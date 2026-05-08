MLSZ: hétfőtől kaphatók a jegyek a finnek elleni felkészülési mérkőzésre

2026.05.08. 16:40
Fotó: Kovács Péter
Hétfőtől kaphatók a jegyek a magyar labdarúgó-válogatott Finnország elleni felkészülési mérkőzésére, amit június 5-én a Puskás Arénában rendeznek.

A magyar szövetség (MLSZ) honlapjának pénteki tájékoztatása szerint a jegyárusítás hétfőn 10 órakor kezdődik a meccsjegy.mlsz.hu internetes oldalon az MLSZ szurkolói klubjának aranyszintes tagjai számára. Szerdán 10 órakor indul a többi klubtag elővásárlási időszaka, míg pénteken 10 órától minden regisztrált szurkoló számára elérhetők lesznek a rendelkezésre álló jegyek.

A Kazahsztán elleni felkészülési meccsre – amit június 9-én Debrecenben játszanak – május 18-án kezdődik a belépők értékesítése.

 

