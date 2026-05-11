Európa-bajnok a női csapat standard pisztolyban

Az olimpiai műsorán nem szereplő számban 21 sportoló, köztük négy magyar, Domsits, Fábián, Major, illetve Sike Renáta indult és csak alapversenyt rendeztek. Ebben a lövőknek az első húsz lövést 150, a második húszat 20, a harmadik húszat pedig tíz másodpercenként kellett leadniuk.

A magyarok közül Domsits kezdett a legjobban, első húsz lövését 194 körrel zárta, míg Fábián 193-at ért el, ezzel mindketten a közvetlen élmezőnyben voltak, míg ekkor Sike 190-nel, Major pedig 188-cal állt a középmezőnyben. A 20 másodperces szakaszban mind a négyen hasonlóan teljesítettek, Domsits, Major és Sike 187, míg Fábián Sára 185 kört tett hozzá addigi eredményéhez. Majd következett a „villámszakasz”, mely előtt Domsits Olívia állt a legjobban, az utolsó 20 lövése viszont neki sikerült a legvisszafogottabban, 171 kört produkált, így dobogós helyről a kilencedik pozícióba (552 kör) csúszott vissza.

Major Veronika ugyanakkor kifejezetten jól lőtt, és 182 körös részeredményével a középmezőnyből az ötödik helyig lépett fel a versenyben, amit 557 körrel zárt. Az utolsó részben egyaránt 175 kört elérő Fábián és Sike közül előbbi 553 körrel a nyolcadik, utóbbi 552 körrel a tizedik lett.

A Domsits, Fábián, Major trió nagy fölénnyel nyerte meg a négy egységet felvonultató csapatversenyt, 1662 körös eredménye pedig Európa-csúcs.

Major és Fábián ezzel három éremmel zárta a kontinensviadalt, mivel szombaton a sportpisztoly hagyományos csapatversenyében a második helyen végeztek, majd vasárnap a trió számban diadalmaskodtak, mindkét versenyben Jákó Miriammal közösen.

Összességében ez volt az ötödik magyar érem Eszéken, ahol vasárnap Péni István második, míg Nagybányai-Nagy Anna harmadik lett a kisöbű szabadpuska fekvő számban.