksi FC 32 14 8 10 60–45 +15 50 4. Debreceni VSC 32 13 11 8 49–40 +9 50 5. Zalaegerszegi TE 32 13 9 10 49–40 +9 48 6. Puskás Akadémia 32 13 6 13 41–41 0 45 7. Újpest FC 32 11 7 14 47–55 –8 40 8. Kisvárda 32 11 7 14 36–48 –12 40 9. Nyíregyháza Spartacus 32 10 9 13 45–55 –10 39 10. MTK Budapest 32 9 10 13 53–60 –7 37 11. Diósgyőri VTK 32 6 10 16 38–62 –24 28 12. Kazincbarcika 32 6 3 23 29–68 –39 21 az NB I állásA

KI LESZ A GÓLKIRÁLY?

Az NB I-ben a helyezéseket illetően más lényeges kérdés nincs, hiszen az már korábban eldőlt, hogy 11. helyen a Diósgyőr, 12. helyen pedig a Kazincbarcika esik ki. Ami még kérdés, hogy ki lesz a gólkirály.

Jelenleg 16-16 góllal Lukács Dániel (Puskás Akadémia) és az Újpest szlovén támadója, Aljosa Matko áll az élen a góllövőlistán, míg a 3. helyen 14 találattal az ETO algériai válogatott csatára, Nadir Benbuali foglal helyet. Lukács dolga annyival tűnik könnyebbnek az utolsó forduló előtt, hogy a Puskás Akadémia otthon játszik az MTK-val, míg az ETO és az Újpest idegenben szerepel.

Ha Lukács nyer, sorozatban hatodik alkalommal lesz magyar játékos az NB I legjobb gólszerzője. Légiós legutóbb 2018–2019-ben végzett az élen, akkor az olasz Davide Lanzafame (Ferencváros) és Holender Filip egyaránt 16 góllal, holtversenyben lett első.

AZ NB I-ES GÓLLÖVŐLISTA – AZ ELSŐ 12 HELYEZETT

KI LESZ A BAJNOK AZ NB II-BEN?

Az NB II-ben a legfontosabb kérdések eldőltek a hétvégi, utolsó forduló előtt. A Vasas és a Honvéd feljut, a Budafok és a Békéscsaba pedig kiesik.

Az még kérdés, hogy a Vasas vagy a Honvéd lesz-e a bajnok. Jelenleg az első helyen álló angyalföldiek előnye két pont a kispestiekkel szemben, tehát ha az utolsó fordulóban otthon megverik az Ajkát, akkor megnyerik a bajnokságot. A Honvéd reálisan nézve akkor lehet bajnok, ha nyer a BVSC vendégeként, a Vasas pedig kikap az Ajkától. Ha a Honvéd nyer, a Vasas pedig ikszel, úgy a pontszám mellett egyenlő lesz a győzelmek száma is a két csapat között, így a gólkülönbség rangsorol, amiben most a Vasas hat góllal jobban áll, mint a Honvéd.

A második vonalban is szoros a verseny a góllövőlista élén. A 14 góllal első kecskeméti Pálinkás Gergő az utolsó fordulóban Soroksáron lép pályára. A második legeredményesebb Urblík József, a Vasas támadója 13 gólt számlál.

NB II, 30. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Május 17., vasárnap

16.30: Vasas FC–FC Ajka

16.30: BVSC-Zugló–Budapest Honvéd FC

17.00: Videoton FC Fehérvár–Budafoki MTE

17.00: HR-Rent Kozármisleny–Karcagi SC

17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Békéscsaba 1912 Előre

17.00: Soroksár SC–Kecskeméti TE

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Aqvital FC Csákvár

17.00: Tiszakécskei LC–Szentlőrinc

AZ NB II ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Vasas FC 29 19 4 6 57–25 +32 61 2. Budapest Honvéd 29 18 5 6 48–22 +26 59 3. Kecskeméti TE 29 16 3 10 49–36 +13 51 4. Mezőkövesd 29 13 7 9 37–33 +4 46 5. Kozármisleny 29 12 9 8 36–39 –3 45 6. Csákvár 29 11 10 8 42–37 +5 43 7. Videoton FC Fehérvár 29 10 9 10 36–30 +6 39 8. BVSC-Zugló 29 11 5 13 32–29 +3 38 9. Szeged-Csanád GA 29 9 9 11 29–33 –4 36 10. Tiszakécske* 29 10 9 10 36–42 –6 35 11. Karcagi SC 29 9 8 12 28–39 –11 35 12. FC Ajka 29 10 3 16 22–38 –16 33 13. Soroksár SC 29 7 9 13 38–45 –7 30 14. Szentlőrinc 29 6 12 11 33–41 –8 30 15. Budafoki MTE 29 6 8 15 30–48 –18 26 16. Békéscsaba 29 5 10 14 26–42 –16 25 *A Tiszakécskétől 4 pont levonva.

KIK JÁTSZHATNAK OSZTÁLYOZÓT AZ NB III-BAN?

A harmadik vonalban négy csoport van, és még két forduló van hátra. A csoportok első helyezettjei oda-visszavágós osztályozós párharcban döntenek a feljutásról, a négy bajnok közül kettő juthat fel az NB II-be. Az osztályozók sorsolását az utolsó, május 24-i forduló után tartják meg. Az osztályozó első meccsét május 31-én, a visszavágót június 7-én rendezik meg. A csoportok utolsó három helyezettjei kiesnek.

Az már biztos, hogy az Északnyugati csoportot a Gyirmót nyeri meg, kiesik a Pápa, a Balatonfüred és a Zsámbék.

A Délkeleti csoportban az ESMTK-val szemben négypontos előnyben lévő Monor ezen a héten biztosíthatja be az első helyét, ha győz otthon a Honvéd II ellen. A Monor ezenkívül a BKV Előrével játszik még, az ESMTK pedig a III. Kerülettel (idegenben) és a már biztos kieső Tiszaföldvárral (otthon) néz farkasszemet az utolsó két fordulóban.

A másik két csoportban egy fokkal bonyolultabb a helyzet. Az Északkeleti csoportban azért, mert az ötpontos előnyben lévő Kisvárda II nem juthat fel, így osztályozót sem játszhat. Ha a Kisvárda II lesz a bajnok, akkor itt a 2. helyezett játszik osztályozót, jelen állás szerint ez a Cigánd, amely három ponttal előzi meg a 3. DEAC-ot. Döntő lehet a hétvégén következő Kisvárda II–Cigánd mérkőzés. A Cigánd az utolsó fordulóban a DVSC II-t fogadja; a DEAC előbb a Füzesabonyhoz utazik, majd a Nyíregyháza II-vel játszik (otthon). Ebben a csoportban az FC Hatvan kiesése már biztos.

A Délnyugati csoportban a 63 pontos Nagykanizsa, a 61 pontos Pécsi MFC és a 60 pontos Kaposvár harcol az első helyért. A tavaly osztályozón elbukó Nagykanizsának a saját kezében a sorsa, az Iváncsa (idegenben) és az MTK II (otthon) lesz az ellenfele az utolsó két fordulóban; a PMFC-re az FTC II (idegenben) és a már kieső Pénzügyőr (otthon), a Kaposvárra az Érd (idegenben) és az utolsóként búcsúzó, győzelem nélkül álló Dombóvár vár.

