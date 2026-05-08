Vb 2026: Advocaat nem tér vissza, Curacao válogatottját Fred Rutten irányítja

Mint megírtuk, Dick Advocaat február végén lemondott szövetségi kapitányi posztjáról a curacaói labdarúgó-válogatottnál. A rutinos edző – aki kijuttatta az országot a világbajnokságra – lánya egészségi állapota miatt távozott, majd helyére Fred Rutten került. Az elmúlt két hónapban aztán jó hírek érkeztek a 78 éves szakember lányáról, és ennek – valamint Rutten gyenge bemutatkozásának – köszönhetően felerősödtek a hírek, amelyek arról szóltak, hogy Advocaat visszatérjen a karibi ország válogatottjának kispadjára. Olyannyira, hogy az ország szövetségének igazgatósága közleményben jelentette ki: a világbajnokságon az Advocaat utódjául kinevezett Rutten irányítja majd a válogatottat a nyári tornán.

Rutten irányításával előbb Kínától 2–0-ra, majd a szintén vb-résztvevő Ausztráliától 5–1-re kapott ki Curacao a legutóbbi két mérkőzésén, így érthető, hogy felerősödtek azok a hangok, amelyek a 63 éves holland tréner távozását s a 78 éves előző edző visszahívását szerették volna elérni. Az ügyben a szövetség elnöksége is összeült, s döntés született arról, hogy nem változtatnak a felálláson.

„Szövetségünk döntéshozatali folyamata az alapszabályunkra épül, nem pedig a szponzorok és a játékosok kívánságaira, ez pedig azt jelenti, hogy a világbajnokságon Fred Rutten irányítja a csapatot” – mondta a helyi szövetség elnöke, Gilbert Martina.