Gundel-Takács 11-est védett, de Raemaekers a Fradi javára döntötte el a kupadöntőt

Továbbra is nyeretlen 2026-ban az Espanyol, a Sevilla ellépett a kieső helyektől

M. B.M. B.
2026.05.09. 19:03
Akor Adams gólja döntött Sevillában (Fotó: Getty Images)
Espanyol Alavés Elche Sevilla La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 35. fordulójában, a szombati játéknap első két meccsén az Elche az Alavésszel játszott döntetlent, míg a Sevilla a hajrában fektette két vállra a vendégek.

ELCHE–ALAVÉS

A gól nélküli első félidőt követően Toni Martínez tizenegyesével került előnybe a vendég Alavés, de nem tudta megőrizni előnyét, miután a 72. percben Álvaro Rodríguez fejelt a kapuba, megmentve egy pontot az Elchének – más kérdés, hogy a döntetlen egyik csapatnak sem kedvez. 1–1

SEVILLA–ESPANYOL

Rendkívül rossz formában érkezett Sevillába a 2026-ban nyeretlen Espanyol, de biztató előjel volt számukra, hogy legutóbb pont az andalúz csapatot tudták legyőzni a bajnokságban. Az első félidő nem hozott gólt, de a szünet után a katalánok szerezték meg a vezetést. A szebb napokat látott hazai csaapat a hajrára ráfordulva egyenlített, majd a ráadásban Akor Adams révén a győzelmet is megszerezte, így ellépett a kieső helyektől. 2–1

SPANYOL LA LIGA
35. FORDULÓ
Elche–Alavés 1–1 (Á. Rodríguez 72., ill. T. Martínez 51. – 11-esből)
Sevilla–Espanyol 2–1 (Castrin 82., Adams 90+1., ill. Dolan 56.)
Később
18.30: Atlético Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Betis (Tv: Spíler2)

Vasárnap
14.00: Mallorca–Villarreal (Tv: Spíler2)
16.15: Athletic Bilbao–Valencia (Tv: Spíler2)
18.30: Oviedo–Getafe (Tv: Spíler2)
21.00: Barcelona–Real Madrid (Tv: TV2) – élőben az NSO-n!
Hétfő
21.00: Rayo Vallecano–Girona (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Levante–Osasuna 3–2 (V. García 35., 37., Etta Eyong 90., ill. Toljan 3. – öngól, Budimir 11.)
Kiállítva: S. Herrera (45., Osasuna)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona34291488–29+59 88 
2. Real Madrid34245570–31+39 77 
3. Villarreal34215864–39+25 68 
4. Atlético Madrid34196958–36+22 63 
5. Betis341314752–41+11 53 
6. Celta Vigo3412111148–44+4 47 
7. Getafe341351628–36–8 44 
8. Athletic Bilbao341351639–50–11 44 
9. Real Sociedad3411101352–53–1 43 
10. Osasuna351191542–45–3 42 
11. Rayo Vallecano3410121235–41–6 42 
12. Sevilla351171743–56–13 40 
13. Elche359121446–54–8 39 
14. Valencia341091537–50–13 39 
15. Espanyol351091638–53–15 39 
16. Mallorca341081642–51–9 38 
17. Girona349111436–51–15 38 
18. Alaves359101641–54–13 37 
19. Levante35991739–56–17 36 
20. Oviedo346101826–54–28 28 

 

