Rekord, a Nagykanizsa 18. alkalommal nyerte meg a sakkcsapatbajnokságot

A Nagykanizsa minden meccsét megnyerte. Az utolsó fordulóban a nagy rangadón 5.5:4.5-re győztek az ASE Paks ellen.

A 18. bajnoki aranyérmükkel a kanizsaiak az örökranglistán megelőzték a Honvédot, tehát így már egyedüliként a legeredményesebb honi csapatnak számítanak.

SAKK, CSAPATBAJNOKSÁG

VÉGEREDMÉNY

1. Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub 18 csapatpont (66.5 táblapont)

2. Garuda Sentimento Ajka Bányász Sportkör 65.5 táblapont

3. ASE Paks 59.5

4. Aquaréna Kőbánya 46.5

5. MTK Budapest 46.5

6. Haladás VSE 40

7. Duocor-Makói SVSE 36

8. Biatorbágy SC 33.5

9. Felsőszölnök-Alsószölnök 30

10. Maróczy SE 29

A bajnokcsapat tagjai: Pavel Eljanov (ukrán), Andrej Volokitin (ukrán), Gledura Benjámin, Makszim Csigajev (orosz), Grigoriants Sergey, Daniil Juffa (spanyol), Ihor Szamunenkov (ukrán), Kántor Gergely, Antal Gergely, Horváth Dominik, Márkus Róbert, Ivan Ivanisevics (szerb), Medvegy Zoltán, Aczél Gergely, Palczert Mátyás, Galyas Miklós, Gara Anita, Davaademberel Nomin-Erdene