Roland Garros: Wawrinka és Monfils szabadkártyát kapott

2026.05.11. 19:38
Stanislas Wawrinka negyvenegy évesen utolsó dobására készül a Roland Garros salakján (Fotó: Getty Images)
Szabadkártyával indul a francia nemzetközi nyílt teniszbajnokságon a 2015-ös férfigyőztes Stan Wawrinka, csakúgy, mint a hazaiak kedvence, Gaël Monfils – az év végén visszavonuló duó utoljára teszi tiszteletét versenyzőként a Roland Garroson.

A háromszoros Grand Slam-győztes Stan Wawrinka és a hozzá hasonlóan visszavonulás előtt álló Gaël Monfils szabadkártyát kapott a május 24-én kezdődő francia nyílt teniszbajnokságra.

A 41 éves svájci Wawrinka 2015-ben megnyerte a Roland Garrost, most pedig a 125. helyen áll a világranglistán. A nála két évvel fiatalabb Monfils, aki 2008-ban elődöntős volt Párizsban, jelenleg 222. az ATP rangsorában.

Az év végén mindkét játékos befejezi profi pályafutását, s ebből az alkalomból a francia fővárosban is köszöntik őket az utolsó meccsük után.

 

Carlos Alcaraz kihagyja a Roland Garrost

Tenisz
2026.04.24. 18:46

Roland Garros: közel tíz százalékkal emelkedik a pénzdíj

Tenisz
2026.04.16. 14:51

Öt magyar biztos főtáblán egyesben a Roland Garroson

Tenisz
2026.04.14. 20:22

Marozsán a címvédő Monfils legyőzésével kezdett az aucklandi tenisztornán

Tenisz
2026.01.13. 08:33

Federert beválasztották a tenisz Hírességek Csarnokába

Tenisz
2025.11.19. 12:58

Tenisz: Gaël Monfils az utolsó idényét kezdi jövőre

Tenisz
2025.10.01. 13:22

„Nincs bennem hiányérzet” – Fucsovics jó érzésekkel búcsúzott Wimbledontól

Tenisz
2025.07.06. 11:49

„Friss voltam és kipihent” – Fucsovics a Monfils elleni győzelme után

Tenisz
2025.07.04. 19:12
