Az ETO a bajnoki címért, a DVSC a kupaindulásért, a Kanizsa az NB II-ért küzd

PÓR KÁROLY
2026.05.11. 17:52
A győri Nadir Benbuai (a labdával) az NB I-es aranyéremért és a gólkirályi címért is küzdhet a hétvégén Kisvárdán (Fotó: Czinege Melinda)
Az előttünk álló két hétben befejeződik a bajnoki pontvadászat a három országos labdarúgó-bajnokságban, az NB I-ben, az NB II-ben és az NB III négy csoportjában. Alábbiakban az egyes bajnokságok még nyitott kérdéseit vesszük számba.

 

KI LESZ A BAJNOK AZ NB I-BEN?

A 2025–2026-os hazai futballidény legfontosabb kérdésére is a napokban, egész pontosan szombat este, 19 óra környékén születik meg válasz, vagyis hogy melyik csapat nyeri meg az NB I-es bajnokságot, megszakítja-e a 36-szoros élvonalbeli bajnok Ferencváros hetes győzelmi sorozatát az NB I-ben négyszeres aranyérmes ETO.

A képlet egyszerű: ha a győriek nyernek Kisvárdán, bajnok a jelenleg egypontos előnnyel élen álló ETO. Ha az ETO nem tud győzni, akkor a múlt héten a Magyar Kupát megnyerő Ferencváros a bajnokságban is aranyérmes lehet, ha egy ponttal többet szerez az utolsó fordulóban hazai pályán a ZTE ellen, mint az ETO Kisvárdán. Pontazonosság esetén ugyanis a több győzelem a Ferencvárosnak kedvezne.

KI LESZ A 3., MELY CSAPATOK INDULHATNAK A NEMZETKÖZI PORONDON?

A kupaindulók kérdése egy fokkal egyszerűsödött azok után, hogy a jelenleg 5. helyen álló ZTE nem tudta megnyerni a múlt héten a Magyar Kupát. Így ugyanis az már biztos, hogy az első négy helyezett osztja el egymás között a nemzetközi kupaindulást érő helyeket. A Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhat a bajnok, az Európa-ligában a kupagyőztes, a 3. és a 4. pedig a Konferencialiga-selejtezőben.

A kupagyőztes Ferencváros indulhat tehát az El-ben, ha az ETO lesz a bajnok. Amennyiben a Ferencváros lesz az aranyérmes, akkor a bajnokságban 2. győriek szerepelhetnek az Európa-ligában.

A 4. helytől két pontra lévő Zalaegerszeg már csak abban az esetben reménykedhet a Konferencialiga-indulás kiharcolásában, ha nyer szombaton az Üllői úton. Ha nem nyer, akkor az utolsó fordulóban Diósgyőrbe látogató Paks és az Újpestet fogadó DVSC szerepelhet a harmadik számú európai kupasorozatban. A paksiaknak és a debrecenieknek egyaránt 50 pontjuk van, de a tolnaiaknak több a győzelmük, így a DVSC csak akkor szerezheti meg a bronzérmet, ha az utolsó fordulóban több pontot szerez, mint a Paks.

NB I, 33. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Május 15., péntek
17.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
20.00: Puskás Akadémia–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Május 16., szombat
17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: m4sport.hu)
17.15: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: m4sport.hu)
17.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
17.15: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)

  1. ETO FC

32

19

9

4

64–30

+34 

66 

  2. Ferencvárosi TC

32

20

5

7

64–31

+33 

65 

  3. Paksi FC

32

14

8

10

60–45

+15 

50 

  4. Debreceni VSC

32

13

11

8

49–40

+9 

50 

  5. Zalaegerszegi TE

32

13

9

10

49–40

+9 

48 

  6. Puskás Akadémia

32

13

6

13

41–41

45 

  7. Újpest FC

32

11

7

14

47–55

–8 

40 

  8. Kisvárda

32

11

7

14

36–48

–12 

40 

  9. Nyíregyháza Spartacus

32

10

9

13

45–55

–10 

39 

10. MTK Budapest

32

9

10

13

53–60

–7 

37 

11. Diósgyőri VTK

32

6

10

16

38–62

–24 

28 

12. Kazincbarcika

32

6

3

23

29–68

–39 

21

KI LESZ A GÓLKIRÁLY?

Az NB I-ben a helyezéseket illetően más lényeges kérdés nincs, hiszen az már korábban eldőlt, hogy 11. helyen a Diósgyőr, 12. helyen pedig a Kazincbarcika esik ki. Ami még kérdés, hogy ki lesz a gólkirály.

Jelenleg 16-16 góllal Lukács Dániel (Puskás Akadémia) és az Újpest szlovén támadója, Aljosa Matko áll az élen a góllövőlistán, míg a 3. helyen 14 találattal az ETO algériai válogatott csatára, Nadir Benbuali foglal helyet. Lukács dolga annyival tűnik könnyebbnek az utolsó forduló előtt, hogy a Puskás Akadémia otthon játszik az MTK-val, míg az ETO és az Újpest idegenben szerepel.

Ha Lukács nyer, sorozatban hatodik alkalommal lesz magyar játékos az NB I legjobb gólszerzője. Légiós legutóbb 2018–2019-ben végzett az élen, akkor az olasz Davide Lanzafame (Ferencváros) és Holender Filip egyaránt 16 góllal, holtversenyben lett első.

AZ NB I-ES GÓLLÖVŐLISTA – AZ ELSŐ 12 HELYEZETT

Forrás: mlsz.hu

 

KI LESZ A BAJNOK AZ NB II-BEN?

Az NB II-ben a legfontosabb kérdések eldőltek a hétvégi, utolsó forduló előtt. A Vasas és a Honvéd feljut, a Budafok és a Békéscsaba pedig kiesik.

Az még kérdés, hogy a Vasas vagy a Honvéd lesz-e a bajnok. Jelenleg az első helyen álló angyalföldiek előnye két pont a kispestiekkel szemben, tehát ha az utolsó fordulóban otthon megverik az Ajkát, akkor megnyerik a bajnokságot. A Honvéd reálisan nézve akkor lehet bajnok, ha nyer a BVSC vendégeként, a Vasas pedig kikap az Ajkától. Ha a Honvéd nyer, a Vasas pedig ikszel, úgy a pontszám mellett egyenlő lesz a győzelmek száma is a két csapat között, így a gólkülönbség rangsorol, amiben most a Vasas hat góllal jobban áll, mint a Honvéd.

A második vonalban is szoros a verseny a góllövőlista élén. A 14 góllal első kecskeméti Pálinkás Gergő az utolsó fordulóban Soroksáron lép pályára. A második legeredményesebb Urblík József, a Vasas támadója 13 gólt számlál.

NB II, 30. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Május 17., vasárnap
16.30: Vasas FC–FC Ajka
16.30: BVSC-Zugló–Budapest Honvéd FC
17.00: Videoton FC Fehérvár–Budafoki MTE
17.00: HR-Rent Kozármisleny–Karcagi SC
17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Békéscsaba 1912 Előre
17.00: Soroksár SC–Kecskeméti TE
17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Aqvital FC Csákvár
17.00: Tiszakécskei LC–Szentlőrinc

   
AZ NB II ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Vasas FC29194657–25+3261
  2. Budapest Honvéd29185648–22+2659
  3. Kecskeméti TE291631049–36+1351
  4. Mezőkövesd29137937–33+446
  5. Kozármisleny29129836–39–345
  6. Csákvár291110842–37+543
  7. Videoton FC Fehérvár291091036–30+639
  8. BVSC-Zugló291151332–29+338
  9. Szeged-Csanád GA29991129–33–436
10. Tiszakécske*291091036–42–635
11. Karcagi SC29981228–39–1135
12. FC Ajka291031622–38–1633
13. Soroksár SC29791338–45–730
14. Szentlőrinc296121133–41–830
15. Budafoki MTE29681530–48–1826
16. Békéscsaba295101426–42–1625
*A Tiszakécskétől 4 pont levonva.

KIK JÁTSZHATNAK OSZTÁLYOZÓT AZ NB III-BAN?

A harmadik vonalban négy csoport van, és még két forduló van hátra. A csoportok első helyezettjei oda-visszavágós osztályozós párharcban döntenek a feljutásról, a négy bajnok közül kettő juthat fel az NB II-be. Az osztályozók sorsolását az utolsó, május 24-i forduló után tartják meg. Az osztályozó első meccsét május 31-én, a visszavágót június 7-én rendezik meg. A csoportok utolsó három helyezettjei kiesnek.

Az már biztos, hogy az Északnyugati csoportot a Gyirmót nyeri meg, kiesik a Pápa, a Balatonfüred és a Zsámbék.

A Délkeleti csoportban az ESMTK-val szemben négypontos előnyben lévő Monor ezen a héten biztosíthatja be az első helyét, ha győz otthon a Honvéd II ellen. A Monor ezenkívül a BKV Előrével játszik még, az ESMTK pedig a III. Kerülettel (idegenben) és a már biztos kieső Tiszaföldvárral (otthon) néz farkasszemet az utolsó két fordulóban.

A másik két csoportban egy fokkal bonyolultabb a helyzet. Az Északkeleti csoportban azért, mert az ötpontos előnyben lévő Kisvárda II nem juthat fel, így osztályozót sem játszhat. Ha a Kisvárda II lesz a bajnok, akkor itt a 2. helyezett játszik osztályozót, jelen állás szerint ez a Cigánd, amely három ponttal előzi meg a 3. DEAC-ot. Döntő lehet a hétvégén következő Kisvárda II–Cigánd mérkőzés. A Cigánd az utolsó fordulóban a DVSC II-t fogadja; a DEAC előbb a Füzesabonyhoz utazik, majd a Nyíregyháza II-vel játszik (otthon). Ebben a csoportban az FC Hatvan kiesése már biztos.

A Délnyugati csoportban a 63 pontos Nagykanizsa, a 61 pontos Pécsi MFC és a 60 pontos Kaposvár harcol az első helyért. A tavaly osztályozón elbukó Nagykanizsának a saját kezében a sorsa, az Iváncsa (idegenben) és az MTK II (otthon) lesz az ellenfele az utolsó két fordulóban; a PMFC-re az FTC II (idegenben) és a már kieső Pénzügyőr (otthon), a Kaposvárra az Érd (idegenben) és az utolsóként búcsúzó, győzelem nélkül álló Dombóvár vár.

A tabellák és az utolsó fordulók programjai a csoportokra kattintva érhetők el:

ÉSZAKKELETI CSOPORT
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
DÉLKELETI CSOPORT
DÉLNYUGATI CSOPORT

 

