Az ETO a bajnoki címért, a DVSC a kupaindulásért, a Kanizsa az NB II-ért küzd
KI LESZ A BAJNOK AZ NB I-BEN?
A 2025–2026-os hazai futballidény legfontosabb kérdésére is a napokban, egész pontosan szombat este, 19 óra környékén születik meg válasz, vagyis hogy melyik csapat nyeri meg az NB I-es bajnokságot, megszakítja-e a 36-szoros élvonalbeli bajnok Ferencváros hetes győzelmi sorozatát az NB I-ben négyszeres aranyérmes ETO.
A képlet egyszerű: ha a győriek nyernek Kisvárdán, bajnok a jelenleg egypontos előnnyel élen álló ETO. Ha az ETO nem tud győzni, akkor a múlt héten a Magyar Kupát megnyerő Ferencváros a bajnokságban is aranyérmes lehet, ha egy ponttal többet szerez az utolsó fordulóban hazai pályán a ZTE ellen, mint az ETO Kisvárdán. Pontazonosság esetén ugyanis a több győzelem a Ferencvárosnak kedvezne.
KI LESZ A 3., MELY CSAPATOK INDULHATNAK A NEMZETKÖZI PORONDON?
A kupaindulók kérdése egy fokkal egyszerűsödött azok után, hogy a jelenleg 5. helyen álló ZTE nem tudta megnyerni a múlt héten a Magyar Kupát. Így ugyanis az már biztos, hogy az első négy helyezett osztja el egymás között a nemzetközi kupaindulást érő helyeket. A Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhat a bajnok, az Európa-ligában a kupagyőztes, a 3. és a 4. pedig a Konferencialiga-selejtezőben.
A kupagyőztes Ferencváros indulhat tehát az El-ben, ha az ETO lesz a bajnok. Amennyiben a Ferencváros lesz az aranyérmes, akkor a bajnokságban 2. győriek szerepelhetnek az Európa-ligában.
A 4. helytől két pontra lévő Zalaegerszeg már csak abban az esetben reménykedhet a Konferencialiga-indulás kiharcolásában, ha nyer szombaton az Üllői úton. Ha nem nyer, akkor az utolsó fordulóban Diósgyőrbe látogató Paks és az Újpestet fogadó DVSC szerepelhet a harmadik számú európai kupasorozatban. A paksiaknak és a debrecenieknek egyaránt 50 pontjuk van, de a tolnaiaknak több a győzelmük, így a DVSC csak akkor szerezheti meg a bronzérmet, ha az utolsó fordulóban több pontot szerez, mint a Paks.
NB I, 33. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Május 15., péntek
17.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
20.00: Puskás Akadémia–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Május 16., szombat
17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: m4sport.hu)
17.15: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: m4sport.hu)
17.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
17.15: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)
|1. ETO FC
32
19
9
4
64–30
+34
66
|2. Ferencvárosi TC
32
20
5
7
64–31
+33
65
|3. Paksi FC
32
14
8
10
60–45
+15
50
|4. Debreceni VSC
32
13
11
8
49–40
+9
50
|5. Zalaegerszegi TE
32
13
9
10
49–40
+9
48
|6. Puskás Akadémia
32
13
6
13
41–41
0
45
|7. Újpest FC
32
11
7
14
47–55
–8
40
|8. Kisvárda
32
11
7
14
36–48
–12
40
|9. Nyíregyháza Spartacus
32
10
9
13
45–55
–10
39
|10. MTK Budapest
32
9
10
13
53–60
–7
37
|11. Diósgyőri VTK
32
6
10
16
38–62
–24
28
|12. Kazincbarcika
32
6
3
23
29–68
–39
21
KI LESZ A GÓLKIRÁLY?
Az NB I-ben a helyezéseket illetően más lényeges kérdés nincs, hiszen az már korábban eldőlt, hogy 11. helyen a Diósgyőr, 12. helyen pedig a Kazincbarcika esik ki. Ami még kérdés, hogy ki lesz a gólkirály.
Jelenleg 16-16 góllal Lukács Dániel (Puskás Akadémia) és az Újpest szlovén támadója, Aljosa Matko áll az élen a góllövőlistán, míg a 3. helyen 14 találattal az ETO algériai válogatott csatára, Nadir Benbuali foglal helyet. Lukács dolga annyival tűnik könnyebbnek az utolsó forduló előtt, hogy a Puskás Akadémia otthon játszik az MTK-val, míg az ETO és az Újpest idegenben szerepel.
Ha Lukács nyer, sorozatban hatodik alkalommal lesz magyar játékos az NB I legjobb gólszerzője. Légiós legutóbb 2018–2019-ben végzett az élen, akkor az olasz Davide Lanzafame (Ferencváros) és Holender Filip egyaránt 16 góllal, holtversenyben lett első.
AZ NB I-ES GÓLLÖVŐLISTA – AZ ELSŐ 12 HELYEZETT
KI LESZ A BAJNOK AZ NB II-BEN?
Az NB II-ben a legfontosabb kérdések eldőltek a hétvégi, utolsó forduló előtt. A Vasas és a Honvéd feljut, a Budafok és a Békéscsaba pedig kiesik.
Az még kérdés, hogy a Vasas vagy a Honvéd lesz-e a bajnok. Jelenleg az első helyen álló angyalföldiek előnye két pont a kispestiekkel szemben, tehát ha az utolsó fordulóban otthon megverik az Ajkát, akkor megnyerik a bajnokságot. A Honvéd reálisan nézve akkor lehet bajnok, ha nyer a BVSC vendégeként, a Vasas pedig kikap az Ajkától. Ha a Honvéd nyer, a Vasas pedig ikszel, úgy a pontszám mellett egyenlő lesz a győzelmek száma is a két csapat között, így a gólkülönbség rangsorol, amiben most a Vasas hat góllal jobban áll, mint a Honvéd.
A második vonalban is szoros a verseny a góllövőlista élén. A 14 góllal első kecskeméti Pálinkás Gergő az utolsó fordulóban Soroksáron lép pályára. A második legeredményesebb Urblík József, a Vasas támadója 13 gólt számlál.
NB II, 30. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Május 17., vasárnap
16.30: Vasas FC–FC Ajka
16.30: BVSC-Zugló–Budapest Honvéd FC
17.00: Videoton FC Fehérvár–Budafoki MTE
17.00: HR-Rent Kozármisleny–Karcagi SC
17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Békéscsaba 1912 Előre
17.00: Soroksár SC–Kecskeméti TE
17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Aqvital FC Csákvár
17.00: Tiszakécskei LC–Szentlőrinc
|AZ NB II ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Vasas FC
|29
|19
|4
|6
|57–25
|+32
|61
|2. Budapest Honvéd
|29
|18
|5
|6
|48–22
|+26
|59
|3. Kecskeméti TE
|29
|16
|3
|10
|49–36
|+13
|51
|4. Mezőkövesd
|29
|13
|7
|9
|37–33
|+4
|46
|5. Kozármisleny
|29
|12
|9
|8
|36–39
|–3
|45
|6. Csákvár
|29
|11
|10
|8
|42–37
|+5
|43
|7. Videoton FC Fehérvár
|29
|10
|9
|10
|36–30
|+6
|39
|8. BVSC-Zugló
|29
|11
|5
|13
|32–29
|+3
|38
|9. Szeged-Csanád GA
|29
|9
|9
|11
|29–33
|–4
|36
|10. Tiszakécske*
|29
|10
|9
|10
|36–42
|–6
|35
|11. Karcagi SC
|29
|9
|8
|12
|28–39
|–11
|35
|12. FC Ajka
|29
|10
|3
|16
|22–38
|–16
|33
|13. Soroksár SC
|29
|7
|9
|13
|38–45
|–7
|30
|14. Szentlőrinc
|29
|6
|12
|11
|33–41
|–8
|30
|15. Budafoki MTE
|29
|6
|8
|15
|30–48
|–18
|26
|16. Békéscsaba
|29
|5
|10
|14
|26–42
|–16
|25
|*A Tiszakécskétől 4 pont levonva.
KIK JÁTSZHATNAK OSZTÁLYOZÓT AZ NB III-BAN?
A harmadik vonalban négy csoport van, és még két forduló van hátra. A csoportok első helyezettjei oda-visszavágós osztályozós párharcban döntenek a feljutásról, a négy bajnok közül kettő juthat fel az NB II-be. Az osztályozók sorsolását az utolsó, május 24-i forduló után tartják meg. Az osztályozó első meccsét május 31-én, a visszavágót június 7-én rendezik meg. A csoportok utolsó három helyezettjei kiesnek.
Az már biztos, hogy az Északnyugati csoportot a Gyirmót nyeri meg, kiesik a Pápa, a Balatonfüred és a Zsámbék.
A Délkeleti csoportban az ESMTK-val szemben négypontos előnyben lévő Monor ezen a héten biztosíthatja be az első helyét, ha győz otthon a Honvéd II ellen. A Monor ezenkívül a BKV Előrével játszik még, az ESMTK pedig a III. Kerülettel (idegenben) és a már biztos kieső Tiszaföldvárral (otthon) néz farkasszemet az utolsó két fordulóban.
A másik két csoportban egy fokkal bonyolultabb a helyzet. Az Északkeleti csoportban azért, mert az ötpontos előnyben lévő Kisvárda II nem juthat fel, így osztályozót sem játszhat. Ha a Kisvárda II lesz a bajnok, akkor itt a 2. helyezett játszik osztályozót, jelen állás szerint ez a Cigánd, amely három ponttal előzi meg a 3. DEAC-ot. Döntő lehet a hétvégén következő Kisvárda II–Cigánd mérkőzés. A Cigánd az utolsó fordulóban a DVSC II-t fogadja; a DEAC előbb a Füzesabonyhoz utazik, majd a Nyíregyháza II-vel játszik (otthon). Ebben a csoportban az FC Hatvan kiesése már biztos.
A Délnyugati csoportban a 63 pontos Nagykanizsa, a 61 pontos Pécsi MFC és a 60 pontos Kaposvár harcol az első helyért. A tavaly osztályozón elbukó Nagykanizsának a saját kezében a sorsa, az Iváncsa (idegenben) és az MTK II (otthon) lesz az ellenfele az utolsó két fordulóban; a PMFC-re az FTC II (idegenben) és a már kieső Pénzügyőr (otthon), a Kaposvárra az Érd (idegenben) és az utolsóként búcsúzó, győzelem nélkül álló Dombóvár vár.
