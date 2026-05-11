Birkózás: a kötöttfogású Szilágyi Dominik döntős az U17-es Eb-n
Szilágyi Dominik döntőbe jutott, Tombor Benedek és Juhász Imre bronzért küzd a bulgáriai U17-es birkózó Eb kötöttfogásúi között.
Három magyar helyosztója már biztosan lesz a magyar kötöttfogású válogatottnak a bulgáriai U17-es birkózó Európa-bajnokság keddi versenynapján – számol be a hazai sportági szövetség honlapja.
A 80 kilóban küzdő Szilágyi Dominik grúz, finn, majd ukrán ellenfelet legyőzve bejutott az örmény Vahe Hovejan elleni fináléba,
míg a 48 kilós Tombor Benedek és a 65 kilós Juhász Imre két-két győzelem után kikapott az elődöntőben, így kedden bronzmérkőzésen lesz érdekelt.
A magyar versenyzők mérkőzései
Selejtezők:
48 kg: Tombor Benedek – Victor Nicoara (moldovai) 9–8
Nyolcaddöntők:
55 kg: Edem Pajzijev (orosz) – Kovács Keve 10–1
65 kg: Juhász Imre – Arcjom Tiscsanka (fehérorosz) 5–1
80 kg: Szilágyi Dominik – Luka Buiglisvili (grúz) 3–1
110 kg: Szécsényi Kornél – Petr Gruber (cseh) 8–0
Negyeddöntők:
48 kg: Tombor Benedek – Rafael Hovhannisyan (litván) 8–0
65 kg: Juhász Imre – Beka Bolkvadze (grúz) 2–1
80 kg: Szilágyi Dominik – Jalo Ketonen (finn) '1–1 (előbb szerzett ponttal)
110 kg: Mateusz Tomelka (lengyel) – Szécsényi Kornél 3–0
Elődöntők:
48 kg: Omar Salmanov (azeri) – Tombor Benedek 9–0
65 kg: Zaven Mezslumjan (örmény) – Juhász Imre 5–3
80 kg: Szilágyi Dominik – Danjil Melnicsuk (ukrán) '1–1 (előbb szerzett ponttal)
Vigaszági mérkőzések:
55 kg: Kovács Keve – Romano Bako (horvát)
Bronzmérkőzések:
48 kg: Tombor Benedek – Samil Sahan (török) vagy Simon Srytr (cseh)
65 kg: Juhász Imre – Ramin Yousefi (finn) vagy Marco Summer (osztrák)
Döntők:
80 kg: Szilágyi Dominik – Vahe Hovejan (örmény)
(Eredmények forrása: birkozoszov.hu)
(Kiemelt képünkön balra: Szilágyi Dominik Forrás: birkozoszov.hu)
