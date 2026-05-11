Jégkorong: Galanisz Nikandrosz 11 idény után távozik a DVTK-től – hivatalos

„Ha valaki nekem 2015-ben azt mondja, hogy te most 11 évig itt leszel, akkor egyből aláírom, mert az azt jelenti, hogy valamit jól fogok csinálni. Hét évet játékosként, majd négy évet edzőként tölthettem itt” – mondta Galanisz.

„Az itt töltött időszak rengeteget adott nekem emberileg és szakmailag egyaránt. Kavarognak bennem a jobbnál jobb meccsek, nem is az a lényeg, ki volt az ellenfél, hanem az, hogy mindegyik itt volt Miskolcon. Amilyen katlant varázsoltatok ide, az az atmoszféra, amit teremtettetek, az leírhatatlan. Büszke vagyok, hogy részese lehettem. A Miskolcon eltöltött éveim fontos részei maradnak az utamnak és remélem, ez a történet még itt nem ér véget.”

A miskolciak hétfői bejelentésükben kiemelték, hogy Galanisz játékosként azonnal a csapat egyik meghatározó alakjává vált. Kimagasló pont/meccs átlagával aktív részese volt a klubtörténet legsikeresebb időszakának: három szezon alatt két bajnoki címet és egy Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett. A DVTK Jegesmedvék örökranglistáján a második legtöbb pontot, gólt és gólpasszt jegyzi.

A jégen kívül is fontos szerepet vállalt a klub életében: 2022 és 2025 között másodedzőként segítette a felnőtt csapat munkáját, az elmúlt szezonban pedig a DVTK Jegesmedvék Jégkorong Sportakadémia U20-as együttesének vezetőedzőjeként dolgozott.

