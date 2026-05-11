Birkózás: a kötöttfogású Szilágyi Dominik döntős az U17-es Eb-n

Három magyar helyosztója már biztosan lesz a magyar kötöttfogású válogatottnak a bulgáriai U17-es birkózó Európa-bajnokság keddi versenynapján – számol be a hazai sportági szövetség honlapja.

A 80 kilóban küzdő Szilágyi Dominik grúz, finn, majd ukrán ellenfelet legyőzve bejutott az örmény Vahe Hovejan elleni fináléba,

míg a 48 kilós Tombor Benedek és a 65 kilós Juhász Imre két-két győzelem után kikapott az elődöntőben, így kedden bronzmérkőzésen lesz érdekelt.

A magyar versenyzők mérkőzései

Selejtezők:

48 kg: Tombor Benedek – Victor Nicoara (moldovai) 9–8

Nyolcaddöntők:

55 kg: Edem Pajzijev (orosz) – Kovács Keve 10–1

65 kg: Juhász Imre – Arcjom Tiscsanka (fehérorosz) 5–1

80 kg: Szilágyi Dominik – Luka Buiglisvili (grúz) 3–1

110 kg: Szécsényi Kornél – Petr Gruber (cseh) 8–0

Negyeddöntők:

48 kg: Tombor Benedek – Rafael Hovhannisyan (litván) 8–0

65 kg: Juhász Imre – Beka Bolkvadze (grúz) 2–1

80 kg: Szilágyi Dominik – Jalo Ketonen (finn) '1–1 (előbb szerzett ponttal)

110 kg: Mateusz Tomelka (lengyel) – Szécsényi Kornél 3–0

Elődöntők:

48 kg: Omar Salmanov (azeri) – Tombor Benedek 9–0

65 kg: Zaven Mezslumjan (örmény) – Juhász Imre 5–3

80 kg: Szilágyi Dominik – Danjil Melnicsuk (ukrán) '1–1 (előbb szerzett ponttal)

Vigaszági mérkőzések:

55 kg: Kovács Keve – Romano Bako (horvát)

Bronzmérkőzések:

48 kg: Tombor Benedek – Samil Sahan (török) vagy Simon Srytr (cseh)

65 kg: Juhász Imre – Ramin Yousefi (finn) vagy Marco Summer (osztrák)

Döntők:

80 kg: Szilágyi Dominik – Vahe Hovejan (örmény)

(Eredmények forrása: birkozoszov.hu)

