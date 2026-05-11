Imre Bence: Meg tudjuk törni a szerbeket!

Fej fej melletti, szoros csatának ígérkezik a világbajnoki selejtező, amely gyakorlatilag az első lépés a Los Angeles-i olimpia felé vezető úton, mert a németországi vb-ről lehet a legkönnyebben eljutni a kvalifikációs tornára. A sorsolás nem kedvezett nekünk, a legerősebb riválist sodorta a mieink útjába. A szerbek az Európa-bajnokságon ugyan kiestek a csoportkörben, de a németek legyőzésével mégis erőt mutattak.

„A szerbek legnagyobb erőssége, hogy olyan játékosaik vannak, akik világszinten meghatározók, BL-döntőben szerepeltek, a német bajnokságban és kupában trófeákat nyertek – mondta Imre Bence, a nemzeti csapat jobbszélsője. – Mégsem gondolom, hogy ne tudnánk őket felülmúlni – a két keret hasonló erősségű, de összességében miénket jobb csapatnak tartom. Ha sikerül szinte hibátlanul játszanunk, meg tudjuk törni őket.”

A THW Kiel fiatalja a mögöttünk hagyott hétvégén az éppen a Dejan Miloszavljevet és Mijajlo Marszenicset is foglalkoztató Füchse Berlinnel játszott a Bundesligában. Az 50. percig szoros rangadón a berliniek végül 35–28-ra nyertek, Imre Bence a saját teljesítményével mégsem lehet elégedetlen: hat gólt szerzett, ötből négy hetesét is bedobta Miloszavljev ellen. Ezt tavasszal nem tudta mindenki megcsinálni, a duplázásra hajtó Magdeburgnak például ötöt fogott meg a vonalról…

„Győrben, Tatabányán, Nagykanizsán is nagyon jó hangulat volt a legutóbbi válogatott meccseinken, de a Veszprém arénája mindig különleges atmoszférájú, a kézilabdavilág egyik legendás csarnoka, az ottani légkör meg tudja »nyomni« az ellenfeleket. Nekünk sem szabad megijednünk Nisben, bátran kell odamennünk, s ki kell hoznunk a legtöbbet abból a meccsből is. Ha sikerül, bármire képesek lehetünk” – bizakodott Imre Bence.

Szintén a világ legjobb bajnokságában játszik Palasics Kristóf, aki hozzá hasonlóan ismét bejutott az Európa-liga négyes döntőjébe. A Melsungen kapusa immár egyértelműen Chema Rodríguez szövetségi kapitány első választása a posztján, a Bundesligában 149 védése van az idényben.

„Nehéz lesz a kinti meccs, de a szerbek sem örülnek, hogy Veszprémben lesz a visszavágó! Már az első meccsen szeretnénk nyerni. Nekünk is megvannak azok a játékosaink, akik a nehéz pillanatokban képesek extrákkal előjönni és ki tudják rángatni a társaságot. Viszont a szerbeké is komplett brigádnak tűnik, amelyik nem adja fel. Erősségük, hogy az olyan, papíron kisebb neveik is fel tudnak nőni és klasszisteljesítményre képesek, akikre ez korábban nem volt jellemző” – mondta Palasics Kristóf.

A hosszú idény végén egyik válogatott sem a legerősebb összeállításában vághat neki a 120 percnek. Nálunk a balátlövő Bodó Richárd, a túloldalon a szintén szegedi illetőségű irányító, Lazar Kukics van a sérültlistán. Mivel Raúl González személyében az ellenfélnek is spanyol edzője van, az izgalmas taktikai csata is garantált lesz.

„Optimistán várom a szerbek elleni vébéselejtezőt, noha tudom, hogy nagyon erős az ellenfél és talán a lehetséges csapatok közül a legjobbat kaptuk riválisnak a sorsoláson, de azt gondolom, hogy a szerbek is hasonlóan nyilatkoznak rólunk. Azonban úgy vélem, hogy a mi csapatunk is jó, erős, bízhatunk magunkban. A csütörtöki kinti meccsen több kihívással szemben is jól kell majd reagálnunk, hiszen a közeg, a szurkolók nyomása és minden körülmény nyilván igazi hazai pályát teremt majd Szerbiának. Nekünk saját magunkra kell koncentrálnunk, és olyan eredményt elérnünk, amivel megőrizzük az esélyt a továbbjutásra, hogy aztán hazai pályán ki is harcolhassuk azt” – mondta a magyar válogatott szövetségi kapitánya. CHEMA RODRÍGUEZ

Bánhidi Bence csapatkapitány szerint a mieinknek csak a saját dolgaikkal kell foglalkozniuk a szerbek ellen.

„Szerintem nekik is hiányozni fog az irányítójuk, és természetesen nekünk is hiányzik Ricsi játéka, de ezzel együtt kell élni, ilyen az élsport, a sérülések sajnos mindig benne vannak a játékban. Abból kell építkeznünk, ami most itt van, és olyan játékot kell játszanunk” – mondta hétfőn Felcsúton az MTI-nek a 131-szeres válogatott beálló. Hozzátette: elég nagy lesz a tét a szerbek ellen, ezért most mindenki erre a párharcra összpontosít, és mindenki rendben lesz a csütörtöki és a vasárnapi mérkőzésre.

Bánhidi szokatlanul sok időt hagyott ki ebben az idényben: november közepétől március elején térdsérülés miatt nem játszott – ezért felnőttpályafutása során először távol kellett maradnia az év eleji világversenytől –, később pedig szemsérülés hátráltatta.

„Most már összességében jól vagyok és teljes értékű munkát tudok végezni. Frissebb nem vagyok, de a szezon vége felé, amikor heti két meccsünk van, ez teljesen normális minden játékosnál” – jegyezte meg.

A két csapat legutóbb 2023 januárjában Münchenben, majd 2024 januárjában Zomboron és Szegeden találkozott egymással. Az Európa-bajnoki csoportmérkőzésen 28–27-es, a szegedi edzőmeccsen 28–23-as magyar siker, a zombori felkészülési találkozón pedig 31–31-es döntetlen született, de Bánhidi szerint azokkal a mérkőzésekkel már nem kell foglalkozniuk.

„Azóta többször is edzőt cseréltek, a keretük is változott, és teljesen más játékot játszanak. Mindig a legfrissebb meccsekből szoktunk készülni, most is így tesszük. Azzal kell foglalkozni, amit most játszanak, és természetesen a saját játékunkkal” – szögezte le. Megjegyezte: ettől függetlenül számolniuk kell a szerbekre jellemző küzdős, kemény stílussal, és azzal is, hogy milyen hangulat fogadja majd őket csütörtökön Nisben, de „úgy érkezünk oda, hogy ezeket félre kell tennünk, és a saját dolgainkkal kell foglalkoznunk”.

Sipos Adrián, a válogatott védekezésének meghatározó tagja úgy fogalmazott az MTI-nek: mint mindig, most is bizakodóan várja csapat előtt álló feladatot.

„Bizakodó vagyok, mint mindig. Én az a típusú srác vagyok, aki mindig próbál pozitívan gondolni arra, ami következik. Nálunk is vannak kisebb-nagyobb sérülések, de van visszatérőnk is, úgyhogy két jó meccsre számítok, és nagyon remélem, hogy mindenki nagyon jó formát tudott magával hozni, és jó eredményt érünk el. Mindenre fel kell készülni, mert biztosan nem lesz egyszerű dolgunk. Az alapvető dolgokat mindig jól át kell nézni, ahogyan az apróságokat, a kisebb játékmozgásokat is, és azokból próbálunk minél jobban felkészülni, hogy minél jobb eredményt elérjünk el” – fogalmazott a német Melsungen beállója.

A világbajnoki selejtező első mérkőzését csütörtökön 18 órától Nisben, a visszavágót vasárnap 17.30-tól Veszprémben rendezik meg. A párharc győztese kijut a januári, németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.

A MAGYAR FÉRFI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Bartucz László, Palasics Kristóf (mindkettő MT Melsungen, német)

Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel, német), Rodríguez Pedro (Mol Tatabánya KC), Szilágyi Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged)

Jobbátlövők: Ilic Zoran (Wisla Plock, lengyel), Máthé Dominik (Elverum, norvég), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes, francia)

Irányítók: Fazekas Gergő (Wisla Plock), Hanusz Egon (Cesson Rennes, francia), Lukács Péter (Elverum)

Beállók: Bánhidi Bence (OTP Bank-Pick Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti, román), Sipos Adrián (MT Melsungen)

Balátlövők: Győri Mátyás (FTC-Green Collect), Ligetvári Patrik (One Veszprém HC), Pergel Andrej (Logrono La Rioja, spanyol), Szita Zoltán (Wisla Plock)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Krakovszki Bence (Mol Tatabánya KC)

Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez