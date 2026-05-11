Giro: Sevilla végigszökte Bulgáriát, az UAE pedig máris elszállni látszik

Egymás után másodszor indult a Balkánról az országúti kerékpárosok Olasz körversenye, tavaly Albániában, idén Bulgáriában tartották a csapatbemutatót és az első három etapot. Az első szakaszon a neszebári rajtot követően rögtön kialakult a nap szökése, benne a Polti csapatának spanyol kerékpárosával, Diego Pablo Sevillával, aki a Naposparton vezető etapon begyűjtötte a hegyi részhajrákért járó pontokat, így ő öltözött először kékbe – a Maglia Azzurra a hegyi pontversenyben élen állót illeti meg. Sevilla megszerethette a trikót és a szökésben tekerést is, ugyanis másnap a Burgasz és Veliko Tarnovo közötti etapon is elöl tekert, ahogyan harmadnap a Plovdivból induló és Szófiában záródó szakaszon is tagja volt az elmenésnek.

A bolgár fővárosban a főmezőny csak az utolsó kilométeres kapun belül érte utol Sevillát és társait, a „szökőkirály” egy pillanatra elhitte, akár haza is érhet. „Mivel addig jól osztottuk be az erőnket, teljes gázzal tudtunk menni, és kis híján felborítottuk a sprinterek terveit… Most az első hét vár ránk az olasz utakon. Továbbra is népszerűsítjük a versenyt, a csapatot és a szponzorainkat, emellett gondosan megfontoljuk, mikor támadjunk, és mikor maradjunk inkább óvatosabbak” – fogalmazott a kerékpáros a csapata honlapjának. Sevilla a három nap során mintegy 490 kilométert tekert szökésben. A harmincéves versenyző az elmúlt években gyakran megfordult hazánk útjain is, a 2018-as első indulása óta csak 2023-ban nem szerepelt a Magyar körön, vagyis összesen hét alkalommal állt rajthoz a Tour de Hongrie-n.

Az összetettet Guillermo Thomas Silva vezeti, az uruguayi kerékpáros a második szakaszon elért győzelmének köszönhetően vette fel a rózsaszín mezt. Ne menjünk el szó nélkül a dél-amerikai teljesítménye mellett, hiszen ő az első, Girón elrajtoló uruguayi kerékpáros, ebből fakadóan pedig az első hazájából, aki viselheti a Maglia Rosát, és 22 éves lévén ezzel együtt a legjobb fiatalnak járó fehér megkülönböztető mez is az övé. A második szakasz azonban nemcsak Silva teljesítménye miatt marad emlékezetes, hanem a céltól bő 22 kilométerre történt hatalmas tömegbukás miatt is.

Az enyhén lejtős, íves jobbkanyarban a mezőny élén haladó UAE-ből csúszott el valaki, amivel láncreakciót indított el, s nagyjából harminc bringás zuhant a földre a 60 kilométeres óránkénti sebességnél nagyobb tempó mellett. Sokan az út menti szalagkorlátnak vágódtak, ez okozta a legsúlyosabb sérüléseket – miközben Adam Yates az út menti árokban kötött ki, ahonnan felismerhetetlenül sáros, véres arccal mászott elő. A vismás Wilco Keldermann hátsó feléről eltűnt a nadrág, de ő még olcsón megúszta, sokan vérző sérülésekkel folytatták, s többeket mentőautóval vittek kórházba.

A vasárnapi etap rajtjáig sikerült nagyjából összegezni az elszenvedett sérülések listáját: a legrosszabbul talán Marc Soler (UAE) járt, aki medencecsonttörést szenvedett, míg csapattársa, Jay Vine (UAE) könyökét törte, és agyrázkódást szenvedett. A már említett Adam Yates ugyan betekert a célba, de vasárnap már nem állt rajthoz, mert úgynevezett késleltetett agyrázkódási tüneteket mutatott szombat este. Ez pedig azt jelenti, hogy az UAE három, az összetettben is tényezőnek számító bringását veszítette el, azaz nagy valószínűséggel elszálltak esélyei egy jobb eredményre az összetettben.

Ami a további áldozatokat illeti: a norvég Adne Holtert (UNO-X) agyrázkódás gyanúja miatt úgyszintén mentővel vitték el. Nem folytatta Santiago Buitrago (Bahrein-Victorious) sem, aki nyaki izomsérülések, zúzódások, horzsolások és agyrázkódás miatt adta fel. Hosszan ápolták a bukás után Andrea Vendramét (Jayco AlUla), aki utóbb betekert a célba, de másnap már nem állt rajthoz, mint kiderült, három gerinccsigolyáján szenvedett harántnyúlványi törést. Vendraméhoz hasonlóan Alekszandr Vlaszov (Red Bull BORA-hansgrohe) is bukott, de beért a célba, ám vasárnap már ő sem volt ott a rajtnál, ennek okáról azonban bővebb információt hivatalos felületén nem közölt a csapat.

Megúszta viszont a hatalmas szombati bukást az akkor még az összetettet vezető Paul Magnier (Soudal Quick-Step), aki a második szakaszon elvesztette a rózsaszínt, a gyorsasági pontversenyben aztán vasárnap megerősítette első helyét, Burgasz után Szófiában is győzve a mezőnyhajrában. A harmadik szakasz tömegbukást nem, de fantasztikus hangulatot varázsoló bolgár szurkolókat – a Gazzetta dello Sport szerint csak Szófiában 250 000 ember figyelte az utak mellett a versenyt – és útközben még egy esküvőt is hozott: a mezőny az etap egy pontján egy keresztező út mentén fotózkodó ifjú pár mellett haladt el, aki a hitvesi csók után megtapsolta az elhaladó kerékpárosokat.

A Giro a hétfői szünnap után kedden már Dél-Olaszországban, a Catanzaro és Cosenza közötti 138 kilométeres szakasszal folytatódik, amely során a második kategóriás Cozzo Tunno meghódítása vár a bringásokra.