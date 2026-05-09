Belgiumban helyezték örök nyugalomra Fazekas Lászlót
A szerdán elhunyt Fazekas Lászlót pénteken szűk körben örök nyugalomra helyezték a belgiumi Brasschaatban – tájékoztatta a 92-szeres magyar válogatott labdarúgó ismerőseit a család Fazekas László közösségi oldalán.
Fazekas László szerdán hunyt el a belgiumi Brasschaatban, és özvegye tájékoztatása szerint a helyi Rustoord temetőben helyezték örök nyugalomra. Sallai Judit, aki 1972 óta volt a kiváló futballista párja, a Bors kérdésére elmondta, a korábbi válogatott labdarúgó sírköve két hónapon belül elkészül.
Fazekas László 1980-ban szerződött Újpestről Belgiumba, ahol előbb az Antwerp, majd a Sint-Truiden labdarúgója volt. Edzőként a magyar válogatottnál másodedzőként eltöltött rövid időszakon kívül csak Belgiumban dolgozott.
