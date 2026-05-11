Fehérvári előny az ötödik helyért zajló párharcban

2026.05.11. 20:32
Vojvoda Dávid csapata vezére volt (Fotó: Török Attila – archív)
Az Alba Fehérvár 101–79-re legyőzte a vendég Honvédot hétfőn a férfi kosárlabda NB I-ben, az 5. helyért zajló párharc első mérkőzésén.

A székesfehérvári csapat a nyitó negyedet még kilencpontos különbséggel elveszítette, ezt követően azonban fordított, a záró 10 perc előtt pedig már 11 ponttal vezetett. A hazaiak aztán a negyedik negyedben magabiztossá tették a sikerüket, s végül 22 ponttal többet szereztek ellenfelüknél. A mérkőzés legeredményesebb játékosa az Alba Fehérvár magyar válogatott irányítója, Vojvoda Dávid volt 21 ponttal.

Az egyik fél második sikeréig tartó párharc második találkozóját szerdán rendezik Budapesten.

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
AZ 5. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
Alba Fehérvár–Endo Plus Service-Honvéd 101–79 (23–32, 27–17, 27–17, 24–13)

 

