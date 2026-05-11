Nemzeti Sportrádió

Salim Kamilah és Márton Luana is döntőbe jutott a tekvandó Eb-n

2026.05.11. 16:10
null
Salim Kamilah (pirosban) már elődöntős (Fotó: Hungarian Taekwondo Federation - Magyar Taekwondo Szövetség/Facebook)
Címkék
tékvandó Salim Kamilah tekvandó tekvandó Eb Józsa Levente
Az aranyéremért lép pástra este Salim Kamilah és Márton Luana a németországi tekvondó Európa-bajnokságon.

A magyar csapat legfiatalabb tagja, a 17 éves Eb-újonc Salim Kamilah mérkőzés nélkül került a negyeddöntőbe a 46 kilogrammosok mezőnyében, miután második kiemeltként erőnyerő volt a nyitó körben. A legjobb 16 között a menekült csapat színeiben versenyző riválissal találkozott volna, ám Dina Pouryounes nem állt ki ellene, így a korábbi háromszoros korosztályos Európa-bajnok, tavaly junior Eb-ezüstérmes küzdelem nélkül várhatta meccsét a legjobb nyolc között. Ott 2:1-re múlta felül Melina Georgiut úgy, hogy az első menetet még a görög tekvandós nyerte, majd ugyanígy háromszor két percben bizonyult jobbnak izraeli vetélytársánál. Az elődöntő első menetét mindenesetre Rivka Bayech nyerte, aki – a hazai szövetség honlapjának beszámolója szerint – az intések miatt bizonyult jobbnak a végig szoros csatában. Bayech második menetbeli jó kezdése után a magyar tekvondós elkezdett zárkózni, és húsz másodperccel a vége előtt egyenlített, majd tízzel a vége előtt már ő vezetett, és sikerült kiegyenlítenie a meneteket. A döntő két percet fejtalálattal kezdte Salim Kamilah, majd fokozatosan növelve a tempót, szűk egy perc alatt már 19–0-ra vezetett, majd az öt büntetése is összejött az izraelinek, így az MTK versenyzője nyert, s jutott be az Eb-döntőbe.

Négy magyar mutatkozott be a hétfői nyitó napon. Közülük Bailey Kelen az első meccse után búcsúzott, míg Józsa Levente két győzelemmel, Márton Luana pedig egy sikerrel a legjobb nyolc között folytathatta szereplését a délutáni programban.

Bailey a tavaly junior Eb-aranyérmes olasz Mattia Molinnal került szembe a plusz 87 kilogrammosoknál, s két menetben alulmaradt itáliai vetélytársával szemben . 

A 68 kilós Józsa Leventének már a 16 közé jutásért is pástra kellett lépnie, de a magyar Eb-bronzérmes sikerrel vette az akadályt: 2:0-val lépett túl a nemzetközi menekült csapatban szereplő Ali Reza Abbasin, majd második meccsét is megnyerte a spanyol Joan Jorquera Cala ellen három menetben. Az éremért zajló folytatásban viszont már megálljt parancsolt neki az olasz Dennis Baretta.

A hazai sportági szövetség közösségi oldalának beszámolója szerint Józsa az első menetet hatalmas hátrányt ledolgozva nyerte, s a másodikban is közel állt ehhez, ám az utolsó másodpercben 7:6-os olasz vezetésnél hiába intették meg Barettát, a 7:7 is a vetélytársnak kedvezett. A döntő menetben hol egyikük, hol másikuk vezetett, a végén azonban az olasz örülhetett, ő vitte be a győztes pontot, s jutott a legjobb négy közé, míg Józsa Levente ötödikként zárt.

Szintén biztosította helyét a negyeddöntőben a háromszoros világbajnok, a Münchenben a 67 kilósok kategóriájában másodikként kiemelt Márton Luana, aki bemutatkozásképpen a luxemburgi Isabelle Fabert verte meg 2:0-ra.

A háromszoros világbajnok Márton lány a folytatásban a francia Ines Mehnana fölött diadalmaskodott szintén két menetben, az első két perc még szorosabb volt, a másodikban azonban, amelyet – a hazai szövetség honlapjának beszámolója szerint – Luana uralt, többnyire hárompontnyi különbséggel vezetett, s a különbség a végére még tovább nőtt. Az elődöntő is két menet után ért véget: Márton Luana hatalmas csatában ugyan, de legyűrte a montenegrói Andrea Berisajt. Az első két percet 8–7-re hozta, a második menetben pedig az utolsó pillanatokban egy intéssel egyenlített a magyar lány, ami az ő sikerét eredményezte, s Eb-döntőt ért.

 

tékvandó Salim Kamilah tekvandó tekvandó Eb Józsa Levente
Legfrissebb hírek

Hétfőn rajt a tekvandó Eb-n – bombaerős magyar csapattal

Egyéb egyéni
6 órája

A válogatott edzője szerint jó esélyük van történelmi sikert elérni a tekvandó Eb-n

Egyéb egyéni
2026.05.05. 13:11

Tekvandó: aranyat és bronzot szereztek a Márton ikrek Spanyolországban

Egyéb egyéni
2026.04.20. 12:50

Tizenegy ország tekvandósai készültek Budapesten

Egyéb egyéni
2026.03.30. 11:59

Csue Csung Von: Mindkét Márton nővér érmes lehet a Los Angeles-i olimpián

Egyéb egyéni
2026.03.18. 08:55

Márton Viviana hibátlan teljesítménnyel nyert tornát Hollandiában

Egyéb egyéni
2026.03.15. 21:09

A tekvandós világszövetségnél is fontos feladatokat lát el a Márton ikrek edzője

Egyéb egyéni
2026.03.11. 09:17

Tekvondó: érmes szezonindítás Calgaryban

Utánpótlássport
2026.03.01. 16:29
Ezek is érdekelhetik