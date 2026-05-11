Roland Garros: Wawrinka és Monfils szabadkártyát kapott

Szabadkártyával indul a francia nemzetközi nyílt teniszbajnokságon a 2015-ös férfigyőztes Stan Wawrinka, csakúgy, mint a hazaiak kedvence, Gaël Monfils – az év végén visszavonuló duó utoljára teszi tiszteletét versenyzőként a Roland Garroson.
A háromszoros Grand Slam-győztes Stan Wawrinka és a hozzá hasonlóan visszavonulás előtt álló Gaël Monfils szabadkártyát kapott a május 24-én kezdődő francia nyílt teniszbajnokságra.
A 41 éves svájci Wawrinka 2015-ben megnyerte a Roland Garrost, most pedig a 125. helyen áll a világranglistán. A nála két évvel fiatalabb Monfils, aki 2008-ban elődöntős volt Párizsban, jelenleg 222. az ATP rangsorában.
Az év végén mindkét játékos befejezi profi pályafutását, s ebből az alkalomból a francia fővárosban is köszöntik őket az utolsó meccsük után.
