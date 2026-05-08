Vb 2026: veszélyben a társházigazda Kanada csapatkapitányának szereplése

2026.05.08. 17:38
Alphonso Davies (Fotó: Getty Images)
foci vb 2026 vb 2026 Alphonso Davies Kanada
Combizomsérülés miatt veszélybe került Alphonso Davies, a társházigazda Kanada csapatkapitányának szereplése a nyári labdarúgó-világbajnokságon.

A Bayern München hátvédjének combhajlító izma a Bajnokok Ligája-elődöntő szerdai visszavágóján sérült meg. Csapata hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a címvédő Paris Saint-Germainnel, és mivel 5–4-re elveszítette az első mérkőzést, nem jutott be a Puskás Arénában rendezendő döntőbe.

A Bayern orvosi stábja pénteken megerősítette, hogy Davies az idény hátralévő részében már nem léphet pályára klubcsapatában. A bajnoki címüket már biztosan megvédő müncheniekre a VfB Stuttgart elleni kupadöntő mellett két Bundesliga-találkozó vár még.

A védő jobb térdében tavaly márciusban elszakadt az elülső keresztszalag, és csak decemberben tért vissza, de azóta is gyakran küzdött izomsérülésekkel. Mindössze hatszor volt kezdő a bajnokságban, és február óta egyszer sem töltött kilencven percet a pályán.

A kanadai válogatott június 12-én Bosznia-Hercegovina ellen kezdi szereplését a világbajnokság csoportkörében. Az észak-amerikai ország labdarúgó-szövetsége közölte, hogy szoros kapcsolatban áll a 25 éves futballistával, valamint a Bayern orvosi stábjával.

„Az a célunk, hogy támogassuk a felépülését, és minden rendelkezésre álló lehetőséget biztosítsunk számára, hogy a lehető legjobb esélye legyen a teljes felépülésre a világbajnokság előtt” – jegyezték meg.

Davies combizomsérülés miatt márciusban kihagyta az Izland és a Tunézia elleni barátságos mérkőzéseket is.

 

