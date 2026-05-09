Továbbra is nyeretlen 2026-ban az Espanyol, a Sevilla ellépett a kieső helyektől

ELCHE–ALAVÉS

A gól nélküli első félidőt követően Toni Martínez tizenegyesével került előnybe a vendég Alavés, de nem tudta megőrizni előnyét, miután a 72. percben Álvaro Rodríguez fejelt a kapuba, megmentve egy pontot az Elchének – más kérdés, hogy a döntetlen egyik csapatnak sem kedvez. 1–1

SEVILLA–ESPANYOL

Rendkívül rossz formában érkezett Sevillába a 2026-ban nyeretlen Espanyol, de biztató előjel volt számukra, hogy legutóbb pont az andalúz csapatot tudták legyőzni a bajnokságban. Az első félidő nem hozott gólt, de a szünet után a katalánok szerezték meg a vezetést. A szebb napokat látott hazai csaapat a hajrára ráfordulva egyenlített, majd a ráadásban Akor Adams révén a győzelmet is megszerezte, így ellépett a kieső helyektől. 2–1

SPANYOL LA LIGA

35. FORDULÓ

Elche–Alavés 1–1 (Á. Rodríguez 72., ill. T. Martínez 51. – 11-esből)

Sevilla–Espanyol 2–1 (Castrin 82., Adams 90+1., ill. Dolan 56.)

Később

18.30: Atlético Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Betis (Tv: Spíler2)

Vasárnap

14.00: Mallorca–Villarreal (Tv: Spíler2)

16.15: Athletic Bilbao–Valencia (Tv: Spíler2)

18.30: Oviedo–Getafe (Tv: Spíler2)

21.00: Barcelona–Real Madrid (Tv: TV2) – élőben az NSO-n!

Hétfő

21.00: Rayo Vallecano–Girona (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Levante–Osasuna 3–2 (V. García 35., 37., Etta Eyong 90., ill. Toljan 3. – öngól, Budimir 11.)

Kiállítva: S. Herrera (45., Osasuna)