Roland Garros: Wawrinka és Monfils szabadkártyát kapott

A háromszoros Grand Slam-győztes Stan Wawrinka és a hozzá hasonlóan visszavonulás előtt álló Gaël Monfils szabadkártyát kapott a május 24-én kezdődő francia nyílt teniszbajnokságra.

A 41 éves svájci Wawrinka 2015-ben megnyerte a Roland Garrost, most pedig a 125. helyen áll a világranglistán. A nála két évvel fiatalabb Monfils, aki 2008-ban elődöntős volt Párizsban, jelenleg 222. az ATP rangsorában.

Az év végén mindkét játékos befejezi profi pályafutását, s ebből az alkalomból a francia fővárosban is köszöntik őket az utolsó meccsük után.