Jégkorong: Galló Vilmosék döntő meccsre kényszerülnek a finn bajnoki fináléban

A Galló Vilmossal felálló KooKoo 2–1-re kikapott a vendég Tapparától a finn élvonalbeli jégkorongdöntő hatodik, hétfői mérkőzésén, így az utolsó összecsapáson dől el, hogy a magyar válogatott csatár csapata aranyérmes lesz-e.
Galló a döntő első meccsén gólt ütött, akkor csapata 4–2-re diadalmaskodott Tamperében. A Kookoo a második felvonást is megnyerte, ám a következő két találkozó a Tappara győzelmét hozta – a negyedik, pénteki csata csak a negyedik hosszabbításban, azaz a hetedik játékrészben dőlt el.
Szombaton, az ötödik mérkőzést újra Gallóék nyerték, így egy sikerre kerültek a végső győzelemtől.
Azonban hétfőn a Tappara kicsikarta, hogy szerdán az otthonában legyen még egy összecsapás.
Ez azt jelenti, hogy Galló szerdán nem tud jelen lenni a magyar-kanadai világbajnoki felkészülési mérkőzésen a svájci Neuchatelben, ugyanakkor a szombati, magyar–finn vb-meccsen Zürichben elvileg már pályára léphet.
