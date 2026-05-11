Tekvandó: Salim Kamilah Európa-bajnok, Márton Luana ezüstérmes Münchenben

2026.05.11. 18:36
Slim Kamilah 17 évesen ült fel Európa trónjára (Fotó: Magyar Taekwondo Szövetség/Facebook)
Salim Kamilah aranyérmes lett a müncheni tekvandó Európa-bajnokság 46 kilogrammos súlycsoportjában, miután a hétfői döntőben 2:0-ra legyőzte a török Emine Gogebakant. Röviddel később a női 67 kilogrammos súlycsoport döntőjében a világbajnok Márton Luana lépett tatamira, és 2:0-ra kikapott a görög Sztiliani Marentakitól, így ezüstérmet szerzett.

Salim Kamilah, az MTK 17 éves versenyzője élete első felnőtt Eb-jén három győzelmet aratva jutott el a döntőig, ahol a török Emine Gogebakannal került szembe. Riválisának nem sok esélyt adott, ahogyan a hazai sportági szövetség honlapjának beszámolójában írták: azonnal pontot érő akcióval kezdett, és bő fél perc után 6:0-ra vezetett, az utolsó fél perc előtt ez az előny már 14:0-ra duzzadt, nem volt kérdés, kié lesz az első menet.

Ugyanúgy indult a második két perc is: 15 másodperc után 10:0 állt az eredményjelzőn, a vége pedig 28:8 lett. 

Kívülről a döntő tűnt hétfői menetelése legkönnyebb állomásának, és roppant sima, 2:0-s győzelemmel érdemelte ki pályafutása első felnőtt Európa-bajnoki aranyérmét.

Salim Kamilah délelőtt mérkőzés nélkül került tovább, mivel második kiemeltként erőnyerő volt a nyitókörben. A legjobb 16 között a menekült csapat színeiben versenyző riválissal találkozott volna, ám Dina Pouryounes nem állt ki ellene, így a korábbi háromszoros korosztályos Európa-bajnok, tavaly junior Eb-ezüstérmes küzdelem nélkül várhatta a negyeddöntőt. Itt három menetben kerekedett felül görög vetélytársán, Melina Georgiun, majd ugyanígy háromszor két percben bizonyult jobbnak izraeli vetélytársánál, Rivka Bayechen. Salim jóllehet felnőtt világbajnokságon már indult, s mindkétszer ötödikként végzett, felnőtt Eb-n egészen mostanáig nem szerepelt, sikere ezért is kiemelkedő.

Márton Luana, az UTE 20 éves magyar versenyzője az Eb nyitónapját küzdelmi kategóriájában mint második kiemelt erőnyerőként kezdte, majd csupa 2:0-s győzelmet aratva jutott túl luxemburgi, francia, az elődöntőben pedig montenegrói vetélytársán. A háromszoros világbajnok Márton lány a döntőben a görög Sztiliani Marentakival került szembe, akivel már nem bírt. A hazai sportági szövetség honlapjának beszámolója szerint gyors rúgásváltás után inkább csak kóstolgatták egymást, majd 4:4-ről Marentaki el tudott lépni annyira, hogy Luana ezt már nem tudta ledolgozni az első menetben. 

A második két perc elejét a görög kapta el jobban (2:6), és innen remekül védekezve és kontrázva őrizte az előnyét, s nyert 2:0-ra.

A családjával Madridban élő és készülő Márton Luana mostani Európa-bajnoki ezüstérme előtt 2023-ban felnőtt világbajnok lett, tavaly pedig egyfelől megvédte címét, másfelől a nőknek kiírt külön vébén is diadalmaskodott súlycsoportjában. Ikertestvére, Viviana, aki Párizsban olimpiai aranyérmes volt, 2025-ben pedig világbajnok kategóriájában, kedden versenyez a müncheni Eb-n.

 

