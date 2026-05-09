Nemzeti Sportrádió

Gundel-Takács 11-est védett, de Raemaekers a Fradi javára döntötte el a kupadöntőt

Belgiumban helyezték örök nyugalomra Fazekas Lászlót

P. GY. B. P. GY. B.
2026.05.09. 19:30
null
Fazekas Lászlót szűk családi körben búcsúztatták (Fotó: Nemzeti Sport, archív)
Címkék
gyász Fazekas László temetés
A szerdán elhunyt Fazekas Lászlót pénteken szűk körben örök nyugalomra helyezték a belgiumi Brasschaatban – tájékoztatta a 92-szeres magyar válogatott labdarúgó ismerőseit a család Fazekas László közösségi oldalán.

Fazekas László szerdán hunyt el a belgiumi Brasschaatban, és özvegye tájékoztatása szerint a helyi Rustoord temetőben helyezték örök nyugalomra. Sallai Judit, aki 1972 óta volt a kiváló futballista párja, a Bors kérdésére elmondta, a korábbi válogatott labdarúgó sírköve két hónapon belül elkészül.

Fazekas László 1980-ban szerződött Újpestről Belgiumba, ahol előbb az Antwerp, majd a Sint-Truiden labdarúgója volt. Edzőként a magyar válogatottnál másodedzőként eltöltött rövid időszakon kívül csak Belgiumban dolgozott.

Kapcsolódó tartalom

Elhunyt Fazekas László, 92-szeres válogatott labdarúgó

Olimpiai bajnok volt, részt vett két világbajnokságon is, és a második világháború után az elsők között szerződhetett külföldre.

Így búcsúznak egykori csapattársai Fazekas Lászlótól

Dunai Antal alig hiszi el, hogy az egykori kiválóság már nincs köztünk, többeket megrendített a halála. Bölöni László soha nem felejti el a segítségét.

„Szégyelltem volna magam, ha utolérem Cucut” – nekrológ Fazekas Lászlóról

Vékonydongájú volt, laza izomzattal, vállmagasságban meglőtt labdát vett le ballal, légstoppal úgy, hogy eredendően jobblábas volt.

 

gyász Fazekas László temetés
Legfrissebb hírek

Baleset okozhatta Dudás Miklós kajakozó halálát

Kajak-kenu
Tegnap, 12:46

Gyertyagyújtás Fazekas László emlékére a Szusza Ferenc Stadionnál

Labdarúgó NB I
2026.05.06. 20:32

„Szégyelltem volna magam, ha utolérem Cucut” – nekrológ Fazekas Lászlóról

Magyar válogatott
2026.05.06. 18:33

Így búcsúznak egykori csapattársai Fazekas Lászlótól

Magyar válogatott
2026.05.06. 16:52

Elhunyt Fazekas László, 92-szeres válogatott labdarúgó

Magyar válogatott
2026.05.06. 13:08

Elhunyt a legidősebb Formula–1-es pilóta

F1
2026.05.06. 11:26

Gyász: elhunyt a Puerto Ricó-i kosárlabda-legenda

Kosárlabda
2026.05.05. 21:41

Gyász: elhunyt a montreali olimpia bajnoka

Egyéb egyéni
2026.05.05. 08:42
Ezek is érdekelhetik