Nemzeti Sportrádió

Jégkorong: Galló Vilmosék döntő meccsre kényszerülnek a finn bajnoki fináléban

2026.05.11. 21:00
Galló (fehérben) épp csak beesik a vébére (Fotó: Facebook/KouvolanKooKoo)
finn jégkorong-bajnokság magyar férfi jégkorong-válogatott KooKoo Galló Vilmos
A Galló Vilmossal felálló KooKoo 2–1-re kikapott a vendég Tapparától a finn élvonalbeli jégkorongdöntő hatodik, hétfői mérkőzésén, így az utolsó összecsapáson dől el, hogy a magyar válogatott csatár csapata aranyérmes lesz-e.

Galló a döntő első meccsén gólt ütött, akkor csapata 4–2-re diadalmaskodott Tamperében. A Kookoo a második felvonást is megnyerte, ám a következő két találkozó a Tappara győzelmét hozta – a negyedik, pénteki csata csak a negyedik hosszabbításban, azaz a hetedik játékrészben dőlt el. 

Szombaton, az ötödik mérkőzést újra Gallóék nyerték, így egy sikerre kerültek a végső győzelemtől. 

Azonban hétfőn a Tappara kicsikarta, hogy szerdán az otthonában legyen még egy összecsapás.

Ez azt jelenti, hogy Galló szerdán nem tud jelen lenni a magyar-kanadai világbajnoki felkészülési mérkőzésen a svájci Neuchatelben, ugyanakkor a szombati, magyar–finn vb-meccsen Zürichben elvileg már pályára léphet.

 

