Salim Kamilah és Márton Luana is döntőbe jutott a tekvandó Eb-n

A magyar csapat legfiatalabb tagja, a 17 éves Eb-újonc Salim Kamilah mérkőzés nélkül került a negyeddöntőbe a 46 kilogrammosok mezőnyében, miután második kiemeltként erőnyerő volt a nyitó körben. A legjobb 16 között a menekült csapat színeiben versenyző riválissal találkozott volna, ám Dina Pouryounes nem állt ki ellene, így a korábbi háromszoros korosztályos Európa-bajnok, tavaly junior Eb-ezüstérmes küzdelem nélkül várhatta meccsét a legjobb nyolc között. Ott 2:1-re múlta felül Melina Georgiut úgy, hogy az első menetet még a görög tekvandós nyerte, majd ugyanígy háromszor két percben bizonyult jobbnak izraeli vetélytársánál. Az elődöntő első menetét mindenesetre Rivka Bayech nyerte, aki – a hazai szövetség honlapjának beszámolója szerint – az intések miatt bizonyult jobbnak a végig szoros csatában. Bayech második menetbeli jó kezdése után a magyar tekvondós elkezdett zárkózni, és húsz másodperccel a vége előtt egyenlített, majd tízzel a vége előtt már ő vezetett, és sikerült kiegyenlítenie a meneteket. A döntő két percet fejtalálattal kezdte Salim Kamilah, majd fokozatosan növelve a tempót, szűk egy perc alatt már 19–0-ra vezetett, majd az öt büntetése is összejött az izraelinek, így az MTK versenyzője nyert, s jutott be az Eb-döntőbe.

Négy magyar mutatkozott be a hétfői nyitó napon. Közülük Bailey Kelen az első meccse után búcsúzott, míg Józsa Levente két győzelemmel, Márton Luana pedig egy sikerrel a legjobb nyolc között folytathatta szereplését a délutáni programban.

Bailey a tavaly junior Eb-aranyérmes olasz Mattia Molinnal került szembe a plusz 87 kilogrammosoknál, s két menetben alulmaradt itáliai vetélytársával szemben .

A 68 kilós Józsa Leventének már a 16 közé jutásért is pástra kellett lépnie, de a magyar Eb-bronzérmes sikerrel vette az akadályt: 2:0-val lépett túl a nemzetközi menekült csapatban szereplő Ali Reza Abbasin, majd második meccsét is megnyerte a spanyol Joan Jorquera Cala ellen három menetben. Az éremért zajló folytatásban viszont már megálljt parancsolt neki az olasz Dennis Baretta.

A hazai sportági szövetség közösségi oldalának beszámolója szerint Józsa az első menetet hatalmas hátrányt ledolgozva nyerte, s a másodikban is közel állt ehhez, ám az utolsó másodpercben 7:6-os olasz vezetésnél hiába intették meg Barettát, a 7:7 is a vetélytársnak kedvezett. A döntő menetben hol egyikük, hol másikuk vezetett, a végén azonban az olasz örülhetett, ő vitte be a győztes pontot, s jutott a legjobb négy közé, míg Józsa Levente ötödikként zárt.

Szintén biztosította helyét a negyeddöntőben a háromszoros világbajnok, a Münchenben a 67 kilósok kategóriájában másodikként kiemelt Márton Luana, aki bemutatkozásképpen a luxemburgi Isabelle Fabert verte meg 2:0-ra.

A háromszoros világbajnok Márton lány a folytatásban a francia Ines Mehnana fölött diadalmaskodott szintén két menetben, az első két perc még szorosabb volt, a másodikban azonban, amelyet – a hazai szövetség honlapjának beszámolója szerint – Luana uralt, többnyire hárompontnyi különbséggel vezetett, s a különbség a végére még tovább nőtt. Az elődöntő is két menet után ért véget: Márton Luana hatalmas csatában ugyan, de legyűrte a montenegrói Andrea Berisajt. Az első két percet 8–7-re hozta, a második menetben pedig az utolsó pillanatokban egy intéssel egyenlített a magyar lány, ami az ő sikerét eredményezte, s Eb-döntőt ért.