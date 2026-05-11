Nemzeti Sportrádió

Rekord, a Nagykanizsa 18. alkalommal nyerte meg a sakkcsapatbajnokságot

R. P.R. P.
2026.05.11. 16:30
null
Fotó: Nagykanizsai Sakk Klub/Haselbach Dávid
Címkék
sakk Nagykanizsa sakkcsapatbajnokság
A Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub története során 18. alkalommal, sorozatban 17-edszer nyerte meg a sakkozók csapatbajnokságát. A kanizsaiak egyetlen ponttal előzték meg a Garuda-Sentimento Ajka Bányász Sportkör csapatát. A harmadik az ASE Paks lett.

 

A Nagykanizsa minden meccsét megnyerte. Az utolsó fordulóban a nagy rangadón 5.5:4.5-re győztek az ASE Paks ellen.

A 18. bajnoki aranyérmükkel a kanizsaiak az örökranglistán megelőzték a Honvédot, tehát így már egyedüliként a legeredményesebb honi csapatnak számítanak.

SAKK, CSAPATBAJNOKSÁG
VÉGEREDMÉNY
  1. Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub 18 csapatpont (66.5 táblapont)
  2. Garuda Sentimento Ajka Bányász Sportkör 65.5 táblapont
  3. ASE Paks 59.5
  4. Aquaréna Kőbánya 46.5
  5. MTK Budapest 46.5
  6. Haladás VSE 40
  7. Duocor-Makói SVSE 36
  8. Biatorbágy SC 33.5
  9. Felsőszölnök-Alsószölnök 30
10. Maróczy SE 29
A bajnokcsapat tagjai: Pavel Eljanov (ukrán), Andrej Volokitin (ukrán), Gledura Benjámin, Makszim Csigajev (orosz), Grigoriants Sergey, Daniil Juffa (spanyol), Ihor Szamunenkov (ukrán), Kántor Gergely, Antal Gergely, Horváth Dominik, Márkus Róbert, Ivan Ivanisevics (szerb), Medvegy Zoltán, Aczél Gergely, Palczert Mátyás, Galyas Miklós, Gara Anita, Davaademberel Nomin-Erdene

 

sakk Nagykanizsa sakkcsapatbajnokság
Legfrissebb hírek

Az ETO a bajnoki címért, a DVSC a kupaindulásért, a Kanizsa az NB II-ért küzd

Labdarúgó NB I
2 órája

Boldog zseniket neveltek – Polgár László 80 éves

Egyéb egyéni
13 órája

Megvan a sakkvilágbajnoki páros mérkőzés időpontja

Egyéb egyéni
2026.05.01. 15:42

Két hellyel hátrébb került a sakkvilágranglistán Rapport Richárd

Egyéb egyéni
2026.05.01. 13:25

A FIDE is tagja lett a Nemzetközi Világjátékok Szövetségének

Egyéb egyéni
2026.04.27. 13:23

Gledura Benjámin második lett a jugrai nagymesterversenyen

Egyéb egyéni
2026.04.18. 11:14

Gledura Benjámin második lett a hanti-manszijszki Karpov-tornán

Egyéb egyéni
2026.04.17. 17:40

Rameshbabu Vaishali nyerte a női sakkvilágbajnok-jelöltek tornáját

Egyéb egyéni
2026.04.15. 21:57
Ezek is érdekelhetik