Továbbra is nyeretlen 2026-ban az Espanyol, a Sevilla ellépett a kieső helyektől
ELCHE–ALAVÉS
A gól nélküli első félidőt követően Toni Martínez tizenegyesével került előnybe a vendég Alavés, de nem tudta megőrizni előnyét, miután a 72. percben Álvaro Rodríguez fejelt a kapuba, megmentve egy pontot az Elchének – más kérdés, hogy a döntetlen egyik csapatnak sem kedvez. 1–1
SEVILLA–ESPANYOL
Rendkívül rossz formában érkezett Sevillába a 2026-ban nyeretlen Espanyol, de biztató előjel volt számukra, hogy legutóbb pont az andalúz csapatot tudták legyőzni a bajnokságban. Az első félidő nem hozott gólt, de a szünet után a katalánok szerezték meg a vezetést. A szebb napokat látott hazai csaapat a hajrára ráfordulva egyenlített, majd a ráadásban Akor Adams révén a győzelmet is megszerezte, így ellépett a kieső helyektől. 2–1
SPANYOL LA LIGA
35. FORDULÓ
Elche–Alavés 1–1 (Á. Rodríguez 72., ill. T. Martínez 51. – 11-esből)
Sevilla–Espanyol 2–1 (Castrin 82., Adams 90+1., ill. Dolan 56.)
Később
18.30: Atlético Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Betis (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Mallorca–Villarreal (Tv: Spíler2)
16.15: Athletic Bilbao–Valencia (Tv: Spíler2)
18.30: Oviedo–Getafe (Tv: Spíler2)
21.00: Barcelona–Real Madrid (Tv: TV2) – élőben az NSO-n!
Hétfő
21.00: Rayo Vallecano–Girona (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Levante–Osasuna 3–2 (V. García 35., 37., Etta Eyong 90., ill. Toljan 3. – öngól, Budimir 11.)
Kiállítva: S. Herrera (45., Osasuna)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|34
|29
|1
|4
|88–29
|+59
|88
|2. Real Madrid
|34
|24
|5
|5
|70–31
|+39
|77
|3. Villarreal
|34
|21
|5
|8
|64–39
|+25
|68
|4. Atlético Madrid
|34
|19
|6
|9
|58–36
|+22
|63
|5. Betis
|34
|13
|14
|7
|52–41
|+11
|53
|6. Celta Vigo
|34
|12
|11
|11
|48–44
|+4
|47
|7. Getafe
|34
|13
|5
|16
|28–36
|–8
|44
|8. Athletic Bilbao
|34
|13
|5
|16
|39–50
|–11
|44
|9. Real Sociedad
|34
|11
|10
|13
|52–53
|–1
|43
|10. Osasuna
|35
|11
|9
|15
|42–45
|–3
|42
|11. Rayo Vallecano
|34
|10
|12
|12
|35–41
|–6
|42
|12. Sevilla
|35
|11
|7
|17
|43–56
|–13
|40
|13. Elche
|35
|9
|12
|14
|46–54
|–8
|39
|14. Valencia
|34
|10
|9
|15
|37–50
|–13
|39
|15. Espanyol
|35
|10
|9
|16
|38–53
|–15
|39
|16. Mallorca
|34
|10
|8
|16
|42–51
|–9
|38
|17. Girona
|34
|9
|11
|14
|36–51
|–15
|38
|18. Alaves
|35
|9
|10
|16
|41–54
|–13
|37
|19. Levante
|35
|9
|9
|17
|39–56
|–17
|36
|20. Oviedo
|34
|6
|10
|18
|26–54
|–28
|28